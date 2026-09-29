Tiền thưởng cho huy chương vàng ASIAD 20

Sau khi giành huy chương vàng nội dung đôi nữ cầu mây ASIAD 20 sáng 29/9, các tuyển thủ Việt Nam không chỉ nhận tiền thưởng theo quy định của Nhà nước mà còn hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù kéo dài đến kỳ ASIAD tiếp theo. Theo Nghị định số 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ, vận động viên giành huy chương vàng ASIAD được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù 20 triệu đồng/người/tháng, tính từ thời điểm đạt thành tích tại Đại hội đến kỳ Đại hội tiếp theo.

Nếu tạm tính một chu kỳ ASIAD khoảng 4 năm, tương đương 48 tháng, mỗi vận động viên có thể nhận khoảng 960 triệu đồng từ chế độ đãi ngộ đặc thù này. Bên cạnh đó, theo mức thưởng thành tích được quy định tại Nghị định 349/2025/NĐ-CP, mỗi vận động viên giành huy chương vàng ASIAD được thưởng 280 triệu đồng.

Như vậy, nếu tính tiền thưởng 280 triệu đồng cùng chế độ đãi ngộ đặc thù trong khoảng 48 tháng, mỗi chủ nhân của huy chương vàng có thể được hưởng khoảng 1,24 tỷ đồng từ hai chính sách của Nhà nước. Với ba vận động viên của đội cầu mây nữ Việt Nam trên, tổng giá trị hai chế độ có thể vào khoảng 3,72 tỷ đồng, nếu cùng được áp dụng đầy đủ trong khoảng 48 tháng.

Từ trái sang phải: Lê Thị Hồng Liên, đội trưởng Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly nhận mưa tiền thưởng sau khi thắng Philippines 2-0 ở chung kết để giành huy chương vàng ASIAD đầu tiên cho cầu mây Việt Nam sau 20 năm. Lần gần nhất Đoàn Thể thao Việt Nam có huy chương vàng môn này là năm 2006. Ảnh: Hiếu Chiến.

Con số này chưa bao gồm 200 triệu đồng thưởng nóng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội cũng như những phần thưởng khác có thể đến từ liên đoàn, đơn vị chủ quản, địa phương và các nhà tài trợ. Riêng với hai vận động viên thuộc biên chế Hà Nội là Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly, các cô còn được hưởng thêm chính sách của Thủ đô. Theo Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND của HĐND TP. Hà Nội, mức thưởng dành cho vận động viên Hà Nội giành huy chương vàng ASIAD là 140 triệu đồng/huy chương.

Như vậy, Thu Trang và Khánh Ly mỗi người được nhận thêm 140 triệu đồng tiền thưởng thành tích của Hà Nội. Bên cạnh tiền thưởng, Hà Nội còn có chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù đối với HLV, vận động viên thể thao thành tích cao. Theo chính sách này, vận động viên giành huy chương vàng ASIAD hưởng mức đãi ngộ 33,5 triệu đồng/người/tháng theo chu kỳ Đại hội. Nếu tính trong khoảng 48 tháng, riêng chế độ này tương đương khoảng 1,608 tỷ đồng cho mỗi VĐV Hà Nội giành HCV ASIAD.

HLV Hoàng Thị Thái Xuân, một trong những HLV của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam và thuộc Thể thao Hà Nội, cũng được hưởng chế độ bằng 50% của vận động viên, theo quy định dành cho HLV có vận động viên đạt thành tích cao. Những chế độ khen thưởng và đãi ngộ sau tấm huy chương vàng ASIAD 20 không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với thành tích của các tuyển thủ cầu mây nữ mà còn tạo thêm động lực để vận động viên tiếp tục gắn bó, tập luyện và hướng tới những mục tiêu cao hơn trên đấu trường quốc tế.