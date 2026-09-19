Tiền tỷ 'đi lạc' trở về với chủ cũ

Chị Huyền (bên trái) hoàn trả số tiền chuyển nhầm cho chị Dung.

Trước đó, phát hiện số tiền lớn được chuyển vào tài khoản của mình không rõ mục đích, chị Huyền đã chủ động xác minh thông tin, liên hệ với người chuyển nhầm và đến Công an phường Quảng Trị để thực hiện việc trao trả. Nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị Trần Thị Dung xúc động cảm ơn chị Huyền và CBCS Công an phường Quảng Trị đã tận tình hỗ trợ, giúp chị nhanh chóng nhận lại tài sản.