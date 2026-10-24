Tiền vẫn về tài khoản, bẫy Tatao Live vẫn khép giăng

Ngày 23.10, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan hệ thống Tatao Live. 7 người đã bị khởi tố, hơn 8,6 tỉ đồng bị phong tỏa. Số tiền bị chiếm đoạt được xác định bước đầu là hơn 220 tỉ đồng. Đây vẫn là vụ án đang được điều tra, trách nhiệm của từng bị can tiếp tục được làm rõ.

Tang vật trong vụ án Tatao Live. Ảnh: CAND

Điểm đáng chú ý nằm ở cách dòng tiền được trình diễn trước người dùng. Người tham gia trả phí kích hoạt, mở ứng dụng, xem video khoảng 30 giây đến một phút rồi đóng lại. Vài giờ sau, những khoản mang tên doanh thu livestream hoặc hoa hồng AI xuất hiện trên màn hình.

Gói ban đầu được giới thiệu với giá ưu đãi 2,9 triệu đồng. Sau đó là những gói có giá cao hơn, tới hàng trăm triệu đồng. Một thao tác rất đơn giản trên điện thoại được gắn với lời hứa tạo thu nhập tự động, khiến ranh giới giữa công cụ hỗ trợ bán hàng và một mô hình huy động tiền trở nên khó nhận ra đối với người thiếu kinh nghiệm.

Rút được tiền chưa chứng minh có hoạt động kinh doanh

Theo thông tin điều tra, hệ thống không thể hiện được những yếu tố cơ bản của hoạt động bán hàng như đơn hàng, khách mua và chứng từ thanh toán tương ứng. Tiền của người tham gia sau được dùng để trả cho người trước. Một số khoản chi trả ban đầu góp phần tạo niềm tin để người dùng tiếp tục tham gia.

Vỏ bọc lại khá đầy đủ: Doanh nghiệp, địa chỉ văn phòng, hội nghị trực tuyến, chương trình trao thưởng và những hình ảnh khoe rút tiền thành công. Những thứ dễ nhìn thấy ấy che khuất câu hỏi quan trọng nhất: khoản thu nhập được tạo ra từ giao dịch nào?

Từ cơ chế này có thể thấy một sai lầm dễ mắc phải: lấy trải nghiệm rút tiền của cá nhân để xác nhận tính bền vững của cả mô hình. Người tham gia có thể nhận tiền thật, nhưng điều đó chưa trả lời được tiền đến từ khách mua hàng hay từ người mới nộp vào.

Ảnh chụp số dư càng không đủ sức trả lời câu hỏi ấy. Con số trên ứng dụng chỉ có ý nghĩa khi gắn với quyền nhận tiền thực tế và một nguồn doanh thu có thể kiểm chứng.

Đừng đánh đồng tiền nộp vào với thiệt hại đã xác định

Thông tin về vụ án nêu tổng số tiền người dân nộp vào hệ thống khoảng 407 tỉ đồng, với hơn 40.000 tài khoản tham gia. Con số này cần được phân biệt với hơn 220 tỉ đồng bị xác định chiếm đoạt bước đầu. Việc nền tảng gặp trục trặc rút tiền và ngừng hoạt động đã xảy ra từ tháng 4.2026; những thông tin xuất hiện trong tháng 10 là diễn biến điều tra, công bố vụ án.

Bài học thực tế từ Tatao Live không đòi hỏi người dùng phải trở thành chuyên gia AI. Trước một lời mời nộp tiền để nhận thu nhập tự động, điều cần kiểm tra là sản phẩm được bán, khách hàng thanh toán và căn cứ hình thành khoản hoa hồng.

Nếu người giới thiệu chỉ đưa ra ảnh chuyển khoản, số dư và lời khuyên nâng gói, những câu hỏi đó vẫn chưa được trả lời. Công nghệ có thể làm thay đổi cách bán hàng, nó không thể thay thế bằng chứng về việc hàng hóa đã được bán và doanh thu thực sự phát sinh.