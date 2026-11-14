Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu: Từ kinh nghiệm quốc tế đến bài toán nâng cao năng lực tự chủ của kinh tế Việt Nam

Sau khi trở về Việt Nam, ông tiếp tục tham gia nghiên cứu, tư vấn và đóng góp kinh nghiệm cho lĩnh vực tài chính – ngân hàng trong nước.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới chuyển dịch mạnh mẽ, Việt Nam đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực nội tại, làm chủ công nghệ và đổi mới mô hình tăng trưởng. Báo Thế giới và Việt Nam đã phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu về những vấn đề này.

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Đức, Mỹ và Việt Nam.

Ông đã đi qua nhiều môi trường sống và làm việc khác nhau, từ Đức, Mỹ đến Việt Nam, trong những giai đoạn lịch sử và kinh tế rất khác biệt. Nhìn lại hành trình ấy, đâu là những bước ngoặt có ảnh hưởng lớn nhất đến tư duy và sự nghiệp của ông?

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu: Trong suốt cuộc đời tôi, có vài dấu ấn quan trọng đã định hình cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Cuối năm 1966, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi quyết định xin gia đình cho tôi đi du học tại Tây Đức (lúc bấy giờ nước Đức còn chia thành hai miền: Tây Đức và Đông Đức). Đây là một quyết định đã định hình cả cuộc đời tôi sau này. Năm 1975, tôi tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị doanh nghiệp tại Đại học Ludwig Maximilian, Munich, Tây Đức. Năm 1979, tôi tốt nghiệp Tiến sĩ Quản trị doanh nghiệp tại Đại học Ludwig Maximilian, Munich, Tây Đức, với điểm Magna Cum Laude (hạng ưu, chỉ sau hạng tối ưu Summa Cum Laude).

Năm 1978, tôi sang Mỹ và đến New York làm việc cho một ngân hàng ở New York là Commerzbank, bắt đầu sự nghiệp trong ngành ngân hàng tại Mỹ. Sau hai năm làm việc tại New York, tôi về California và làm việc cho nhiều ngân hàng thương mại tại thành phố Los Angeles.

Năm 1990, tôi trở về Việt Nam lần đầu tiên sau khi đất nước thống nhất năm 1975 với tư cách là thành viên của một phái đoàn thương mại (Trade Mission) của tiểu bang California do Thượng nghị sĩ Art Torres dẫn đầu, nhằm thiết lập quan hệ thương mại giữa California và Việt Nam. Lần đó, chúng tôi về Hà Nội và gặp Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch.

Năm 1995, tôi và gia đình về Việt Nam và tôi làm việc cho ngân hàng lớn nhất của Đức là Deutsche Bank với tư cách Phó Tổng giám đốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2005, tôi thành lập Ngân hàng First Vietnamese American Bank tại California, ngân hàng đầu tiên của người Việt tại Mỹ và trên toàn thế giới, ngoài lãnh thổ Việt Nam. Năm 2009, tôi lại trở về Việt Nam và làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng cho đến hiện nay. Trong 17 năm qua, tôi đã tham gia ngành ngân hàng với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc và cố vấn cấp cao tại nhiều ngân hàng thương mại. Năm 2024, tôi thành lập Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn cầu, và hiện đang lãnh đạo Viện với tư cách Viện trưởng.

Năm 1975, ông từng đứng trước lựa chọn trở về Việt Nam hay tiếp tục ở lại Đức để học tập. Sau đó, ông có những lần trở về Việt Nam vào năm 1995 và 2009 để làm việc, đóng góp cho lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Bối cảnh kinh tế, chính trị và xã hội ở mỗi thời điểm rất khác nhau. Điều gì đã chi phối những lựa chọn ấy và phản ánh quan niệm sống của ông như thế nào?

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu: Năm 1975, khi biết hai miền Nam Bắc đã thống nhất và đứng giữa lựa chọn: Trở về Việt Nam hay ở lại Tây Đức tiếp tục học tập, tôi đã quyết định ở lại Tây Đức vì theo những tin tức từ người quen, về Việt Nam lúc đó sẽ không có môi trường làm việc thích hợp và Chính phủ Việt Nam lúc đó chưa có chính sách tiếp nhận chuyên gia Việt về từ nước ngoài.

Chân dung Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, người sáng lập First Vietnamese American Bank tại Hoa Kỳ.

Năm 1995, tôi quyết định trở về Việt Nam và đóng góp cho ngành ngân hàng. Sau 20 năm thống nhất, Việt Nam đã dần xây dựng một nền “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, trong đó các định chế tài chính đã được khôi phục và phát triển. Các ngân hàng nước ngoài, trong đó có những ngân hàng hàng đầu thế giới như HSBC, Citibank, Bank of America và Deutsche Bank. Tôi làm việc tại Deutsche Bank, Thành phố Hồ Chí Minh, ở vị trí Phó Tổng giám đốc. Sau ba năm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi trở về Mỹ cùng gia đình và tiếp tục làm việc trong ngành ngân hàng tại Mỹ.

Năm 2009, tôi lại quyết định trở về Việt Nam để đóng góp. Bối cảnh kinh tế, chính trị và xã hội của ba thời điểm này rất khác nhau: Năm 1975, đất nước vừa thống nhất, kinh tế kiệt quệ, xã hội nhiều bất ổn. Các chuyên gia kinh tế, tài chính, ngân hàng không phải là những tài nguyên cần thiết vào thời điểm mà hạ tầng cơ sở, bao gồm hệ thống ngân hàng, tài chính và các quy định pháp luật, để vận hành một nền kinh tế trong giai đoạn mới chưa thực sự hiện hữu. Năm 1995, Việt Nam có một hệ thống ngân hàng bao gồm các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng nước ngoài. Một hệ thống các định chế tài chính như vậy, tuy chưa đầy đủ, nhưng đã tạo được nền tảng cần thiết để Việt Nam tham gia vào hệ thống tài chính quốc tế. Đó là lý do chính thúc đẩy tôi rời Hoa Kỳ để trở về phục vụ đất nước và đóng góp vào việc xây dựng một hệ thống ngân hàng hiện đại. Năm 2009, hệ thống ngân hàng của Việt Nam được mở rộng và tăng trưởng mất kiểm soát, dẫn đến rủi ro hệ thống và khủng hoảng nợ xấu. Tôi trở lại Việt Nam vào thời điểm quan trọng này để góp phần ổn định hệ thống ngân hàng và góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính ổn định và bền vững.

Ngoài tài chính – ngân hàng, ông còn có niềm đam mê với Aikido và thiền định. Một người làm việc trong lĩnh vực luôn phải đối diện với những biến động, áp lực và rủi ro như ông tìm thấy điều gì trong võ thuật và thiền? Liệu triết lý cân bằng, kiểm soát bản thân có ảnh hưởng đến cách ông đưa ra các quyết định kinh tế?

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu: Ngay từ thuở nhỏ, ở cấp tiểu học, tôi đã có xu hướng thiên về tâm linh và các giá trị đạo đức. Các bạn học sinh trong ký túc xá thường chế giễu và gọi tôi là “Hiếu thánh sống” khi tôi làm một số hành động như buổi sáng thức dậy, quỳ gối và hôn đất, để nhắc nhở mình rằng “từ tro bụi và sẽ trở về với tro bụi” như đã được nói đến trong Kinh Thánh của đạo Công giáo.

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn cầu.

Ngày còn là sinh viên và sau này, tôi luyện tập các môn phái võ thuật như Taekwondo, Karate, Võ Lâm Kung Fu, và sau cùng tôi luyện tập Aikido, đến nay đã được 45 năm. Tôi cũng đã đi vào con đường thiền định được khoảng 50 năm.

Bên cạnh đời sống tâm linh (tôi là người Công giáo), tôi luyện tập võ đạo và thiền định với mục đích “Mens sana in corpore sano” (Một tinh thần minh mẫn trong một thể xác tráng kiện), một triết lý của người La Mã cổ đại.

Tôi sống và làm việc trong lĩnh vực tài chính, một lĩnh vực đầy rủi ro và áp lực. Nhưng Aikido và thiền định đã giúp tôi tìm được sự cân bằng trong cuộc sống đầy áp lực và biến động. Sự bình tĩnh và tập trung từ võ đạo và thiền định giúp tôi kiểm soát bản thân và kiên nhẫn cân nhắc kỹ lưỡng mọi quyết định. Hơn nữa, sự khỏe mạnh và bền bỉ từ võ đạo giúp tôi vượt qua bệnh tật và duy trì sức khỏe tốt.

Thưa ông, là người Việt đầu tiên thành lập ngân hàng tại Mỹ, đồng thời từng trải qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Từ trải nghiệm trực tiếp ấy, ông cho rằng sai lầm lớn nhất trong quản trị ngân hàng và kiểm soát rủi ro tài chính mà Việt Nam cần tránh là gì?

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu: Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 bắt đầu tại Mỹ, cũng là lúc tôi đang ở Mỹ. Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ thị trường bất động sản khi Fed áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ, giảm lãi suất và cho phép các ngân hàng nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng. Các nhà kinh doanh BĐS vay tiền ồ ạt, sử dụng đòn bẩy tài chính cao (tỷ lệ vay ngân hàng cao gấp nhiều lần so với vốn chủ sở hữu).

Hậu quả là nguồn cung bất động sản tăng mạnh trong khi sức cầu chững lại, dẫn đến bong bóng bất động sản vỡ, giá nhà đất suy giảm đáng kể ở hầu hết các tiểu bang. Nợ xấu tăng nhanh ở nhiều doanh nghiệp bất động sản và khách hàng của ngân hàng vỡ nợ, khiến nhiều ngân hàng rơi vào tình trạng mất thanh khoản và phá sản. Tất cả những hiện tượng này đưa đến một cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, và lan rộng trên cả thế giới, trong đó có Việt Nam.

Hành trình học tập và làm việc tại nhiều quốc gia đã mang đến cho Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu những trải nghiệm đa dạng về thị trường tài chính quốc tế.

Sai lầm lớn nhất rút ra từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008 là chính sách “đồng tiền rẻ” (cheap money/cheap loans) với việc hạ chuẩn tín dụng đã dẫn đến việc các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay bất động sản, tạo ra tình trạng dư cung và châm ngòi cho bong bóng bất động sản vỡ.

Việt Nam cũng cần rút kinh nghiệm từ bài học đắt giá này: việc hạ lãi suất có thể dẫn đến tăng trưởng tín dụng bất động sản ở một số phân khúc thị trường mà các nhà kinh doanh BĐS và ngân hàng ưu tiên. Nhưng nhiều sản phẩm bất động sản, bao gồm chung cư cao cấp, biệt thự, không đáp ứng nhu cầu nhà ở của đại bộ phận người dân. Điều này lại xảy ra gần đây tại Trung Quốc với trường hợp vỡ nợ của China Evergrande, một công ty bất động sản hàng đầu của nước này.

Trở lại câu chuyện thu hút FDI, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể về quy mô vốn và xuất khẩu, nhưng khả năng lan tỏa công nghệ và liên kết với doanh nghiệp nội địa vẫn là vấn đề cần cải thiện. Theo ông, vì sao dòng vốn FDI chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa tương xứng? Điểm nghẽn nằm ở chính sách thu hút đầu tư hay năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam?

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu: Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2026 dự kiến đạt khoảng 550-570 tỷ USD, chiếm một thị phần khoảng 2% tổng xuất khẩu hàng hóa thế giới, tăng trưởng bình quân mỗi năm khoảng 15% trong 20 năm qua, một mức tăng trưởng đáng kể để đạt được thị phần 2% tổng xuất khẩu hàng hóa thế giới.

Tuy nhiên, với sự tăng trưởng xuất khẩu đáng kể trong 20 năm qua, các công ty FDI vẫn đóng vai trò chủ yếu trong xuất khẩu, với tỷ lệ đóng góp khoảng 75% trong tổng xuất và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, trong khi tỷ trọng nội địa hóa hàng hóa xuất khẩu chỉ mới ở mức 52%. Với tỷ trọng nội địa hóa này, Việt Nam vẫn được xem là một thị trường thiên về gia công, lắp ráp.

Câu hỏi đặt ra là tại sao các công ty FDI đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng xuất nhập khẩu, nhưng sự lan tỏa công nghệ và sự liên kết giữa các công ty FDI và các công ty nội địa còn thấp, thể hiện qua tỷ lệ nội địa hóa mới chỉ đạt 52%. Nếu nhìn qua TQ thì thấy TQ đã thực hiện việc chuyển giao công nghệ rất hiệu quả trong 50 năm qua. Theo tôi, câu trả lời nằm ở khả năng tiếp thu công nghệ còn thấp của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam không có khả năng học hỏi và tiếp thu các công nghệ tiên tiến. Hơn nữa, các đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam chưa phát triển mạnh về mảng nghiên cứu mà nghiêng về giáo dục và đào tạo. Thêm vào đó, nhiều công ty FDI bảo mật công nghệ và không sẵn sàng chia sẻ hoặc chuyển giao công nghệ.

Đây chính là điều mà Chính phủ cần quan tâm hơn nữa khi mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường Việt Nam. Chúng ta cần đặt điều kiện với các nhà đầu tư nước ngoài rằng, ngoài dòng vốn nước ngoài, họ nên nỗ lực chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản trị như một điều kiện tiên quyết để họ tham gia vào thị trường Việt Nam.

Về mặt kinh tế học, chuyển giao công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp trong nước có khả năng tiếp nhận, cải tiến và phát triển công nghệ mới. Theo ông, Việt Nam cần xây dựng những tiêu chí định lượng nào để đánh giá một dự án FDI có thực sự mang lại giá trị công nghệ, thay vì chỉ đóng góp vào vốn đầu tư và kim ngạch xuất khẩu?

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu: Việc chuyển giao công nghệ được đặt dưới 2 điều kiện tiên quyết: thứ nhất là khả năng hấp thụ và nắm bắt công nghệ của các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế trong nước; thứ hai là khả năng và sự sẵn sàng chuyển giao công nghệ của các công ty nước ngoài.

Bộ Khoa học và Công nghệ nên xây dựng các tiêu chí về chuyển giao công nghệ cho một số ngành nghề quan trọng, được xem là KPI bắt buộc mà các nhà đầu tư nước ngoài phải áp dụng và được kiểm tra định kỳ. Với những chỉ tiêu chuyển giao công nghệ cụ thể, cần thiết lập một lộ trình chuyển giao công nghệ để tạo điều kiện cho việc thanh tra, giám sát.

Việc cấp giấy phép đầu tư, gia hạn và chuyển giao các dự án sẽ gắn liền với việc áp dụng các KPI về chuyển giao công nghệ. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta không mời gọi đầu tư nước ngoài bằng mọi giá, và việc đóng góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài phải đi kèm với những lợi ích phi tài chính như chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường và tăng cường an sinh xã hội.

AI, tự động hóa và robot đang làm thay đổi căn bản lợi thế cạnh tranh của các quốc gia. Trong bối cảnh đó, liệu Việt Nam có nguy cơ mắc kẹt trong mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ và gia công nếu không nhanh chóng nâng cấp năng lực công nghệ? Theo ông, những ngành nào cần được ưu tiên để tạo ra bước chuyển về năng suất và giá trị gia tăng?

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu: AI, tự động hóa và việc sử dụng robot thay cho con người trong các mô hình sản xuất, kinh doanh hiện đại đang ngày càng phát triển và trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Việt Nam cũng không thể phát triển nếu không đi theo quỹ đạo này. Tuy nhiên, Việt Nam không thể một sớm một chiều “nhảy vọt” lên mức phát triển cao trong khi nguồn nhân lực phổ thông, thiếu đào tạo chuyên sâu vẫn chiếm đa số; giá lao động còn rẻ so với khu vực và thế giới; và Việt Nam vẫn phụ thuộc vào gia công để phát triển ngoại thương.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Mỹ, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu có nhiều trải nghiệm thực tiễn về quản trị và kiểm soát rủi ro ngân hàng.

Trong bối cảnh và môi trường kinh doanh nêu trên, Việt Nam cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là các kỹ năng sử dụng công nghệ cao, bao gồm AI, blockchain, robot, cloud computing, quantum computing. Chính phủ cần tổ chức các chương trình đào tạo công nghệ cao miễn phí đồng bộ trên tất cả các tỉnh thành. Đồng thời, cần nâng tỷ lệ nội địa hóa hàng xuất khẩu thông qua việc chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI, đầu tư mạnh mẽ vào R&D tại các doanh nghiệp lớn, các đại học và viện nghiên cứu.

Cuối cùng, việc nâng cao ý thức về các giá trị văn hóa, tinh thần và tinh thần thượng tôn pháp luật là quan trọng nhất, vì đó là nền tảng của sự phát triển và văn minh.

Nếu những điều trên không được thực hiện, Việt Nam sẽ bị mắc kẹt trong mô hình tăng trưởng mà chúng ta tiếp tục dựa vào lao động giá rẻ và gia công. Đây chính là một bẫy sản xuất kinh doanh, rất khó thoát ra. Lao động phổ thông thì nhiều và rẻ, nhưng không thể sử dụng hiệu quả trong một nền kinh tế đòi hỏi tay nghề cao và các kỹ năng hiện đại. Nếu sa thải hàng loạt lao động phổ thông, điều này sẽ tạo ra những hệ lụy trên thị trường lao động và gây bất ổn cho xã hội. Chính vì thế, nhiều nền kinh tế rơi vào mô hình kinh tế này nên khó thoát ra.

Lao động giá rẻ cũng thường đi kèm với một nền kinh tế gia công, khi các doanh nghiệp trong nước chỉ thực hiện một công đoạn nào đó trong quá trình sản xuất các sản phẩm cao cấp. Họ không được và cũng không cần chuyển giao công nghệ. Tình trạng này kéo dài đưa đến hậu quả là các doanh nghiệp gia công không học hỏi được gì nhiều, không có khả năng hấp thụ công nghệ cao, và dừng lại ở vai trò chỉ là một mắt xích trong một quy trình sản xuất rất phức tạp.

Các doanh nghiệp Việt cần phải thoát ra khỏi mô hình sản xuất gia công và tăng tỷ lệ nội địa hóa, để cuối cùng doanh nghiệp Việt sở hữu cả quy trình và công nghệ sản xuất. Lúc đó thành phẩm được xứng đáng gọi tên “Made in Vietnam”.

Hiện nay, nhiều sản phẩm tiêu dùng đã có hàm lượng nội địa cao, như các mặt hàng tiêu dùng, nông sản, thủy sản và hải sản. Tuy nhiên, các mặt hàng điện tử, sản xuất xe ô tô, xe gắn máy, các máy móc, dụng cụ sử dụng trong các ngành công nghiệp có tỷ lệ nội địa hóa thấp và cần được ưu tiên quan tâm để tạo ra nhiều giá trị gia tăng trong nước hơn.

Sau nhiều thập kỷ quan sát và trực tiếp tham gia vào hệ thống tài chính ở các nền kinh tế khác nhau, ông nhìn nhận đâu là lợi thế lớn nhất và điểm yếu căn bản nhất của nền kinh tế Việt Nam hiện nay? Nếu được đề xuất một thay đổi mang tính đột phá về tư duy phát triển, ông sẽ lựa chọn điều gì để Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế có năng lực cạnh tranh và mức độ tự chủ cao hơn trong 10–20 năm tới?

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu: Qua nhiều thập kỷ sống và làm việc tại nhiều quốc gia trong vùng châu Âu, châu Mỹ và châu Á, tôi nhìn thấy nền kinh tế Việt Nam có những lợi điểm sau: Dân số đông, lên tới 100 triệu người; người dân Việt Nam được xem là thông minh và cần cù; lãnh thổ có nhiều nguồn tài nguyên phong phú; Việt Nam trở thành trung tâm trong các trục giao thông đường hàng không, đường biển và đường bộ xuyên lục địa. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế, chính trị và xã hội ổn định; vai trò và vị thế của Việt Nam trong chính trường và thị trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu và gia đình trong buổi lễ khai trương First Vietnamese American Bank tại TP. Westminster, California, năm 2005.

GDP bình quân đầu người (danh nghĩa) của Việt Nam đạt khoảng 5.050 USD, xếp thứ 117–122 trên thế giới. Cột mốc này đánh dấu việc Việt Nam chính thức bước vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao (upper-middle-income countries).

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn một số yếu điểm. Việt Nam chưa được nhìn nhận rộng rãi như một nền kinh tế thị trường. Việt Nam đã tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đóng góp khoảng 2% vào tổng kim ngạch xuất khẩu, nhưng vẫn được xem là một thị trường gia công vì tỷ lệ nội địa hóa mới chỉ đạt 52%. Xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam đến nay vẫn ở mức “không đầu tư” (non-investment grade).

Ngoài ra, Việt Nam có mức độ ô nhiễm môi trường cao và là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu toàn cầu. Đạo đức trong xã hội có phần suy giảm khi các giá trị văn hóa và tinh thần ngày càng ít được quan tâm hơn và các tội phạm nghiêm trọng ngày càng tăng.

Để Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ hơn với năng lực cạnh tranh và sự tự chủ cao hơn, tôi đề xuất nâng cao ý thức đạo đức, luân lý và tuân thủ pháp luật của người dân và các thành phần kinh tế. Đồng thời, cần tăng GDP lên mức 1.000 tỷ USD/năm và nâng GDP bình quân đầu người/năm lên mức tối thiểu 10.000 USD trong vòng 5-7 năm tới; tăng tỷ lệ nội địa hóa hàng xuất khẩu lên mức 80% trong cùng thời gian. Việt Nam cần được công nhận rộng rãi là nền kinh tế thị trường trong vòng 3 năm tới; xếp hạng tín nhiệm quốc gia được nâng lên mức Investment grade (mức đầu tư) trong vòng 2 năm tới. Bên cạnh đó, cần thực hiện quyết liệt các kế hoạch bảo vệ môi trường và đạt được các mục tiêu theo đúng lộ trình mà Chính phủ đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn ông!