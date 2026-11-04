Tiến sĩ Võ Văn Thật làm Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn

Tiến sĩ Võ Văn Thật sinh năm 1976 tại TPHCM, có trình độ Tiến sĩ Lịch sử, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, ông có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, bắt đầu từ các trường phổ thông tại huyện Cần Giờ trước khi chuyển về Trường ĐH Sài Gòn.

Cụ thể, từ tháng 2/2000 đến tháng 8/2001, ông công tác tại Trường cấp 2-3 Bình Khánh. Từ tháng 8/2001 đến tháng 7/2010, ông làm việc tại Trường THPT Bình Khánh. Giai đoạn tháng 7/2010 đến tháng 6/2012, ông công tác tại Trường THPT An Nghĩa.

Tháng 6/2012, ông chuyển về Trường ĐH Sài Gòn, từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên. Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tiến sĩ Võ Văn Thật, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 4/11/2026.

Tiến sĩ Võ Văn Thật kế nhiệm PGS.TS Phạm Hoàng Quân, người thôi giữ chức hiệu trưởng theo nguyện vọng cá nhân vào tháng trước.

Trường ĐH Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND TPHCM, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD-ĐT.

Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ; đồng thời tổ chức các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho giáo viên và đào tạo, đánh giá năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin.