Tiền vệ Hai Long: 'Tôn trọng Thái Lan, chơi hết mình mang niềm vui cho người hâm mộ'

Trước cuộc đối đầu Thái Lan, tiền vệ Hai Long đánh giá đây là đối thủ mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và lối chơi giàu tính gắn kết.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới một trận đấu có kết quả tích cực.

Hai Long khẳng định sẽ rất tôn trọng Thái Lan, nhưng chiến đấu hết mình mang niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ảnh: Phạm Đình.

“Chắc chắn tất cả các đội tuyển đều có lực lượng mạnh nhất. Bản thân tôi cũng như các cầu thủ đều rất hào hứng bước vào trận đấu với Thái Lan.

Hy vọng đây sẽ là trận đấu có tính chuyên môn cao và hấp dẫn dành cho khán giả”, Hai Long chia sẻ.

Tôn trọng đối thủ, hướng tới kết quả tốt

Theo Hai Long, ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam đã dành thời gian phân tích kỹ lối chơi của Thái Lan. Toàn đội xác định sự tôn trọng đối thủ là điều cần thiết, nhưng mục tiêu vẫn là giành kết quả tốt.

Tiền vệ khoác áo CLB Hà Nội FC tin tưởng Việt Nam có được kết quả tốt trước Thái Lan để giành vé vào chơi trận chung kết FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: Phạm Đình.

“Buổi sáng nay, toàn đội đã họp băng về đội tuyển Thái Lan. Chắc chắn chúng tôi dành sự tôn trọng cho đối thủ và sẽ cố gắng hết khả năng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ”, Hai Long nói.

Tiền vệ tuyển Việt Nam cho rằng sự nhuần nhuyễn và gắn kết là những điểm mạnh đáng chú ý của Thái Lan. Dù vậy, ban huấn luyện đang tìm phương án phù hợp để hóa giải đối thủ.

“Mục tiêu của toàn đội là có kết quả tốt nhất ở trận đấu ngày mai để tạo lợi thế cho cuộc đua vào chung kết”, Hai Long khẳng định.

Sẵn sàng chiến đấu thay phần Xuân Son

Khi được hỏi về khả năng tiếp tục ghi bàn, Hai Long cho biết anh sẽ nỗ lực tận dụng mọi cơ hội để đóng góp cho đội tuyển.

“Không chỉ trận đấu với Thái Lan mà ở tất cả các trận đấu, nếu có cơ hội, tôi sẽ cố gắng ghi bàn cũng như đóng góp vào thành tích chung của toàn đội”, Hai Long chia sẻ.

Hai Long cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu thay phần Xuân Son tại FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: Phạm Đình.

Hai Long cũng nhấn mạnh sự vắng mặt của Xuân Son là tổn thất lớn, nhưng tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho phương án thay thế.

“Đó là một sự mất mát rất lớn và toàn đội rất đáng tiếc với chấn thương của Xuân Son. Ban huấn luyện sẽ có giải pháp thay thế.

Tôi nghĩ tất cả cầu thủ đều đang sẵn sàng và chắc chắn sẽ chiến đấu thay phần Xuân Son”, Hai Long khẳng định.