Tiến sỹ người Việt giành Giải thưởng khoa học ASEAN-Hoa Kỳ dành cho Nữ giới

Tại Lễ trao giải, PGS, TS Hà Thị Thanh Hương của Việt Nam giành Giải Nhất ở hạng mục giữa sự nghiệp (Mid-Career). Giải vinh danh tại hạng mục này thuộc về TS Latifah Nurahmi của Indonesia. PGS, TS Hà Thị Thanh Hương từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ sinh học tại Trường Đại học khoa học tự nhiên. Sau đó, bà tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Stanford (Mỹ) trước khi trở về Việt Nam. PGS, TS Hà Thị Thanh Hương hiện là Trưởng bộ môn kỹ thuật mô và y học tái tạo, khoa kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

PGS, TS Hà Thị Thanh Hương của Việt Nam đoạt giải nhất hạng mục giữa sự nghiệp tại Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho Nữ giới năm 2026.

Ở hạng mục cao cấp (Senior), TS Joanne Ngeow của Singapore giành Giải Nhất và TS Wai Yie Leong của Malaysia nhận giải vinh danh. Đây là những nhà khoa học được lựa chọn vào vòng chung khảo khu vực của giải thưởng năm nay.

Giải thưởng Khoa học ASEAN-Hoa Kỳ dành cho Nữ giới được thành lập năm 2014 trong khuôn khổ Ủy ban ASEAN về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua các năm, giải thưởng không chỉ hướng tới việc ghi nhận những thành tựu khoa học nổi bật mà còn thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Đây cũng là một cơ chế hợp tác khoa học, công nghệ giữa ASEAN và Hoa Kỳ, với sự tham gia của khu vực tư nhân. Đối tượng dự giải là các nhà khoa học nữ có bằng tiến sỹ trong lĩnh vực khoa học ứng dụng, mang quốc tịch một trong 11 quốc gia ASEAN. Các ứng viên được xem xét ở hai nhóm: giữa sự nghiệp dành cho người từ 45 tuổi trở xuống, và cấp cao dành cho người từ 46 tuổi trở lên.

Quy trình xét chọn được triển khai từ cấp quốc gia đến cấp khu vực. Mỗi quốc gia lựa chọn một ứng viên chung khảo ở mỗi hạng mục. Hội đồng khu vực tiếp tục chọn hai ứng viên cho mỗi hạng mục tham gia vòng thuyết trình kéo dài 5 phút.

Các nhà khoa học nhận hoa chúc mừng tại lễ trao giải Các nhà khoa học nhận Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho Nữ giới 2026.

Cơ cấu đánh giá thể hiện định hướng của giải thưởng khi dành 50 điểm cho thành tích khoa học xuất sắc, 25 điểm cho vai trò dìu dắt phụ nữ trong STEM và 25 điểm cho hợp tác, tác động khu vực. Như vậy, năng lực nghiên cứu không phải là tiêu chí duy nhất; khả năng hỗ trợ thế hệ nữ khoa học kế cận và đóng góp cho cộng đồng khoa học ASEAN cũng được coi trọng.

Theo số liệu tổng kết giai đoạn 2014-2024, giải thưởng đã tiếp nhận 418 hồ sơ từ 10 quốc gia, với 23 người được trao giải và tổng giá trị giải thưởng đạt 240.000 USD. Việt Nam từng có nhà khoa học đoạt giải là Tiến sỹ Nguyễn Thị Hiệp vào năm 2017.

Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ phiên toàn thể Hội nghị lần thứ 90 Ủy ban ASEAN về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (COSTI-90) với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Vũ Hải Quân. Những kết quả này cho thấy giải thưởng là một kênh ghi nhận đóng góp của các nhà khoa học nữ trong khu vực, đồng thời tạo cơ hội thúc đẩy kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác nghiên cứu giữa các quốc gia ASEAN.