Tiếng chuông năm nào và những ly cà phê trên màn hình

Juan điều khiển xe ba bánh bán cà phê trên một con phố thủ đô Mexico City.

Một người dừng lại gọi cà phê, người khác tranh thủ mua bánh mì cho bữa sáng. Những cuộc mua bán diễn ra nhanh chóng, đôi khi chỉ kịp một lời chào trước khi mỗi người lại hòa vào dòng người đang hối hả.

Hơn 17 năm qua, Juan đã bắt đầu buổi sáng như thế. Chiếc xe ba bánh là phương tiện mưu sinh, còn tiếng chuông nhỏ là cách anh báo cho khách biết mình đang đến. Khi ấy, anh chưa có cửa hàng hay một lượng khách đông đảo, chỉ kiên nhẫn đi qua những con phố quen thuộc, tìm người mua và từng bước gây dựng công việc của mình.

Giờ đây, tiếng chuông ấy đã có thêm một cách vang xa. Những video Juan quay cảnh pha chế cà phê được đăng lên mạng xã hội, thu hút gần nửa triệu người theo dõi. Có người xem video rồi tò mò tìm đến quầy hàng, gọi đúng món mình vừa thấy trên màn hình.

Từ chiếc xe ba bánh giữa phố đông, câu chuyện của người bán cà phê Mexico đã bước vào một không gian rộng lớn hơn, nơi những thức uống quen thuộc cũng có thể khiến những người xa lạ muốn tìm đến và thưởng thức.

Juan giao cho khách hàng ly cà phê vị mazapán mang vị truyền thống của Mexico.

Juan là chủ Café FRIO, mô hình bán cà phê và đồ ăn sáng di động tại khu Tlatelolco của Mexico City. Nhưng trước khi được biết đến trên mạng xã hội, anh đã trải qua không ít lần phải bắt đầu lại. Từng có thời điểm, Juan bán hàng gần một tòa soạn báo lớn, nơi các phóng viên thường xuyên ghé mua đồ ăn sáng. Khách quen ngày một đông, công việc dần ổn định. Nhưng sau những trận động đất khiến tòa nhà bị hư hại và phải bỏ trống, lượng khách cũng giảm sút. Juan chuyển đến một góc phố gần đó, tiếp tục bán hàng và tìm cách thu hút những người mua mới.

Cùng với việc gây dựng lại lượng khách, anh bắt đầu làm mới thực đơn. Juan thử nghiệm nhiều hương vị cà phê, bổ sung chilaquiles – món ăn sáng truyền thống của Mexico làm từ bánh ngô tortilla với nước xốt – và tự tìm tòi cách kết hợp nguyên liệu. Không qua trường lớp pha chế, anh học bằng những lần thử, nếm rồi điều chỉnh cho đến khi tìm được hương vị vừa ý.

Một trong những thức uống được yêu thích nhất của Juan là cà phê vị mazapán, loại kẹo đậu phộng ngọt bùi quen thuộc với người Mexico. Từ việc nhìn thấy loại kẹo này được sử dụng trong kem và các món tráng miệng, anh nảy ra ý định kết hợp với cà phê. Juan thử với một chiếc kẹo nhỏ, thay đổi lượng nguyên liệu qua nhiều lần pha cho đến khi tìm được tỷ lệ phù hợp. Vị ngọt bùi của đậu phộng hòa cùng vị đắng của cà phê tạo nên một thức uống khác biệt, đủ để khách hàng nhớ tên và quay lại gọi thêm.

Dù chỉ bán cà phê trên một chếc xe ba bánh, thương hiệu Café FRIO hiện đã có nửa triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Cũng từ những công việc thường ngày ấy, Juan bắt đầu quay video và đăng lên mạng xã hội. Anh giới thiệu nguyên liệu, hướng dẫn cách pha chế và chia sẻ những thức uống mình làm ra. Video đầu tiên nhận được sự hưởng ứng, rồi anh tiếp tục đăng những đoạn phim khác. Dần dần, lượng người theo dõi tăng lên, đưa hình ảnh quầy hàng nhỏ đến với đông đảo người xem.

Có những video được đăng vào ngày hôm trước, sáng hôm sau đã có khách xuất hiện, gọi đúng món họ vừa xem. Những người trước đó chưa từng biết đến Café FRIO giờ đã tìm đến tận nơi để thưởng thức cà phê. Mạng xã hội trở thành một kênh giới thiệu sản phẩm, giúp Juan tiếp cận những khách hàng vượt ra ngoài phạm vi các con phố quen thuộc.

Đặc biệt, Juan không giữ công thức cho riêng mình mà sẵn sàng hướng dẫn cả những người sống ở xa, không có cơ hội ghé qua quầy hàng. Nhưng đôi khi, chính những video chỉ dẫn ấy lại khiến người xem muốn đến tận nơi. Có người thử pha theo công thức tại nhà nhưng không tìm được hương vị như mong muốn, rồi quyết định tìm đến quầy để thưởng thức phiên bản do Juan trực tiếp làm.

Không phải video nào cũng được chia sẻ rộng rãi, và Juan cũng không đưa ra con số cụ thể về mức tăng doanh thu nhờ mạng xã hội. Tuy nhiên, những khách hàng tìm đến sau khi xem video cho thấy sức lan tỏa của internet có thể mang lại cơ hội đáng kể cho một cơ sở kinh doanh nhỏ.

Xe đẩy bán đồ ăn sáng cũng thuộc sở hữu của Juan trên một góc phố tại khu vực trung tâm thủ đô Mexico City.

Hiện Café FRIO có 1 xe bán cà phê và 1 xe bán đồ ăn sáng với thực đơn gồm cà phê nhiều hương vị, bánh mì, bánh kẹp và chilaquiles. Khi một video thu hút sự chú ý, lượng người tìm đến có thể tăng lên, đồng nghĩa với việc Juan và những người làm cùng phải xoay xở nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu.

Nhìn lại hành trình của Juan, mạng xã hội không phải điểm khởi đầu mà là bước ngoặt đến sau gần 2 thập kỷ anh tự gây dựng công việc. Trước khi những video được chia sẻ rộng rãi, đã có chiếc xe ba bánh rong ruổi trên phố, điểm bán mất đi sau động đất và những lần thử nghiệm để tìm ra công thức mới.

Ngày trước, Juan gióng chuông để khách biết mình đang đến. Bây giờ, những video pha cà phê đưa khách hàng tìm đến anh. Mỗi sáng, anh vẫn chuẩn bị đồ ăn, pha những ly cà phê và đón những người ghé qua quầy hàng. Chỉ khác là trong số các vị khách hôm nay, có những người đã biết anh từ một đoạn video trên màn hình điện thoại.