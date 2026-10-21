Tiền trở lại chứng khoán, VN Index tăng gần 47 điểm

Kết phiên giao dịch ngày 21-10, VN Index tăng 46,7 điểm, tương đương 2,76%, lên 1.738,6 điểm. Sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện HoSE với 246 mã tăng giá, trong khi chỉ có 78 mã giảm.

Tâm điểm thị trường thuộc về nhóm cổ phiếu Vingroup, với cả 4 mã VIC, VHM, VPL và VRE cùng tăng giá, trong đó có 3 mã tăng hết biên độ 7%. Theo thống kê, nhóm cổ phiếu này đóng góp tổng cộng khoảng 35 điểm cho VN Index, tương đương phần lớn mức tăng của chỉ số trong phiên.

Ở chiều ngược lại, áp lực giảm điểm từ các mã BSR, BVH, PVT và PNJ không đáng kể, không làm ảnh hưởng nhiều đến đà đi lên của thị trường.

Không chỉ cải thiện về điểm số, thanh khoản cũng cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu quay trở lại. Toàn sàn HoSE ghi nhận xấp xỉ 948 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, với tổng giá trị giao dịch đạt 20.290 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là động thái giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Sau 19 phiên bán ròng liên tiếp trên HoSE, khối ngoại đã quay lại mua ròng 189 tỷ đồng trong phiên này.

Ở chiều mua, VIC dẫn đầu với giá trị mua ròng 789 tỷ đồng, tiếp đến là TCB với 255 tỷ đồng, MSN với 144 tỷ đồng và VIB với 51 tỷ đồng. Ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh FPT với 173 tỷ đồng, VCB với 105 tỷ đồng và ACB với 102 tỷ đồng.

Diễn biến tích cực về điểm số, thanh khoản và giao dịch khối ngoại đã tạo thêm tín hiệu khởi sắc cho thị trường sau những phiên chịu áp lực bán. Tuy nhiên, với mức đóng góp lớn từ nhóm cổ phiếu Vingroup, diễn biến của các nhóm ngành còn lại và khả năng duy trì dòng tiền sẽ là yếu tố cần theo dõi trong những phiên tới.