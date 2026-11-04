Tiến trình mở rộng EU đối mặt thách thức từ khoảng cách giữa các nước ứng viên

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tiến trình mở rộng Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước thời điểm quan trọng khi Brussels thúc đẩy các bước đi cụ thể nhằm kết nạp thành viên mới.

Tuy nhiên, sự chênh lệch ngày càng lớn về tiến độ cải cách và đàm phán giữa các nước ứng viên đang đặt ra thách thức đối với mục tiêu mở rộng của khối.

Đây là vấn đề lớn nhất đang được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh về mở rộng EU lần thứ hai tổ chức ngày 3/11 tại Brussels (Bỉ), với sự tham dự của lãnh đạo Ukraine, Albania, Moldova, Gruzia, Bắc Macedonia, Armenia, Croatia và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Ủy ban châu Âu (EC) đang chuẩn bị xây dựng lộ trình riêng cho 4 nước được xem là đi đầu trong tiến trình gia nhập, gồm Montenegro, Albania, Moldova và Ukraine.

Các lộ trình này nhằm xác định những bước cần hoàn tất để các nước tiến tới gia nhập EU. Tuy nhiên, việc ưu tiên nhóm đi đầu cũng đặt ra yêu cầu thu hẹp khoảng cách với những nước ứng viên còn lại.

Montenegro hiện có tiến độ đàm phán cao nhất, đã mở toàn bộ 33 chương và tạm thời khép lại 21 chương. Albania cũng đạt nhiều bước tiến trong quá trình đàm phán. Trong khi đó, Moldova đang đẩy nhanh cải cách và đạt tiến triển nhanh hơn dự kiến.

Ukraine được kỳ vọng mở tất cả các cụm đàm phán trước cuối năm nay, dù vẫn còn những vấn đề cần giải quyết trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại Tây Balkan, Serbia đang có những tín hiệu tích cực, làm dấy lên hy vọng về khả năng thúc đẩy trở lại tiến trình mở rộng trong khu vực.

Ngược lại, đàm phán gia nhập của Bắc Macedonia, Bosnia và Herzegovina và Kosovo vẫn chậm tiến triển. Điều này làm gia tăng nguy cơ các nước tiếp tục bị tụt lại phía sau khi EU tập trung nguồn lực hỗ trợ những ứng viên có tiến độ cải cách nhanh hơn.

Ở khu vực Kavkaz, tiến trình gia nhập EU của Gruzia gần như đình trệ. Tháng trước, Cao ủy EU phụ trách mở rộng Marta Kos nhận định nước này hiện chỉ là “quốc gia ứng viên trên danh nghĩa.”

Trong khi đó, Armenia, dù chưa có tư cách ứng viên chính thức, đang cân nhắc nộp đơn xin gia nhập EU.

Một thập kỷ sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit, EU coi chính sách mở rộng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ đối ngoại và chiến lược tăng cường ảnh hưởng của khối.

Tuy nhiên, để duy trì động lực, Brussels cần bảo đảm tiến trình gia nhập đạt được những kết quả cụ thể, đồng thời không để khoảng cách giữa các nước ứng viên ngày càng nới rộng./.