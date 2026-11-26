Theo bảng xếp hạng của Sofascore vừa cập nhật, Nguyễn Lực đứng thứ 17 với điểm số trung bình 8,15 sau 2 lượt trận. Nếu chỉ tính các cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ, tài năng trẻ của U17 Việt Nam đứng thứ 6.

Nguyễn Lực đã gây ấn tượng với siêu phẩm ghi bàn trực tiếp từ chấm phạt góc ở trận ra quân gặp U17 Bỉ. Dù đội U17 Việt Nam thua 2-3, tiền vệ sinh năm 2009 vẫn được Sofascore chấm 8 điểm.

Đến trận hòa U17 New Zealand 3-3, cầu thủ mang áo số 10 tiếp tục tỏa sáng với cú sút phạt thành bàn, trước khi kiến tạo để tiền đạo Đại Nhân ghi bàn gỡ hòa 2-2. Màn trình diễn ấy giúp Nguyễn Lực nhận 8,3 điểm.

Với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, Nguyễn Lực trực tiếp góp công vào 60% số bàn thắng của U17 Việt Nam tại giải. Tài năng trẻ cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi 2 bàn tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người.

Không chỉ lọt tốp 20 cầu thủ được chấm điểm cao nhất, Nguyễn Lực còn đứng thứ 12 trong danh sách những cầu thủ có tổng số bàn thắng và kiến tạo nhiều nhất giải đấu.

Nguyễn Lực toả sáng cả 2 trận đã qua của U17 Việt Nam tại vòng bảng U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Dẫn đầu danh sách này là tiền đạo Rafa Cruz của U17 Tây Ban Nha với 5 bàn thắng và 2 pha kiến tạo.

Màn trình diễn ấn tượng tại Qatar cũng là cơ hội để Nguyễn Lực lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên quốc tế, đồng thời mở ra triển vọng phát triển sự nghiệp ở những môi trường bóng đá có trình độ cao hơn.

Trước mắt, Nguyễn Lực và các đồng đội vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp khi U17 Việt Nam đứng thứ 3 bảng G với 1 điểm, xếp trên U17 New Zealand nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -3).

Theo lịch, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ gặp U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026, lúc 20h ngày 26/11 (giờ Hà Nội).