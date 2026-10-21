Tiếng chuông ở Trường Sa: Thanh âm khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Chùa Đá Tây A trên đảo Đá Tây A ở Đặc khu Trường Sa

Nếu đã từng có may mắn được đặt chân đến các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), sau hải trình dài ngày đầy gian khó, hẳn hình ảnh những ngôi chùa mang đậm bản sắc Việt, thấp thoáng dưới bóng cây xanh mướt sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người.

Giữa mênh mông biển trời Trường Sa, những ngôi chùa mang đậm kiến trúc truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ xưa hiện lên thân thuộc với mái ngói đỏ, những góc đao cong vút vươn lên nền trời xanh, tường gạch mộc và hàng cột gỗ vững chãi, bền bỉ trước nắng gió nơi đầu sóng ngọn gió.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính uỷ Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 19-2026 cùng các đại biểu thỉnh chuông tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa

Mỗi ngôi chùa ở các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa như chùa Trường Sa Lớn, chùa Đá Tây A, chùa Trường Sa Đông, chùa Phan Vinh, chùa Tiên Nữ… đều là những ngôi cổ tự toát lên nét cổ kính, ấm áp và thanh bình. Giữa mênh mông sóng nước, những mái chùa thân thuộc ấy trở thành chốn bình yên, nơi mỗi người tìm thấy sự an yên trong tâm hồn.

Ngoài những nét đặc sắc trong kiến trúc cổ, với những tủ sách kinh phật kèm những lời răn dạy hướng con người đến lương thiện, từ bi, bác ái, yêu quê hương đất nước thì các ngôi chùa ở Đặc khu Trường Sa còn nổi bật với tiếng chuông chùa ngân vang mỗi khi sáng sớm, chiều muộn hay vào các dịp lễ đặc biệt của đất nước.

Tiếng chuông là thanh âm mạnh mẽ khẳng định chủ quyền thiêng liêng và là sợi dây gắn kết quân dân một lòng vững tin nơi hải đảo quê hương

Giữa muôn trùng khơi chỉ có nắng, gió và sóng biển vỗ rì rào quanh năm ấy, cứ mỗi khi tiếng chuông chùa được vang lên là trong lòng ai cũng bồi hồi, thư thái. Tiếng chuông ấy len lỏi qua từng kẽ lá, từng tán cây, vượt qua ngàn con sóng ra muôn trùng khơi như lời khẳng định chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương Việt Nam.

Đối với quân và dân trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa, tiếng chuông ngân vang không chỉ đơn thuần là âm thanh Phật pháp, đó còn là những thanh âm mạnh mẽ nhất khẳng định chủ quyền thiêng liêng và là sợi dây tâm linh gắn kết quân, dân đoàn kết một lòng thêm vững tin nơi hải đảo quê hương.

Hầu hết các tăng ni, phật tử, nhân dân đến với các đảo trên Đặc khu Trường Sa đều ấn tượng với tiếng chuông nơi đây

Anh Nguyễn Ngọc Thương (người dân trên đảo Trường Sa) chia sẻ: “Nhà tôi khá gần chùa Trường Sa Lớn, hầu như tất cả các ngày Rằm, mùng Một, các ngày lễ lớn cả gia đình tôi đều chùa dâng hương, thỉnh chuông, khấn nguyện cho quân dân trên đảo khoẻ mạnh, bình an, sóng yên biển lặng. Cũng tại đây, các con tôi được tìm hiểu rõ hơn về văn hoá Phật giáo của dân tộc qua bài giảng của trụ trì hoặc tìm đọc qua tủ sách mang đậm văn hoá dân tộc trong chùa”.

Đại đức Thích Nhuận Đạt, Trụ trì chùa Trường Sa Lớn bộc bạch: Ngôi chùa Trường Sa Lớn nói riêng và toàn bộ các ngôi chùa trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa ngoài là điểm sinh hoạt tôn giáo, tụng kinh niệm Phật, tu tập, phát tâm tích đức thì còn là mái nhà chung của quân và dân trên đảo.

Đại đức Thích Nhuận Đạt, Trụ trì chùa Trường Sa Lớn vừa tụng kinh niệm phật vừa gióng chuông

Không chỉ có quân và dân trên đảo mà ngay cả những ngư dân cả nước quanh năm bám biển, bám ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa cũng coi các ngôi chùa trên đảo như những “ngôi nhà thứ hai” của mình.

Mỗi khi gặp dông bão hiểm nguy giữa trùng khơi, hoặc trước khi vươn khơi bám biển họ lại vào chùa dâng hương khấn nguyện, thỉnh chuông để cầu mong một chuyến đi bình an, mưa thuận gió hoà, Đại đức Thích Nhuận Đạt chia sẻ thêm.

Anh Nguyễn Trường (Ninh Bình) chia sẻ: "Sinh sống và làm việc ở địa phương nổi tiếng với Phật giáo, tôi đã nghe qua không biết bao nhiêu lần tiếng chuông ở trong đất liền. Thế nhưng, ra đảo xa được nghe tiếng chuông chùa ngân vang ở vị trí đặc biệt của Tổ quốc trong lòng lại trào dâng một niềm tự hào khó tả".

Tiếng chuông chùa nơi đầu sóng ngọn gió không chỉ gợi nhớ thanh âm thân thuộc mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho mọi người thêm vững tin, quyết tâm, nỗ lực hết mình để cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp.