Tiếng chày giã cốm dẹp gọi mùa lễ hội Ok Om Bok
Khi mùa lúa mới về, khắp các phum, sóc của đồng bào Khmer Nam Bộ lại rộn ràng tiếng chày giã cốm dẹp, báo hiệu Lễ hội Ok Om Bok (Lễ cúng trăng) đang đến gần.
Khi mùa lúa mới về, tại các phum, sóc của đồng bào Khmer Nam Bộ, tiếng chày giã cốm dẹp lại vang lên, báo hiệu mùa Lễ hội Ok Om Bok (Lễ cúng trăng) đang đến gần.
Từ những hạt nếp đầu mùa, qua công đoạn rang, giã, sàng sảy công phu, người dân làm nên món ăn dân dã để dâng cúng Mặt trăng, tạ ơn thiên nhiên và cầu mong mùa màng thuận lợi.
Tại An Giang, giã cốm dẹp đang được chính quyền và cộng đồng gìn giữ, phát huy như một nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tieng-chay-gia-com-dep-goi-mua-le-hoi-ok-om-bok/445462.html