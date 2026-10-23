Tiền thưởng huy chương cho vận động viên có được miễn thuế TNCN không?

Hỏi:

Công ty chúng tôi là đối tác được Uỷ ban Olympic ủy quyền khai thác truyền thông, tiếp thị, kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp khác. Khoản tiền nhận được sau khi kêu gọi được tài trợ sẽ giữ lại công ty tôi và công ty tôi sẽ thực hiện chi khi có yêu cầu bằng văn bản từ Uỷ ban Olympic gửi sang.

Hiện tại Uỷ ban có đề nghị Công ty chúng tôi chi trả tiền thưởng liên quan các vận động viên đoạt huy chương Seagame, có kèm quyết định khen thưởng của Uỷ ban Olympic.

Qúy cơ quan cho tôi hỏi khoản công ty tôi chi thưởng nêu trên có được xác định là thưởn kèm giải quốc gia, quốc tế được nhà nước Việt Nam thừa nhận và là thu nhập không chịu thuế TNCN không?

Trả lời:

Thuế cơ sở 3 Thành phố Hà Nội giải đáp câu hỏi trên như sau:

Căn cứ tại Điều 8 Nghị định 253/2026/NĐ-CP có quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

“Điều 8. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

[...]

4. Các khoản thu nhập không mang tính chất tiền lương, tiền công không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

a) Các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng; tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng; tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận; tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền…”

Căn cứ Nghị định 368/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật thi đua khen thưởng.

Căn cứ Điều 68, Điều 69, Điều 70 Luật số 06/2022/QH15 Luật thi đua, khen thưởng quy định về đối tượng tiêu chuẩn khen thưởng của “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”.

Căn cứ vào các quy định hướng dẫn nêu trên, đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào hồ sơ, tài liệu thực tế của đơn vị để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.