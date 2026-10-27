Tiếng gõ bí ẩn ngoài vũ trụ khiến phi hành gia bối rối suốt hai thập kỷ

Vào tháng 10/2003, trong chuyến bay có người lái đầu tiên kéo dài 21 giờ của Trung Quốc trên con tàu Thần Châu 5, phi hành gia Dương Lợi Vĩ đã nghe thấy những âm thanh lạ lặp đi lặp lại. Ông mô tả tiếng động phát ra ngắt quãng tựa như tiếng một chiếc búa gỗ đang gõ vào bề mặt kim loại từ bên ngoài vỏ tàu, song bản thân hoàn toàn không thể xác định được nguồn phát cụ thể.

Hình minh họa một phi hành gia hoang mang vì âm thanh lạ ngoài vũ trụ.

Sự việc càng trở nên bí ẩn khi các phi hành gia trên tàu Thần Châu 6 vào năm 2005 và Thần Châu 7 vào năm 2008 tiếp tục báo cáo đã nghe thấy chính xác tiếng gõ tương tự mà không tìm ra nguyên nhân.

Trong khi nhiều âm thanh kỳ lạ khác ngoài không gian từng được giải mã, chẳng hạn như hiện tượng dội âm trên tàu Boeing Starliner của Butch Wilmore và Sunita Williams hay nhiễu sóng vô tuyến trong sứ mệnh Apollo 10 năm 1969, thì tiếng gõ qua ba sứ mệnh Thần Châu suốt 5 năm vẫn chưa thể làm sáng tỏ.

Theo giáo sư Goh Cher Hiang từ Đại học Quốc gia Singapore giải thích trên đài BBC, sóng âm luôn cần một môi trường vật chất như hạt không khí hay nguyên tử kim loại để truyền đi, vì vậy tiếng gõ cho thấy có thể đã có một vật thể hữu hình nào đó va chạm cơ học vào con tàu. Dựa trên cơ sở vật lý này, giới nghiên cứu đã đưa ra một số giả thuyết chính nhằm giải thích hiện tượng lạ trên.

Giả thuyết đầu tiên cho rằng các mảnh rác vũ trụ nhỏ có thể đã va quẹt vào mặt ngoài của con tàu và tạo nên âm thanh va đập. Một giả thuyết khác nhận định sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa Trái Đất và môi trường không gian đã khiến thân tàu co giãn đủ để phát ra tiếng động cơ học có thể nghe thấy. Ngoài ra, nguồn gốc âm thanh cũng có thể xuất phát từ hiện tượng không khí rò rỉ từ các đồ vật bên trong tàu, gây ra những rung động nhỏ.

Có rất nhiều giả thuyết quanh tiếng gõ bí ẩn ngoài vũ trụ từ năm 2003.

Dù các giả thuyết đưa ra đều khả thi về mặt kỹ thuật, sau hơn 20 năm vẫn chưa có nhận định nào được chứng minh một cách dứt khoát. Cùng với những hiện tượng kỳ lạ khác như tiếng ngân u ám mà tàu Voyager 1 bắt được từ khoảng cách hơn 14,1 tỷ dặm, tiếng gõ chưa có lời đáp trên các con tàu Thần Châu tiếp tục cho thấy sự bí ẩn đầy mê hoặc của môi trường không gian sâu.