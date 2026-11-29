Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ VII và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VIII.

Theo đó, nhiệm kỳ 2020–2025, Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên và hoạt động chuyên môn.

Số lượng hội viên tăng từ 449 lên 606 người, với 173 kiến trúc sư được kết nạp mới; mạng lưới chi hội cũng được mở rộng, góp phần tăng cường kết nối đội ngũ kiến trúc sư trên địa bàn Thủ đô.

Trong hoạt động chuyên môn, Hội đã tích cực tham gia tư vấn, phản biện các chủ trương, đồ án quy hoạch và kiến trúc; cử chuyên gia tham gia các hội đồng thẩm định, thi tuyển phương án kiến trúc của nhiều công trình, dự án quan trọng.

Đáng chú ý, Hội đã tổ chức hơn 20 tọa đàm, hội thảo chuyên môn, nhiều triển lãm kiến trúc và khoảng 10 chuyến tham quan, nghiên cứu thực tế, tập trung vào các vấn đề như quy hoạch đô thị, nhà ở xã hội, kiến trúc xanh, chuyển đổi số, ứng dụng AI và mô hình TOD.

Ông Dương Đức Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội

Công tác truyền thông, kết nối nghề nghiệp, hợp tác trong nước và quốc tế cũng được đẩy mạnh. Cùng với đó, nhiều chi hội và hội viên đã đạt các giải thưởng kiến trúc, quy hoạch trong nước và quốc tế, góp phần khẳng định năng lực chuyên môn và vị thế của đội ngũ kiến trúc sư Thủ đô.

Phát biểu tại Đại hội,ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh một số định hướng đối với hoạt động của Hội Kiến trúc sư Hà Nội trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ: kiện toàn và phát triển đội ngũ kiến trúc sư; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và BIM; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiến trúc sư trẻ; mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; thúc đẩy kiến trúc xanh, đô thị thông minh gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Ông bày tỏ tin tưởng Hội sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 25 thành viên. Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Văn Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi Hà Nội đứng trước cơ hội phát triển mang tính lịch sử với Quy hoạch chung Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây vừa là cơ hội lớn đối với giới kiến trúc sư, vừa đặt ra những trách nhiệm và kỳ vọng cao hơn đối với Hội.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông cho hay, sẽ cùng Ban chấp hành tập trung triển khai 3 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ. Cụ thể là: Đồng hành cùng thành phố cụ thể hóa quy hoạch Thủ đô; khơi dậy sáng tạo kiến trúc, tạo dựng những công trình mang dấu ấn riêng của Hà Nội gắn với gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, lịch sử; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến trúc sư, chủ động tiếp cận chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới.

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp của các sở, ban, ngành và đóng góp tâm huyết của hội viên; đồng thời cam kết cùng Ban Chấp hành xây dựng Hội thực sự trở thành mái nhà chung, môi trường nghề nghiệp tin cậy để kiến trúc sư cống hiến, sáng tạo, góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.