Tiến sĩ Võ Văn Thật được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm Tiến sĩ Võ Văn Thật, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đánh giá Tiến sĩ Võ Văn Thật có quá trình gắn bó, trải qua nhiều vị trí công tác, am hiểu hoạt động của Trường Đại học Sài Gòn. Đây là điều kiện thuận lợi để Ban Giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Tiến sĩ Võ Văn Thật tập trung ổn định tổ chức, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Ban Giám hiệu, giảng viên và các đơn vị trực thuộc, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo thành phố và các thế hệ nhà giáo, sinh viên. Nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ Võ Văn Thật, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn cam kết ưu tiên củng cố sự đoàn kết, thống nhất, cùng đội ngũ viên chức, người lao động tiếp tục đổi mới, nhanh chóng tiếp cận, làm chủ khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Quá trình công tác của Tiến sĩ Võ Văn Thật

Tiến sĩ Võ Văn Thật, sinh năm 1976, quê quán xã An Thới Đông (Thành phố Hồ Chí Minh); tốt nghiệp cử nhân ngành Lịch sử, cử nhân Giáo dục chính trị, cử nhân Quản lý nhà nước, cử nhân Luật; có bằng thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.

Quá trình công tác của Tiến sĩ Võ Văn Thật gắn bó với ngành Giáo dục Thành phố. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ông trở thành giáo viên Trường Trung học phổ thông tại huyện Cần Giờ (cũ).

Năm 2012, ông chuyển công tác về Trường Đại học Sài Gòn và trải qua nhiều vị trí khác nhau như: Giảng viên, Phó trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất; Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên.

Từ năm 2020, Tiến sĩ Võ Văn Thật được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, kiêm nhiệm các vị trí như: Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Trong thời gian hơn 10 năm công tác tại Trường Đại học Sài Gòn, Tiến sĩ Võ Văn Thật được nhận nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhiều danh hiệu thi đua khác.

Trường Đại học Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ sở giáo dục Đại học công lập trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn gồm: Tiến sĩ Võ Văn Thật làm Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng là PGS. TS Lê Chi Lan và PGS. TS Lê Minh Triết.