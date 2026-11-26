Từ một tình huống pháp lý giả định

Theo quy định tại Điều 127 Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), người chưa thành niên bị kết án trong nhiều trường hợp được coi là không có án tích hoặc được đương nhiên xóa án tích nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc tái hòa nhập cộng đồng.

Trong khi đó, Điều 137 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung các năm 2020, 2022, 2024, 2025) lại quy định người chưa thành niên bị xử phạt vi phạm hành chính chỉ được coi là chưa bị xử phạt nếu sau 06 tháng (hoặc 01 năm đối với biện pháp xử lý hành chính) kể từ ngày chấp hành xong mà không tái phạm.

Sự khác biệt về cơ chế này dẫn đến một tình huống đáng suy ngẫm khi đối chiếu với điểm a và điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung các năm 2017, 2024, 2025) về tội “Trộm cắp tài sản”:

Trường hợp thứ nhất: Giả sử A (17 tuổi) trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản. Dù đã chấp hành xong quyết định xử phạt, nhưng do chưa hết thời hạn 06 tháng theo Điều 137 Luật Xử lý vi phạm hành chính, A lại tiếp tục trộm cắp tài sản trị giá 1.500.000 đồng. Lúc này, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định, A có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 1 Điều 173 BLHS với tình tiết định tội là “đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm”.

Trường hợp thứ hai: Cũng với chủ thể A (17 tuổi), giả sử trước đó A đã từng bị Tòa án kết án về một tội phạm thuộc diện được coi là không có án tích theo khoản 1 Điều 127 Luật Tư pháp người chưa thành niên. Sau đó, A thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trị giá 1.500.000 đồng. Trong trường hợp này, bản án trước đây không thể được sử dụng làm căn cứ định tội theo điểm b khoản 1 Điều 173 BLHS (“đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều... chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”), bởi về mặt pháp lý, A đã được coi là không có án tích.

Tiền sử xử phạt vi phạm hành chính có thể bất lợi hơn án tích đối với người chưa thành niên? (ảnh minh họa)

Như vậy, cùng thực hiện một hành vi chiếm đoạt tài sản có giá trị dưới định lượng 2.000.000 đồng, người từng vi phạm ở mức độ hành chính lại đối diện với nguy cơ bị xử lý hình sự, trong khi người từng phạm tội hình sự (được coi là không có án tích) lại không bị ràng buộc bởi tiền án trước đó.

Hai góc nhìn quanh sự tương thích của các quy định

Thực tiễn nghiên cứu và áp dụng pháp luật hiện nay đang tồn tại hai luồng quan điểm khác nhau xoay quanh vấn đề này:

Quan điểm thứ nhất cho rằng, việc áp dụng đồng thời hai cơ chế nêu trên không tạo ra sự bất hợp lý về mặt pháp lý. Xử phạt vi phạm hành chính và trách nhiệm hình sự là hai chế định độc lập, có căn cứ, điều kiện và hậu quả pháp lý khác nhau.

Điều 137 Luật Xử lý vi phạm hành chính đặt ra thời hạn thử thách để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật của người vi phạm, còn Điều 127 Luật Tư pháp người chưa thành niên giải quyết vấn đề án tích sau khi bị kết án. Do đó, khi người chưa thành niên tái diễn hành vi chiếm đoạt tài sản trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính, việc xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 173 BLHS là phù hợp với yêu cầu đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Quan điểm thứ hai lại nhìn nhận, cần đánh giá lại sự tương thích giữa hai chế định này. Bởi lẽ, xét về bản chất, hành vi vi phạm hành chính có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm. Việc duy trì hiệu lực bất lợi của quyết định xử phạt hành chính để làm dấu hiệu định tội đối với người chưa thành niên – trong khi chính sách hình sự mới đã mở rộng tối đa diện "không có án tích" cho nhóm đối tượng này – có thể tạo ra sự thiếu nhất quán. Điều này vô hình trung làm giảm đi ý nghĩa nhân đạo, giáo dục, phục hồi và nguyên tắc hạn chế truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi.

Nhìn nhận một cách khách quan, sự khác biệt giữa hai quy định nêu trên chưa đủ cơ sở để khẳng định pháp luật đang có sự mâu thuẫn trực diện, bởi việc truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 1 Điều 173 BLHS còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện chặt chẽ khác như độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và các yếu tố cấu thành tội phạm cụ thể. Tuy nhiên, đặt trong tổng thể tinh thần cải cách tư pháp và chính sách bảo vệ người chưa thành niên hiện nay, việc tiếp tục duy trì cơ chế sử dụng tiền sử xử phạt vi phạm hành chính như hiện hành là điều cần được cân nhắc thấu đáo.

Để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, thiết nghĩ cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu, rà soát theo hướng thiết lập cơ chế đặc thù khi sử dụng quyết định xử phạt vi phạm hành chính làm căn cứ định tội đối với người chưa thành niên. Đồng thời, cần xem xét điều chỉnh thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm chủ thể này sao cho tương xứng với đặc điểm tâm sinh lý, khả năng nhận thức và mục tiêu giáo dục, cảm hóa.

Việc hoàn thiện quy định này hoàn toàn không nhằm mục đích dung túng hay loại trừ trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm, mà hướng tới sự hài hòa giữa các đạo luật, loại bỏ những hệ quả pháp lý bất tương xứng và mở rộng cánh cửa tái hòa nhập cộng đồng cho người chưa thành niên lầm lỡ.

Từ thực tiễn trên, vấn đề đặt ra để cùng trao đổi là: Có nên quy định cơ chế đặc thù về việc sử dụng tiền sử xử phạt vi phạm hành chính làm căn cứ định tội đối với người chưa thành niên nhằm bảo đảm tính thống nhất với chính sách nhân đạo của Luật Tư pháp người chưa thành niên hay không?

Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đồng nghiệp làm công tác thực tiễn để góp phần hoàn thiện pháp luật và thống nhất nhận thức trong giải quyết các vụ án có người chưa thành niên tham gia tố tụng.