Tiền taxi 1,5 triệu đồng, khách trả nhầm 15 triệu, hành động của tài xế gây sốt

Clip tài xế trả lại tiền cho du khách đưa thừa gấp 10 lần gây sốt cõi mạng. (Nguồn: Tân Vững)

Đoạn video vị khách vô tình đưa nhầm cho tài xế taxi 15 triệu đồng trong khi tiền cước chỉ 1,5 triệu đang cư dân mạng chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Khi phát hiện khách trả thừa gấp 10 lần số tiền cước, nam tài xế tại Đà Nẵng lập tức giải thích cho khách và lấy đúng số tiền cước. Hành động trung thực này nhận về hàng loạt lời khen vì sự tử tế.

Trong clip, đôi vợ chồng du khách Hàn Quốc sau khi kết thúc hành trình liền thanh toán tiền cho tài xế taxi. Có thể do khác biệt về ngôn ngữ, người này đưa số tiền lớn hơn rất nhiều so với hóa đơn thực tế. Tài xế liền cầm xấp tiền, lấy đúng số cước của mình rồi trả lại cho khách hàng. Lúc này, cặp đôi du khách nhìn nhau kinh ngạc, rồi dần hiểu ra và cùng cười lớn.

Cuối clip, ngoài khoản tiền thanh toán 1,5 triệu đồng, du khách còn tặng thêm cho người tài xế 500.000 đồng như lời cảm ơn.

Trả lời phóng viên Báo điện tử VTC News, tài xế trong clip, anh Võ Tấn Vững (30 tuổi, sinh sống tại Đà Nẵng) xác nhận câu chuyện xảy ra với mình vào tối 30/10. Anh cảm thấy rất bất ngờ khi đoạn clip mình đăng tải lại được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, trở thành kỷ niệm thật sự đáng nhớ. Tài xế cho biết sau khi xuống xe, vị khách lại tặng thêm 500 nghìn đồng nữa, nghĩa là họ cảm ơn 1 triệu đồng bên cạnh 1,5 triệu đồng tiền cước.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút 2 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok, cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận. Khen ngợi đức tính trung thực của người tài xế, cư dân mạng cho rằng 13,5 triệu đồng không phải khoản tiền nhỏ, việc chủ động trả lại rất đáng trân trọng.

“Thật sự rất đáng quý! 15 triệu đồng chứ đâu phải số tiền nhỏ, nhất là với người làm nghề tài xế, phải chạy xe cả ngày mới kiếm được”; “Khách đưa nhầm, nếu tài xế không nói gì thì có khi người ta cũng chẳng phát hiện ra nhưng anh vẫn chủ động tìm cách trả lại. Sự trung thực đôi khi thể hiện ở những việc rất nhỏ như thế này”; “Tôi nghĩ điều đáng khen không chỉ là trả lại tiền mà còn là ý thức không lấy thứ không thuộc về mình. Làm ăn chân chính, sống ngay thẳng thì mới lâu bền được”.

Dân mạng khen ngợi sự trung thực của anh tài xế. (Ảnh chụp màn hình)

Nhật Ly viết: “Có thể với nhiều người, trả lại tiền thừa là chuyện đương nhiên, nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để làm điều đúng khi đứng trước một khoản tiền lớn. Đặc biệt, khách lại là người nước ngoài, có thể sau khi rời đi sẽ khó tìm lại nếu tài xế không chủ động. Một chuyến taxi 1,5 triệu đồng nhưng anh tài xế đã mang lại cho vị khách một trải nghiệm đáng nhớ hơn rất nhiều. Chúc anh luôn giữ được cái tâm với nghề”.

Không ít dân mạng cho rằng sự thật thà, thân thiện của người làm dịch vụ sẽ giúp du khách quốc tế có nhiều trải nghiệm và kỷ niệm đẹp, làm tăng sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam.

“Tôi nghĩ vị khách này sau chuyến đi chắc sẽ nhớ mãi người tài xế Việt Nam ấy. Đi du lịch ở một đất nước xa lạ, chẳng may đưa nhầm số tiền lớn như vậy mà được người khác chủ động trả lại thì còn gì vui hơn. Một người tài xế có thể không giàu có, không dư dả, nhưng vẫn biết đâu là tiền của mình, đâu là tiền của người khác. Đó mới là điều đáng quý”, Hà My viết.

Hoàng Quân bình luận: “Một bác tài xế thật thà, người bán hàng thân thiện, nhân viên nhiệt tình giúp đỡ khi khách gặp khó khăn..., đôi khi chính những điều bình dị ấy lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất. Anh tài xế trả lại tiền cho khách hôm nay không chỉ giữ được uy tín cho bản thân mà còn góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế”.

Thanh Phong chia sẻ: “Khách có thể quên tên một nhà hàng, quên giá một chuyến xe nhưng sẽ nhớ rất lâu người tài xế không tham tiền, người bán hàng không nói thách hay người dân sẵn lòng chỉ đường khi họ bị lạc. Những hành động như thế khiến du khách cảm thấy an tâm, được tôn trọng và muốn quay trở lại Việt Nam. Một việc làm tốt của một cá nhân đôi khi có sức lan tỏa hơn rất nhiều lời quảng cáo du lịch”.

Tuy nhiên, một số người bình luận cho rằng sự trung thực không nên được xem là điều gì quá phi thường, nên phải trở thành chuẩn mực, là điều đương nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Bảo Phúc viết: “Thật ra, trả lại tiền không phải việc gì quá phi thường, đó đơn giản là điều một người tử tế nên làm. Tiền không phải của mình thì không nên giữ, khách đưa nhầm thì mình trả lại. Những nguyên tắc cơ bản như vậy đáng lẽ ai cũng hiểu và thực hiện được. Thế nhưng, trong cuộc sống vẫn có những người không làm được điều đơn giản ấy, nên hành động của anh tài xế vẫn rất đáng được ghi nhận”.