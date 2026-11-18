Nỗi trăn trở tuyến giữa

Chuỗi kết quả thua 3 trong 5 trận gần nhất đã tái hiện quãng thời gian chật vật nhất của chiến lược gia người Hàn Quốc hồi mới đặt chân đến dải đất hình chữ S vào giữa năm 2024, thời điểm ông cũng để thua 3 trên 5 trận đầu tiên cầm quân. Nếu như ở giai đoạn khởi đầu, những vấp váp có thể được lý giải bằng sự thiếu hụt thời gian lắp ghép đội hình hay quá trình làm quen triết lý mới, thì sự chững lại ở thời điểm cuối năm 2026 lại phơi bày một lỗ hổng mang tính hệ thống kéo dài từ FIFA ASEAN Cup cho đến giải giao hữu Casper Cup vừa qua.

Tuyển Việt Nam với đội hình tạm gọi là B đã để lộ ra nhiều vấn đề. Tuy nhiên, tâm điểm khiến lối chơi của "Những chiến binh sao vàng" trở nên mong manh và dễ vỡ vụn trước các đối thủ có thể hình, thể lực, nằm trọn ở khu vực trung tuyến - nơi bài toán tìm kiếm nhân sự cho vị trí tiền vệ trung tâm chưa tìm thấy lối ra.

Trong hành trình vừa qua, đặc biệt là qua hai trận đấu tại Casper Cup 2026, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ sự lép vế toàn diện. Khi phải đối đầu với những đội bóng sở hữu hàng tiền vệ giàu cơ bắp và chơi áp sát tầm cao như Kyrgyzstan, các cầu thủ làm nhiệm vụ "chia bài" gần như không có không gian để thở.

Phần lớn gương mặt được HLV Kim Sang-sik thử nghiệm ở khu vực vòng tròn trung tâm đều sở hữu thể hình khá khiêm tốn. Trong bóng đá hiện đại, bất lợi về vóc dáng hoàn toàn có thể được khỏa lấp nếu cầu thủ sở hữu kỹ thuật thoát pressing thượng hạng, tư duy xử lý bóng nhanh nhạy hoặc sự lỳ lợm, tinh quái trong các pha tranh chấp tay đôi. Đáng tiếc, dàn tiền vệ trung tâm hiện tại của đội tuyển lại chưa đạt được đến trình độ đó.

Hoàng Đức lẻ loi trong trận thua Malaysia ở FIFA ASEAN Cup 2026

Trước sức ép liên tục từ đối phương, các tiền vệ Việt Nam thường xuyên rơi vào trạng thái lúng túng, xử lý rườm rà và để mất bóng ngay ở khu vực nhạy cảm trước vòng cấm địa. Trong trận thua Kyrgyzstan tối 17/11, đã hơn một lần Quang Vinh mất bóng nguy hiểm tạo cơ hội cho đối thủ tung cú sút chính diện từ rìa vòng cấm.

Mỗi lần mất bóng ở trung lộ là một lần khung thành đội nhà đặt trong tình trạng báo động đỏ, buộc các trung vệ phải dâng cao bọc lót và dễ dàng bộc lộ khoảng trống phía sau lưng. Nhưng rồi điểm yếu này cuối cùng cũng khiến tuyển Việt Nam phải trả giá ở bàn ấn định tỷ số 2-1 của Kyrgyzstan. Vĩnh Nguyên chuyền phiêu lưu, khiến Ngọc Sơn mất bóng và cuối cùng, Atabaev tung cú sút đẳng cấp từ hơn 50 mét, rót trái bóng qua đầu Trung Kiên ghi bàn.

Sự mong manh này không phải là hiện tượng nhất thời tại một giải giao hữu, bởi trước đó tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam cũng đã nhiều lần bị "gãy" tuyến giữa trước đối thủ ngang cơ trong khu vực.

Thiếu phương án dự phòng cho Hoàng Đức

Gốc rễ của sự phụ thuộc và bế tắc này nằm ở phương án dự phòng cho Hoàng Đức. Suốt nhiều năm qua, tiền vệ sinh năm 1998 vẫn là "báu vật" của bóng đá Việt Nam, một quân bài bất di bất dịch trong mọi sơ đồ chiến thuật của các đời huấn luyện viên.

Với sải chân dài, kỹ thuật khéo léo, khả năng che chắn bóng khôn ngoan, nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng những pha điều tiết nhịp độ mang đẳng cấp khác biệt, Hoàng Đức trở thành mẫu tiền vệ hiếm hoi của Việt Nam có thể đứng vững trước những đợt vây ráp của các đội bóng mạnh tại châu Á.

Các tiền vệ Việt Nam quá đuối trong trận thua Kyrgyzstan

Nghịch lý của bóng đá Việt Nam lúc này là sự xuất sắc của Hoàng Đức lại vô tình làm nổi bật lên khoảng trống mênh mông phía sau lưng anh. Khi Hoàng Đức có mặt trên sân, anh phải gồng gánh quá nhiều nhiệm vụ: từ lùi sâu nhận bóng triển khai lối chơi, thoát pressing, tranh chấp thu hồi bóng cho đến tung ra những đường chuyền quyết định mở ra cơ hội tấn công. Không một cầu thủ nào ở đội hình hiện tại đủ tầm vóc và bản lĩnh để đứng cạnh, san sẻ gánh nặng và "chia lửa" với tiền vệ sinh năm 1998.

Có thể ở một thời điểm nào đó, những Ngọc Tân, Thành Long hay cả Quang Hải trở thành đối tác ăn ý của Hoàng Đức, song như vậy vẫn là quá ít lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik. Những phương án trẻ hơn như Thái Sơn, Văn Trường đều cho thấy giới hạn nhất định. Người thì giàu năng lượng, nhiệt huyết nhưng lại thiếu đi sự điềm tĩnh và độ chuẩn xác trong các đường chuyền mang tính sát thương; người thì có kỹ thuật nhưng lại quá mỏng cơm, dễ dàng bị đánh bật trong các pha va chạm trực diện ở cường độ cao.

Chính vì không tìm được một đối tác ăn ý, Hoàng Đức thường xuyên rơi vào cảnh đơn độc giữa vòng vây của 2 đến 3 cầu thủ đối phương. Và đáng lo hơn, mỗi khi Hoàng Đức vắng mặt hoặc đơn giản là bị phong tỏa chặt chẽ, hệ thống vận hành của đội tuyển Việt Nam lập tức bị bẻ gãy.

Không ai có thể thay thế được tầm ảnh hưởng của anh. Và nhìn rộng ra toàn bộ mặt bằng bóng đá Việt Nam hiện nay, cũng chưa thấy bất kỳ tài năng trẻ nào tiệm cận được trình độ của Hoàng Đức để người hâm mộ có thể đặt trọn niềm tin cho tương lai, ngay cả những phương án được thầy Sik đặt niềm tin ở Casper Cup.

Thế mới thấy Hoàng Đức là “của hiếm” nhiều thập kỷ mới có một của bóng đá Việt Nam. Chuỗi 3 thất bại trong 5 trận gần nhất có thể không đáng ngại vì HLV Kim Sang-sik ưu tiên thử nghiệm, nhưng quãng thời gian qua đã mang tới một vấn đề đáng ngại hơn rất nhiều, là vị trí tiền vệ trung tâm. Trong gần 1 năm trước thời điểm Asian Cup khởi tranh, liệu một nhân tố nào đó sẽ bước ra từ bóng tối để giúp bóng đá Việt Nam giải quyết trăn trở này?