Tiến sĩ Võ Văn Thật được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn

Ngày 4/11, UBND TPHCM có Quyết định về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn. Theo đó, Tiến sĩ Võ Văn Thật, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường trong thời hạn 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tiến sĩ Võ Văn Thật, sinh năm 1976, quê quán xã An Thới Đông (TPHCM); tốt nghiệp cử nhân ngành Lịch sử, cử nhân Giáo dục chính trị, cử nhân Quản lý nhà nước, cử nhân Luật; có bằng thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.

Tiến sĩ Võ Văn Thật vừa được bộ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn

Quá trình công tác của Tiến sĩ Võ Văn Thật gắn bó với ngành Giáo dục Thành phố. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm TPHCM, ông trở thành giáo viên THPT tại huyện Cần Giờ (cũ). Năm 2012, ông chuyển công tác về Trường ĐH Sài Gòn và trải qua nhiều vị trí khác nhau như: giảng viên, Phó trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất; Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên.

Từ năm 2020, Tiến sĩ Võ Văn Thật được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, kiêm nhiệm các vị trí như: Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Trong thời gian hơn 10 năm công tác tại Trường ĐH Sài Gòn, Tiến sĩ Võ Văn Thật được nhận nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TPHCM, Bộ GD-ĐT, cùng nhiều danh hiệu thi đua khác.

Trường ĐH Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ sở giáo dục ĐH công lập trực thuộc UBND TPHCM, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD-ĐT. Hiện nay Ban giám hiệu Trường ĐH Sài Gòn gồm: Tiến sĩ Võ Văn Thật làm Hiệu trưởng; hai Phó hiệu trưởng gồm: PGS.TS Lê Chi Lan và PGS.TS Lê Minh Triết.