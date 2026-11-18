Ngày 17/11/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) đã ban hành Quyết định số 36/NQ-DRC-HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phùng Ngọc Bộ giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, chính thức có hiệu lực từ cùng ngày.

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Bộ đang đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kỹ thuật thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tân Tổng giám đốc DRC sinh năm 1976, quê quán tại xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội và là Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học. Ông từng tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó hoàn thành chương trình Thạc sĩ và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Lyon I, Cộng hòa Pháp.

Trong suốt quá trình công tác, ông Phùng Ngọc Bộ đã có gần 30 năm gắn bó với ngành hóa chất, tích lũy nhiều kinh nghiệm chuyên sâu về quản lý kỹ thuật sản xuất, khoa học công nghệ, cũng như an toàn và môi trường.

Từ tháng 3/2023 đến nay, trên cương vị Trưởng Ban Kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ông đảm nhận vai trò tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn về công tác quản lý và phát triển khoa học công nghệ trên toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, ông cũng sở hữu bề dày kinh nghiệm thực tiễn trong quản trị doanh nghiệp thông qua quá trình trực tiếp tham gia quản lý và làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại nhiều đơn vị thành viên.

Việc bổ nhiệm ông Phùng Ngọc Bộ vào vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng là quyết định quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, điều hành của doanh nghiệp.

Động thái này được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa nền tảng kinh nghiệm chuyên môn, kỹ thuật và năng lực quản lý của ông trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy DRC hoàn thành các mục tiêu phát triển chiến lược trong giai đoạn tới.