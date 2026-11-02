Tiền truyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn: Chất lượng sụt giảm vẫn chưa dừng cuộc chơi

Vừa qua, Prime Video đã công bố trailer mùa 3 của The Lord of the Rings: The Rings of Power (Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn: Những Chiếc Nhẫn Quyền Năng), hé lộ cuộc chiến ngày càng căng thẳng giữa Chúa tể Bóng tối và những thế lực chống lại hắn trên khắp Trung Địa.

Sauron tiến gần đến thời khắc chế tạo "Nhẫn Chúa"

Lấy bối cảnh nhiều năm sau những sự kiện ở mùa 2, mùa phim mới đặt Trung Địa vào thời điểm cuộc chiến giữa Sauron và tộc Tiên bước vào giai đoạn cao trào. Sau khi củng cố quyền lực, Chúa tể Bóng tối tiếp tục theo đuổi mục tiêu chế tạo Nhẫn Chúa, món vũ khí có thể giúp hắn áp chế, khuất phục các dân tộc và thống trị toàn bộ Trung Địa.

Chế tạo Nhẫn Chúa là một sự kiện cực quan trọng trong lịch sử Trung Địa. Ảnh: Prime

Trailer mở đầu bằng hình ảnh Sauron đứng giữa vùng đất Mordor, nơi dung nham đỏ rực bao quanh pháo đài của hắn. Trong lời thoại, nhân vật do Charlie Vickers thủ vai tuyên bố về con đường dẫn đến chiến thắng, đồng thời bày tỏ tham vọng trở thành kẻ chinh phục.

Tạo hình của Chúa tể Bóng tối Sauron (Charlie Vickers thủ vai) trong phần mới. Ảnh: Prime

Trong khi đó, Galadriel (Morfydd Clark) tiếp tục đối đầu với những thế lực phục vụ Sauron. Đoạn phim hé lộ cuộc chạm trán giữa nữ chiến binh Elf và Khamûl (Zubin Varla), một trong những nhân vật mới xuất hiện ở mùa này.

Các thế lực bóng tối cũng được tăng cường với đội quân Orc, những sinh vật khổng lồ và Balrog, quái vật gắn liền với những vùng sâu dưới lòng đất. Nhân vật Balrog do Simon Pegg lồng tiếng. Ở phía đối lập, các tộc Elf, Người và Người Lùn phải tìm cách vượt qua những mâu thuẫn để có thể đồng tâm chống lại Sauron.

"Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn" là một trong những thương hiệu giả tưởng kinh điển nhất màn ảnh rộng đầu những năm 2000.

The Lord of the Rings: The Rings of Power là series tiền truyện lấy bối cảnh Kỷ thứ Hai của Trung Địa, hàng nghìn năm trước các sự kiện trong The Hobbit và The Lord of the Rings. Dự án được phát triển dựa trên thế giới giả tưởng do nhà văn J.R.R. Tolkien xây dựng, tập trung vào sự trỗi dậy của Sauron, sự ra đời của những chiếc nhẫn và các biến cố định hình lịch sử Trung Địa. Khác với bộ ba phim điện ảnh của đạo diễn Peter Jackson vốn theo chân Frodo Baggins trong hành trình tiêu hủy Nhẫn Chúa, series của Prime Video khai thác một giai đoạn lịch sử sớm hơn, khi nhiều vương quốc và các dân tộc vẫn đang đối mặt với những cuộc xung đột về quyền lực.

Series gây tranh luận vẫn tiếp tục được đầu tư

Ra mắt năm 2022, The Lord of the Rings: The Rings of Power là một trong những dự án truyền hình có quy mô đầu tư lớn của Amazon. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm dành cho thương hiệu giả tưởng nổi tiếng, series cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về cách xây dựng nhân vật, diễn biến câu chuyện và những thay đổi so với hình dung của một bộ phận độc giả về thế giới do Tolkien sáng tạo.

"The Rings of Power" từng không được lòng fan nguyên tác do dàn cast và tạo hình nhân vật.

Theo The Guardian, mùa đầu tiên có tổng mức đầu tư được nhắc đến vào khoảng 1 tỷ USD (hơn 25 nghìn tỷ đồng) nếu tính cả khoản tiền mua bản quyền. Tờ báo cũng dẫn số liệu cho thấy khoảng 37% khán giả tại Mỹ bắt đầu xem mùa 1 đã theo dõi đến hết mùa. Sang mùa 2, lượng hộ gia đình tại Mỹ xem tập mở màn trong bốn ngày đầu giảm từ khoảng 1,8 triệu xuống còn 902.000, theo dữ liệu của Samba TV được NME dẫn lại.

Bất chấp những ý kiến cho rằng lượng người xem chưa đạt kỳ vọng, nhà sản xuất vẫn tiếp tục đầu tư vào series tiền truyện "tỷ đô".

Dù vậy, những con số này chưa phản ánh toàn bộ lượng người xem trên các thiết bị và thị trường khác. Amazon từng công bố mùa 2 đạt 40 triệu lượt người xem trong 11 ngày đầu, đồng thời xếp mùa phim vào nhóm năm mùa truyền hình được xem nhiều nhất từ trước đến nay trên Prime Video trong cùng khoảng thời gian ra mắt. Các số liệu do nền tảng công bố sử dụng cách tính riêng, vì vậy khó có thể so sánh trực tiếp với dữ liệu từ những đơn vị đo lường độc lập.

Phần hình ảnh được đầu tư trong các mùa trước của series. Ảnh: Prime Video

Việc tiếp tục sản xuất phần 3 cho thấy Amazon vẫn duy trì dự án, bất chấp những tranh luận về chất lượng và khả năng giữ chân khán giả. Theo Variety, mùa phim mới do J.D. Payne và Patrick McKay tiếp tục đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất chính, cùng đội ngũ sản xuất điều hành của những mùa trước.

The Lord of the Rings: The Rings of Power mùa 3 dự kiến ra mắt ngày 11/11 tảng Prime Video, với bốn tập đầu tiên lên sóng cùng ngày, hai tập tiếp theo phát hành vào ngày 18/11 và hai tập cuối ra mắt ngày 25/11.