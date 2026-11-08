Tiền số sắp đối mặt với 'cơn bão' lớn?

Chuỗi thành công chưa từng có của ngành tiền mã hóa tại Washington dường như đang chững lại. Theo Financial Times, các doanh nghiệp tiền mã hóa chuẩn bị đối mặt với một giai đoạn nhiều thách thức khi đảng Dân chủ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Cục diện quyền lực mới tại Quốc hội có thể làm gia tăng sức ép đối với chính sách ủng hộ tiền số của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời mở đường cho các hoạt động giám sát chặt chẽ hơn trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Khả năng giám sát chặt chẽ hơn

Trong 2 năm qua, ngành công nghiệp tiền mã hóa được hưởng những lợi thế hiếm có tại Washington khi chính quyền Trump đã thúc đẩy việc nới lỏng các quy định đối với ngành tiền mã hóa, thông qua một loạt chính sách được cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực này hoan nghênh.

Tổng thống Trump đã xem tài sản số là ưu tiên quốc gia, các cơ quan quản lý tạo điều kiện cho lĩnh vực này mở rộng và Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát ủng hộ chương trình nghị sự của ngành.

Ông Trump từng tuyên bố sẽ biến Mỹ thành "thủ đô tiền điện tử của thế giới", theo Reuters. Những thay đổi về chính sách được cho là đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh mới cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các lãnh đạo ngành tiền điện tử tại Nhà Trắng ở Washington vào tháng 8. Ảnh: Bloomberg.

Khi những lợi thế chính trị trước đây dần thu hẹp, ngành tiền mã hóa phải tìm cách củng cố vị thế lâu dài trong lĩnh vực tài chính. Chiến thắng của đảng Dân chủ có thể khiến quá trình xây dựng khung pháp lý thuận lợi cho ngành gặp nhiều trở ngại hơn, đồng thời thu hút sự quan tâm lớn hơn của Quốc hội đối với mối liên hệ giữa các doanh nghiệp tiền số và gia đình ông Trump - từng ra mắt tài sản số với thương hiệu riêng, theo Bloomberg.

Tuy nhiên, triển vọng này cũng đi kèm với những thách thức về quản lý và tuân thủ pháp luật.

Trong hai năm qua, các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ như Richard Blumenthal và Elizabeth Warren đã nhiều lần gửi yêu cầu điều tra đến các công ty như Binance và Tether, liên quan tới những nghi vấn về hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, các yêu cầu này phần lớn bị những giám đốc điều hành phớt lờ.

Với đa số ghế trong cả hai viện, đảng Dân chủ hiện có quyền ban hành trát triệu tập, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu và thông tin phục vụ hoạt động kiểm tra. Việc không tuân thủ các yêu cầu này có thể dẫn đến những chế tài dân sự hoặc hình sự.

“Lời khuyên của tôi là nếu bạn nhận được thư từ các nghị sĩ Dân chủ và không đưa ra phản hồi, hãy chuẩn bị sẵn sàng để trả lời trực tiếp”, Ron Hammond, người đứng đầu bộ phận chính sách và vận động hành lang tại Wintermute, công ty tạo lập thị trường tiền mã hóa, cho biết.

Ông cũng cho rằng ngay cả những công ty đã nhận được giấy phép từ các cơ quan quản lý cũng “nên chuẩn bị tinh thần cho việc bị giám sát chặt chẽ”.

“Ít nhất trong giai đoạn đầu, ngành tiền mã hóa sẽ phải chuyển sang thế phòng thủ để thích ứng với sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo”, Adam Minehardt, giám đốc chính sách tại Hyperliquid Policy Center, nhận định.

Áp lực mới

Một số doanh nghiệp lớn trong ngành đã trở thành đối tượng mà các cơ quan lập pháp quan tâm do quy mô hoạt động và những vấn đề liên quan đến tuân thủ quy định.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal từng gửi yêu cầu cung cấp thông tin tới Binance về cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền, cũng như tới Tether về những hoạt động gây ảnh hưởng tới chính sách tiền mã hóa tại Mỹ.

Binance tuyên bố rằng họ "không khoan nhượng với bất cứ hành vi vi phạm lệnh trừng phạt hoặc hoạt động bất hợp pháp nào, và… không cho phép thực hiện bất cứ giao dịch nào với các cá nhân thuộc diện bị trừng phạt".

Toàn cảnh hội nghị Token 2049 về tiền mã hóa tại Dubai. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, theo Alex Zerden, nhà sáng lập Capitol Peak Strategies, một công ty tư vấn rủi ro có trụ sở tại Washington, việc thu thập thông tin có thể gặp khó khăn nếu các cơ quan hành pháp không hợp tác đầy đủ.

“Trong các cuộc điều tra của Quốc hội, chúng ta ngày càng chứng kiến việc nhánh hành pháp viện dẫn đặc quyền của mình để hạn chế hoặc ngăn chặn việc cung cấp thông tin. Xu hướng này sẽ tiếp tục, thậm chí có thể gia tăng đáng kể trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump”, Zerden, người trước đây từng làm việc trong chính phủ Mỹ về các vấn đề chống tham nhũng, thực thi tài chính và giám sát, cho biết.

Các cuộc chất vấn và phiên điều trần tại Quốc hội thường được truyền hình trực tiếp. Vì vậy, các chính trị gia được kỳ vọng sẽ công khai những nỗ lực điều tra của mình.

“Hoạt động này cũng có yếu tố trình diễn trước công chúng”, Joshua Riezman, giám đốc pháp lý và chiến lược của GSR, một công ty tạo lập thị trường tiền mã hóa, nhận xét. “Áp lực đối với ngành sẽ là có thật và những kỳ vọng của Quốc hội khóa này sẽ khác với khóa trước”.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng cách tiếp cận quản lý trong thời gian tới có thể tập trung hơn, với khả năng phân biệt rõ giữa những hoạt động lành mạnh và những hoạt động tiềm ẩn rủi ro trong toàn ngành.

“Tôi nghĩ Quốc hội khóa này sẽ có cách tiếp cận có trọng tâm hơn, với hiểu biết sâu hơn về tiền mã hóa, qua đó có thể phân biệt những yếu tố tích cực và tiêu cực trong toàn ngành”, Riezman nhận định.

Theo nhà báo Eleanor Terrett, một phương án đang được xem xét là mở rộng đề xuất sửa đổi mang tên Bộ quyền lợi dành cho nhà đầu tư và người tiêu dùng tiền mã hóa (Crypto Investor Consumer Bill of Rights), do nghị sĩ đảng Dân chủ Maxine Waters đưa ra trong khuôn khổ dự luật CLARITY Act.

Mục tiêu là phát triển đề xuất này thành một dự luật có phạm vi rộng hơn, quy định về cơ cấu quản lý thị trường tiền mã hóa, Decrypt đưa tin.

Theo các nguồn tin cung cấp cho Terrett, đề xuất này sẽ trao thêm quyền giám sát thị trường tiền mã hóa cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đồng thời thu hẹp vai trò của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Biển hiệu Bitcoin tại New York. Ảnh: Bloomberg.

Dù vậy, nhiều thành quả mà ngành tiền mã hóa đạt được sẽ không dễ bị đảo ngược. Đạo luật liên bang về stablecoin sẽ cần có luật mới để bãi bỏ. Trong khi đó, SEC cùng CFTC vẫn đang xây dựng các quy định nhằm đưa tài sản kỹ thuật số hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính truyền thống. Quá trình này có thể tiếp tục dưới chính quyền ông Trump, bất kể kết quả bầu cử, dù các chính quyền sau này vẫn có thể xem xét lại những quyết định của các cơ quan quản lý.

Biến động thị trường cũng là một thách thức đối với ngành tiền mã hóa. Bitcoin từng nhiều lần tăng giá mạnh rồi lao dốc dưới thời các tổng thống thuộc cả đảng Dân chủ và Cộng hòa. Vì vậy, giá Bitcoin không chỉ phụ thuộc vào chính sách của chính phủ Mỹ. Dù chính quyền ông Trump nới lỏng quy định và thể hiện sự ủng hộ đối với tiền mã hóa, giá Bitcoin vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh trước đó.