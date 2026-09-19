Pháp luật

Tiền tỷ 'đi lạc' trở về với chủ cũ

Ngày 17-9, chị Lê Thị Thu Huyền (1972, trú phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã đến Công an phường Quảng Trị để thực hiện các thủ tục trao trả số tiền gần 1 tỷ đồng cho chị Trần Thị Dung (trú xã Tân Lập, tỉnh Bắc Giang).

Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
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Chị Huyền (bên trái) hoàn trả số tiền chuyển nhầm cho chị Dung.

Chị Huyền (bên trái) hoàn trả số tiền chuyển nhầm cho chị Dung.

Trước đó, phát hiện số tiền lớn được chuyển vào tài khoản của mình không rõ mục đích, chị Huyền đã chủ động xác minh thông tin, liên hệ với người chuyển nhầm và đến Công an phường Quảng Trị để thực hiện việc trao trả. Nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị Trần Thị Dung xúc động cảm ơn chị Huyền và CBCS Công an phường Quảng Trị đã tận tình hỗ trợ, giúp chị nhanh chóng nhận lại tài sản.

Q.TRI

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tien-ty-di-lac-tro-ve-voi-chu-cu-post358168.html