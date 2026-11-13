Tiền thuê nhà đắt đỏ, người trẻ Hàn Quốc xoay xở trong căn hộ 20 m2

Jung Sung-kwon nhận thấy nhiều người độc thân Hàn Quốc phải tìm cách thích nghi với không gian sống chật hẹp. Ảnh: @kimeptony.

Sau khi chuyển khỏi nhà gia đình để sống trong căn hộ nhỏ trong nhà cao tầng (officetel) rộng khoảng 20 m2 tại quận Mapo (Seoul, Hàn Quốc), Choi (31 tuổi) bắt đầu tìm cách tận dụng từng góc để chứa đồ. Nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ đặt một chiếc xe đẩy hẹp vào khoảng trống cạnh tủ lạnh, đồng thời xếp chồng các hộp đựng đồ để tiết kiệm diện tích.

“Năm ngoái, tôi từng tìm những căn rộng hơn nhưng tiền thuê cao thêm 200.000 won (khoảng 149 USD) mỗi tháng. Vì vậy, tôi quyết định tận dụng chiều cao căn phòng”, Choi nói với Korea Joongang Daily.

Cô là một trong nhiều người trẻ Hàn Quốc đang tìm cách thích nghi với không gian sống ngày càng chật hẹp. Khi giá thuê nhà tăng, các loại kệ nhiều tầng, hộp xếp chồng và thanh treo trở thành giải pháp phổ biến.

Jung Sung-kwon, người điều hành Jachwinam, kênh YouTube chuyên giới thiệu nhà của người độc thân với hơn 1.500 căn từng được ghi hình, nhận thấy xu hướng này xuất hiện ngày càng nhiều.

“Không gian càng nhỏ, mọi người càng tận dụng chiều cao để xếp đồ. Có lẽ họ không còn nhiều lựa chọn khác”, Jung nói.

Một người trẻ tận dụng chiều cao căn phòng để xếp chồng đồ đạc. Ảnh: @jachinam.

Nhà ngày càng nhỏ

Theo 2024 Korea Housing Survey (Khảo sát Nhà ở Hàn Quốc 2024) do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc công bố tháng 11/2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người của các hộ có chủ hộ từ 19 đến 34 tuổi giảm từ 32,7 m2 năm 2023 xuống 31,1 m2 năm 2024.

Tỷ lệ người trẻ sống trong nhà không đáp ứng tiêu chuẩn diện tích tối thiểu 14 m2/người tăng từ 6,1% lên 8,2%, cao hơn gấp đôi mức trung bình 3,8% của tất cả hộ gia đình.

Tình trạng tương tự xuất hiện tại các thị trường lân cận. Tại Nhật Bản, 32,9% người lao động từ 30 tuổi trở xuống sống một mình cho biết nhà của họ nhỏ hơn tiêu chuẩn tối thiểu 25 m2, theo khảo sát tháng 7/2025 của Central Council of Workers’ Welfare Organizations, tổ chức xã hội liên kết với các công đoàn Nhật Bản.

Tại Đài Loan, 52,4% người thuê nhà nộp đơn xin trợ cấp sống trong những căn hộ dưới 33 m2, theo khảo sát năm 2024 của Bộ Nội vụ.

Không đủ khả năng thuê nhà rộng hơn, nhiều người trẻ Hàn Quốc tận dụng từng khoảng trống để chứa đồ. Ảnh minh họa: @muji, @seul_ha_home.

Ở Seoul, giá thuê nhà cũng tạo thêm áp lực. Jung cho biết vài năm trước, khoản đặt cọc 10 triệu won (khoảng 7.400 USD) và tiền thuê 500.000 won/tháng (370 USD) có thể giúp người thuê tìm được căn hộ tương đối ổn. Hiện nay, ngân sách tương tự có thể chỉ đủ thuê nhà bán hầm.

Để tìm được căn hộ có chất lượng tương đương trước đây, người thuê có thể phải trả 700.000-800.000 won (khoảng 520-595 USD) mỗi tháng.

Trong khi đó, số hộ sống một mình tại Hàn Quốc tiếp tục tăng. Tính đến tháng 11/2025, nước này có 8,24 triệu hộ một người, chiếm 36,6% tổng số hộ thông thường.

Đồ lưu trữ bán chạy

Nhu cầu tận dụng không gian nhỏ đang thúc đẩy thị trường đồ gia dụng và nội thất.

Tại Daiso, chuỗi cửa hàng đồng giá Hàn Quốc, các loại giỏ xếp chồng, hộp đựng đồ và kệ nhỏ có giá phổ biến 1.000-3.000 won (khoảng 0,7-2,2 USD). Một số mẫu kệ kéo chỉ rộng 10 cm, có thể đặt vào những khe hẹp cạnh tủ lạnh.

Park Ji-hoon (27 tuổi), sống trong căn studio rộng khoảng 23 m2 tại quận Gwanak (Seoul) cho rằng mua thêm đồ lưu trữ tiết kiệm hơn nhiều so với chuyển nhà.

“Chỉ riêng phí chuyển nhà đã tương đương một tháng tiền thuê, còn món đồ này chỉ bằng một bữa trưa”, anh nói.

Theo Daiso, doanh số nhóm sản phẩm lưu trữ và sắp xếp tăng khoảng 10% trong 10 tháng đầu năm so với cùng kỳ. Trong đó, đồ sắp xếp quần áo tăng 50%, tủ ngăn kéo tăng 30%, còn hộp vải và đồ sắp xếp bàn làm việc tăng khoảng 20%.

Trên mạng xã hội, số lượt đề cập đến sunaptem, từ tiếng Hàn chỉ đồ lưu trữ, tăng gần 315% trong giai đoạn 22/9-23/10 so với cùng kỳ năm trước, theo nền tảng phân tích dữ liệu Sometrend.

Các chuỗi bán lẻ từ phân khúc giá rẻ đến trung cấp tại Hàn Quốc ghi nhận sức mua tích cực đối với kệ và vật dụng sắp xếp nhà cửa. Ảnh minh họa: Superfuture.

Xu hướng cũng lan sang phân khúc nội thất có giá cao hơn. JAJU, thương hiệu phong cách sống thuộc Shinsegae Casa, doanh nghiệp nội thất Hàn Quốc, ghi nhận doanh số đồ lưu trữ tăng khoảng 20%. Các sản phẩm bán chạy gồm tủ ngăn kéo, móc treo chống trượt và móc chống giãn áo.

Trong khi đó, thương hiệu bán lẻ đồ gia dụng Nhật Bản Muji cung cấp các loại ngăn kéo có thể kết hợp nhiều kích thước, với giá từ 24.900 won (khoảng 18,5 USD).

Doanh thu Muji Korea tăng khoảng 21% trong năm tài chính kết thúc tháng 8/2025. Riêng doanh số hàng gia dụng được ước tính tăng khoảng 30%.

Dù nhiều người tìm cách thích nghi với nhà nhỏ, một bộ phận vẫn lựa chọn chuyển ra ngoài Seoul khi có điều kiện mua nhà.

Theo Jung, nhiều người từng xuất hiện trên kênh YouTube của ông sau này mua nhà tại tỉnh Gyeonggi hoặc các khu vực khác thuộc vùng thủ đô.

“Thế hệ cha mẹ chúng tôi có thể chuyển sang nhà rộng hơn ngay tại Seoul. Nhưng ngày nay, nhiều người phải tìm mua nhà ở các khu vực lân cận”, ông nhận xét.