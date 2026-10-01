Tiến triển mới trong đàm phán hiệp định thương mại Việt - Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 1/10. Ảnh: Việt Linh.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 1/10, trả lời câu hỏi về tiến độ đàm phán Hiệp định Thương mại Đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết hai nước đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán đạt kết quả tích cực.

Trước đó, ngày 21/9 tại New York (Mỹ), trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR).

"Hai bên đã ghi nhận tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán để hướng tới sớm ký kết hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR). Ảnh: TTXVN.

Liên quan thời điểm hoàn tất đàm phán và mức thuế dự kiến được áp dụng, bà Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam và Mỹ hiện tiếp tục trao đổi nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán.

“Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ thông tin đầy đủ, cụ thể sau khi nội dung này được hai bên thống nhất”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Theo Người phát ngôn, quá trình đàm phán được thúc đẩy trên cơ sở bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước.

Việt Nam cũng kỳ vọng kết quả đàm phán sẽ đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ, đồng thời góp phần vào việc giải quyết các vấn đề chung của thế giới.