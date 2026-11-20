Tại tỉnh miền núi biên giới Lạng Sơn, nơi có tới 38 xã thuộc diện thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý vùng đặc biệt khó khăn, dịch vụ pháp lý miễn phí của Nhà nước không chỉ dừng lại ở việc giải đáp thắc mắc thông thường. Thông qua sự vào cuộc đồng bộ của ngành Tư pháp và các cơ quan tiến hành tố tụng, trợ giúp pháp lý đã thực sự trở thành "lá chắn" vững chắc bảo vệ quyền con người, quyền công dân cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế trước những rủi ro pháp lý.