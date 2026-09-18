Tiến sĩ Trần Thanh Đức đắc cử chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành và DN…

Đồng chí Phan Văn Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hiệp hội DN tỉnh Đồng Tháp hiện thu hút hơn 500 hội viên tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Hầu hết, các hoạt động mang đậm dấu ấn ngành nghề, trở thành thương hiệu địa phương, được lãnh đạo tỉnh và cộng đồng DN đánh giá cao: Cà phê doanh nhân; đối thoại DN, đàn sếu khởi nghiệp…

Với vai trò là đại diện quyền lợi và tiếng nói của DN, Hiệp hội DN đã chú trọng đến các hoạt động tôn vinh doanh nhân, DN có nhiều đóng góp trong sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp ngân sách, giải quyết việc làm cho người dân. Mỗi năm, cộng đồng DN Đồng Tháp dành hàng trăm tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội tại địa phương và những vùng bị thiên tai bão lũ…

Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành cùng Ban Chấp hành Hiệp hội DN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031 chụp ảnh lưu niệm.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hiệp hội DN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 58 người; Ban Thường vụ có 19 người; Ban Kiểm tra có 6 người. Tiến sĩ Trần Thanh Đức đắc cử chức Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông: Hồ Chí Dũng, Huỳnh Hữu Quyền, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Phương Bình, Nguyễn Văn Đạo, Đặng Xuân Huy, Lương Nguyễn Duy Thông và bà Lê Thị Hồng.

Đồng chí Lê Minh Hoan phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hiệp hội DN tỉnh đặt ra mục tiêu phát triển hội viên đạt ít nhất 5% trên tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; thành lập 5-10 chi hội, câu lạc bộ DN theo ngành nghề và lĩnh vực hoạt động. Song song đó là tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 50 chương trình đào tạo, hội thảo, tọa đàm, tập huấn cho DN; hỗ trợ tối thiểu 50 DN tiếp cận, triển khai, ứng dụng các công cụ chuyển đổi số; hỗ trợ ít nhất 30 DN, tiếp cận, tham gia các chương trình chuyển đổi xanh, ESG và phát triển bền vững; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 50 chương trình kết nối như: Cà phê doanh nhân, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và giao thương trong, ngoài nước…

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Diệu cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có sự tăng trưởng. Đội ngũ DN, doanh nhân của tỉnh cũng không ngừng phát triển và lớn mạnh. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có khoảng 2.500 DN thành lập mới, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2025. Đến nay, toàn tỉnh có gần 15.000 DN hoạt động trên tất cả lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Trong sự phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, cộng đồng DN, người dân, đặc biệt là Hiệp hội DN có những đóng góp hết sức quan trọng.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Diệu, UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn không ngừng tăng tốc, nâng cao chất lượng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị và quản lý nhà nước; trong đó có việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN.

Tiến sĩ Trần Thanh Đức phát biểu tại Đại hội.

Đồng Tháp sẽ nâng cao cơ chế, quy chế tiếp cận, tiếp xúc và chia sẻ với DN. Với tinh thần cầu thị, lắng nghe, tỉnh cam kết tất cả kiến nghị, đề xuất của DN sẽ được các sở, ngành và UBND tỉnh trả lời cụ thể, rõ ràng và công khai. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để Hiệp hội DN và cộng đồng DN có thêm thông tin, tích cực tham gia đóng góp vào công tác quản lý, điều hành, đặc biệt là xây dựng chính sách phát triển DN hiệu quả, bền vững và lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu trao đổi với các DN tại Đại hội.

Song song đó, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác quản lý nhà nước; đồng thời, nghiên cứu các chính sách tạo điều kiện để DN tiếp cận thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, ứng dụng các tiêu chuẩn khoa học - kỹ thuật…