Tiền vệ Quang Hải chính thức bị thay thế

HLV Kim Sang Sik chính thức công bố ban cán sự đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được lựa chọn giữ vai trò đội trưởng, trong khi Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc đảm nhiệm vị trí đội phó. Lý do bầu lại ban cán sự là tiền vệ Quang Hải rút lui do chấn thương, anh là đội trưởng tuyển Việt Nam trong hành trình vô địch AFF Cup 2026.

Hoàng Đức và Xuân Son đều là những gương mặt giàu kinh nghiệm trong đội hình tuyển Việt Nam. Cả hai vừa cùng các đồng đội hoàn thành hành trình bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Championship 2026, trước khi tiếp tục được HLV Kim Sang Sik tin tưởng trong giải đấu mới.

Với Hoàng Đức, việc thay thế Quang Hải để mang băng đội trưởng tiếp tục đánh dấu vai trò quan trọng của tiền vệ này trong kế hoạch của HLV Kim Sang Sik. Khả năng kiểm soát tuyến giữa cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế giúp Hoàng Đức trở thành một trong những thủ lĩnh của tuyển Việt Nam.

Hoàng Đức đã được chọn thay thế tiền vệ Quang Hải để làm đội trưởng tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Trong khi đó, Xuân Son tiếp tục giữ vai trò đội phó bên cạnh Hoàng Đức. Tiền đạo này là một trong những nhân tố đáng chú ý trên hàng công và được kỳ vọng đóng góp cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho đội tuyển.

Đáng chú ý, Nguyễn Đình Bắc lần đầu tiên được trao một vị trí trong Ban cán sự tuyển Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 đang có lần thứ hai được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong năm 2026 và tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Kim Sang Sik tại một giải đấu do FIFA tổ chức.

Việc lựa chọn Hoàng Đức, Xuân Son và Đình Bắc tạo nên sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ trong Ban cán sự tuyển Việt Nam. Hoàng Đức và Xuân Son mang đến kinh nghiệm, trong khi Đình Bắc đại diện cho thế hệ cầu thủ trẻ đang từng bước khẳng định vị trí ở đội tuyển quốc gia.

Với ba thủ lĩnh mới, HLV Kim Sang Sik kỳ vọng ban cán sự sẽ đóng vai trò kết nối các thành viên, duy trì sự đoàn kết trong phòng thay đồ và hỗ trợ toàn đội hướng đến mục tiêu tại FIFA ASEAN Cup 2026.