Tiền, vàng của gia đình cựu Viện trưởng đa phần từ phạm tội mà có

Sáng 1/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Trả lời Hội đồng xét xử về những khoản thu nhập hàng năm của hai vợ chồng, bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) cho biết: “Thu nhập của riêng bị cáo hơn 1 tỷ đồng một năm, nếu tính thu nhập cả hai vợ chồng là khoảng 1,7 tỷ đồng một năm”.

Khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an khám nơi ở của bị cáo Trường, đã thu thùng carton chứa 4,579 tỷ đồng tiền mặt, 5 sổ tiết kiệm trị giá 3,412 tỷ đồng, 6 sổ tiết kiệm trị giá 55.294 USD cùng 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương tại phiên tòa.

Trong vụ án, bị cáo Trường bị cáo buộc nhận hối lộ 4,7 tỷ đồng để thực hiện hành vi gian lận giám định tâm thần cho 27 bị can; để họ được đi chữa bệnh bắt buộc, qua đó được trừ vào thời gian ngồi tù.

Bị cáo Trường đã nhận hơn 3,3 tỷ đồng để tuyển dụng “người quen” của vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này) để tạo điều kiện cho vợ chồng Mai Anh sinh hoạt tự do, dùng ma túy, trốn viện đi nghỉ dưỡng tùy thích.

Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Trường xác nhận, một sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng là của vợ chồng bị cáo. Còn số tiền 55.000 USD bị cáo vay của bố mẹ vợ.

Bị cáo Trường giải thích về 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó 4 “sổ đỏ” có được từ tiết kiệm; 1 “sổ đỏ” là của hồi môn bố mẹ vợ cho đứng tên riêng của vợ; 1 “sổ đỏ” do bố mẹ vợ nhờ vợ chồng bị cáo đứng tên giúp.

Khi Hội đồng xét xử yêu cầu dùng tài liệu, văn bản chứng minh cho lời khai của mình về nguồn gốc tài sản đang sở hữu, bị cáo Trường giải thích, việc bị cáo đưa và nhận tiền với bố mẹ vợ được thực hiện trực tiếp nhiều lần, không có giấy tờ, tài liệu chứng minh.

Liên quan đến hành vi phạm tội trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định, 27 trường hợp được được bị cáo Trường chuyển từ “người bình thường” sang “bệnh nhân tâm thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”, mỗi người phải chi số tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Bị cáo Trường nhận tiền trực tiếp từ Nguyễn Thị Mai Anh, hoặc người nhà bị can, bị cáo và thường nhận tiền tại nhà riêng. Số tiền nhận được, bị cáo Trường chia từ 20% đến 40% cho các thành viên Hội đồng giám định.

Khi luận tội, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trường 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.