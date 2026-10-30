Tiếng đàn kết nối sân trường

Khi sân trường trở thành sân khấu

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa điểm, sân trường Trường THPT Lào Cai ngân vang tiếng đàn piano. Những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, khi chậm rãi, sâu lắng, lúc lại rộn ràng theo nhịp điệu. Từ các lớp học gần đó, từng nhóm học sinh bắt đầu bước ra, có bạn dừng chân lắng nghe, có bạn tranh thủ lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc biểu diễn. Chẳng mấy chốc, một vòng tròn khán giả đã hình thành quanh cây đàn nhỏ.

Sân trường trở thành sân khấu âm nhạc trong giờ ra chơi.

Không có ánh đèn sân khấu, không có những hàng ghế ngay ngắn, người biểu diễn và người thưởng thức cách nhau không xa. Sân trường quen thuộc bỗng trở thành không gian nghệ thuật gần gũi, nơi mỗi học sinh đều có thể là một khán giả, cũng có thể trở thành nhân vật chính.

Với Nguyễn Bảo Nam, học sinh lớp 10A4, thành viên Câu lạc bộ Nghệ thuật Trường THPT Lào Cai, những phút giây được ngồi trước cây đàn piano giữa sân trường là trải nghiệm đặc biệt.

Bảo Nam chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và hào hứng khi được biểu diễn trước đông đảo thầy cô và các bạn ngay tại sân trường. Đây không chỉ là cơ hội để em thỏa sức thể hiện niềm đam mê, sở thích chơi đàn mà còn giúp em tự tin hơn trước đám đông. Khi nhìn thấy các bạn chăm chú lắng nghe, cổ vũ và hưởng ứng theo từng giai điệu, em cảm thấy rất hạnh phúc. Em mong rằng sẽ có thêm nhiều dịp biểu diễn để chia sẻ âm nhạc và lan tỏa niềm vui đến mọi người”.

Em Nguyễn Bảo Nam (lớp 10A4, Trường THPT Lào Cai) khuấy động sân trường giờ ra chơi bằng tiếng đàn piano.

Nếu tiếng đàn piano mang đến những phút giây thư thái thì các tiết mục ca hát, múa và nhảy hip-hop lại khiến sân trường thêm sôi động. Mỗi nhóm học sinh lựa chọn một cách thể hiện riêng, tạo nên không khí trẻ trung, nhiều màu sắc.

Đứng giữa vòng tròn bạn bè, có người biểu diễn, có người hát theo, có người vỗ tay theo nhịp. Những tiếng cười, lời cổ vũ khiến khoảng cách giữa các lớp, các khối học dường như được thu hẹp. Không cần phải quen biết từ trước, các em vẫn có thể cùng chia sẻ niềm vui qua giai điệu yêu thích.

Lặng yên ngồi trên ghế đá, em Nguyễn Vân Khánh, học sinh lớp 10A2 chăm chú theo dõi các tiết mục văn nghệ. Với Khánh, sau những tiết học đòi hỏi sự tập trung cao độ, được dừng lại giữa sân trường, lắng nghe một bản nhạc hay cổ vũ bạn bè ca hát là khoảng nghỉ rất ý nghĩa.

Nguyễn Vân Khánh tâm sự: “Sau những giờ học tập trung cao độ, có những lúc chúng em cảm thấy khá căng thẳng và áp lực với bài vở. Vì vậy, được ra sân trường, lắng nghe những giai điệu du dương, vui tươi do các bạn trong câu lạc bộ biểu diễn khiến em cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Những hoạt động đó giúp giờ ra chơi trở nên ý nghĩa hơn, tiếp thêm năng lượng và tạo cho chúng em sự hào hứng để bước vào những tiết học tiếp theo”.

Giờ ra chơi với nhiều hoạt động sôi động của Trường THPT Lào Cai.

Nuôi dưỡng tài năng từ những điều giản dị

Với hơn 1.300 học sinh đang theo học, Trường THPT Lào Cai xác định việc giáo dục không dừng lại ở truyền đạt kiến thức mà còn cần tạo điều kiện để các em phát triển năng lực, thể chất, cảm xúc và những khả năng riêng. Để giờ ra chơi trở thành khoảng thời gian bổ ích, nhà trường chú trọng xây dựng các sân chơi phù hợp với nhu cầu và sở thích của học sinh. Không chỉ có hoạt động nghệ thuật, các em còn được tham gia trò chơi dân gian, hoạt động thể chất và nhiều hình thức sinh hoạt tập thể khác. Nổi bật trong số đó là Câu lạc bộ Nghệ thuật - không gian kết nối và lan tỏa đam mê của các bạn trẻ.

Câu lạc bộ hiện thu hút hơn 100 học sinh tham gia, với các nhóm đàn, hát, múa và nhảy hip-hop. Mỗi nhóm có thế mạnh, cá tính riêng, nhưng cùng chung tình yêu nghệ thuật và mong muốn được chia sẻ niềm vui với bạn bè. Những hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ vì thế trở thành một phần quan trọng trong xây dựng môi trường học đường thân thiện, tích cực.

Câu lạc bộ Nghệ thuật Trường THPT Lào Cai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giờ ra chơi.

Cô giáo Hà Thùy Linh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lào Cai cho biết: “Trường luôn mong muốn tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực, nơi học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn có cơ hội phát triển toàn diện về trí tuệ, văn hóa, nghệ thuật và thể chất. Vì vậy, chúng tôi chú trọng xây dựng, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và sân chơi phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, nguyện vọng của học sinh”.

Từ định hướng ấy, sân khấu âm nhạc giữa sân trường không đặt nặng tính chuyên nghiệp hay thành tích biểu diễn. Điều nhà trường hướng tới là khuyến khích học sinh mạnh dạn thể hiện bản thân, khám phá sở trường và tìm thấy niềm vui trong các hoạt động tập thể. Sự chuyển biến rõ nhất là những học sinh vốn rụt rè, sau vài lần tham gia câu lạc bộ đã tự tin cầm micro, cất lời ca hay hòa mình vào điệu nhảy cùng bạn bè.

Các em học sinh có giờ ra chơi vui và bổ ích.

Tiếng trống khép lại giờ ra chơi, sân trường nhanh chóng trả lại không gian yên tĩnh. Dù cây đàn đã thu dọn, góc sân đã thưa người, nhưng dư âm từ những giai điệu rộn ràng vẫn theo chân các em học sinh vào lớp học qua những câu chuyện râm ran chưa hồi kết.

Từ những phím đàn, lời ca và tiếng cổ vũ chân thành, một không gian kết nối sinh động đã hình thành ngay dưới mái trường THPT Lào Cai. Ở đó, mỗi học sinh đều có cơ hội được lắng nghe, sẻ chia và thỏa sức thể hiện đam mê. Sau mỗi giờ ra chơi, các em không chỉ tái tạo năng lượng cho những tiết học tiếp theo mà còn lưu giữ thêm những ký ức đẹp của tuổi học trò.