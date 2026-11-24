Khi mùa lúa mới về, tại các phum, sóc của đồng bào Khmer Nam Bộ, tiếng chày giã cốm dẹp lại vang lên, báo hiệu mùa Lễ hội Ok Om Bok (Lễ cúng trăng) đang đến gần.

Từ những hạt nếp đầu mùa, qua công đoạn rang, giã, sàng sảy công phu, người dân làm nên món ăn dân dã để dâng cúng Mặt trăng, tạ ơn thiên nhiên và cầu mong mùa màng thuận lợi.

Tại An Giang, giã cốm dẹp đang được chính quyền và cộng đồng gìn giữ, phát huy như một nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer.

Những hạt nếp sau khi rang được đưa vào cối giã để tạo nên món cốm dẹp truyền thống của đồng bào Khmer. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Người dân Khmer An Giang tỉ mỉ rang nếp, giã từng mẻ nếp, giữ gìn phương thức chế biến cốm dẹp được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Người dân Khmer rang nếp trên lò đất bằng nồi đất, chuẩn bị nguyên liệu làm cốm dẹp truyền thống. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Công đoạn sàng sảy giúp loại bỏ vỏ trấu, làm sạch những hạt cốm dẹp sau khi giã. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Để có mẻ cốm dẹp thơm ngon cúng Trăng, người dân phải lựa chọn loại nếp ngon, rang đều trên bếp lửa. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Cốm dẹp thành phẩm có hương thơm đặc trưng của nếp mới, là lễ vật không thể thiếu trong dịp Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Cốm dẹp thành phẩm có hương thơm đặc trưng của nếp mới, là lễ vật không thể thiếu trong dịp Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN