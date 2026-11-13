Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Như Ý: Không phải kỳ thực tập nào cũng giúp sinh viên tiến xa hơn

Nhà tuyển dụng ngày nay không chỉ quan tâm đến kiến thức chuyên môn. Họ tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng mềm vững vàng, hiểu rõ điểm mạnh của bản thân, đồng thời có khả năng thích nghi và phát triển trong thị trường lao động liên tục thay đổi. Vì vậy, sinh viên cần tích lũy những trải nghiệm giúp phát triển những kiến thức, kỹ năng và năng lực đó.

May mắn là những trải nghiệm giá trị có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau.

Kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành học hoặc định hướng nghề nghiệp tương lai đóng vai trò rất quan trọng. Thông qua các kỳ thực tập, việc làm bán thời gian hay thời vụ, sinh viên có thể rèn luyện kỹ năng chuyên môn trong môi trường thực tế. Quan trọng không kém, những trải nghiệm này còn cho phép sinh viên “thử nghề” trước khi quyết định gắn bó lâu dài. Một nghiên cứu tại Thụy Sĩ với 13.899 sinh viên tốt nghiệp đại học cho thấy những người tích lũy kinh nghiệm làm việc từ sớm tìm được công việc đầu tiên nhanh hơn khoảng hai tháng.

Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ, thể thao, tình nguyện hay các hội nhóm chuyên môn cũng mang lại nhiều giá trị. Dù có vẻ không liên quan trực tiếp đến công việc sau này, nhà tuyển dụng thường xem đây là minh chứng cho những kỹ năng mềm như lãnh đạo, làm việc nhóm hay khả năng tổ chức công việc.

Một nhóm hoạt động khác thường bị xem nhẹ là các hoạt động định hướng nghề nghiệp, chẳng hạn như học hỏi từ cố vấn (mentor) hay tham gia các ngày hội việc làm và sự kiện giao lưu kết nối. Nghiên cứu cho thấy những hoạt động này có thể hỗ trợ sinh viên tìm được công việc tốt bởi sinh viên có cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ, đồng thời hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu của mình để đưa ra những quyết định nghề nghiệp phù hợp với bản thân.

Chuỗi sự kiện nghề nghiệp thường niên mang tên Careers Festival tại RMIT gồm các hoạt động phỏng vấn mô phỏng, nơi sinh viên có thể kiểm tra năng lực và kết nối với nhà tuyển dụng tiềm năng. (Hình: RMIT)

Đừng chỉ nhìn vào chức danh hay danh sách hoạt động

Điều làm nên sự khác biệt giữa kinh nghiệm thực sự có giá trị và một dòng thông tin “làm đẹp CV” không nằm ở chức danh hay thời gian tham gia. Một kỳ thực tập, công việc bán thời gian, chương trình tình nguyện hay hoạt động câu lạc bộ có giá trị thường thể hiện ít nhất ba đặc điểm.

Thứ nhất là tính đa dạng về kỹ năng. Trải nghiệm đó nên tạo điều kiện để sinh viên sử dụng và phát triển nhiều kỹ năng khác nhau, thay vì lặp đi lặp lại cùng một công việc. Một thực tập sinh vừa nghiên cứu, viết nội dung và thuyết trình sẽ học hỏi được nhiều hơn so với người chỉ thực hiện các công việc hành chính đơn thuần.

Thứ hai là phản hồi thường xuyên. Sinh viên cần nhận được những góp ý cụ thể về những gì mình đang làm tốt và những điểm cần cải thiện. Nếu không, họ có thể lặp lại sai sót cũ mà không nhận ra đâu là thế mạnh thực sự của bản thân.

Thứ ba là sự liên quan nhất định đến định hướng nghề nghiệp. Nghiên cứu cho thấy những công việc phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp giúp ứng viên thể hiện sự phù hợp với vị trí tuyển dụng và thuận lợi hơn trong quá trình tìm việc, trong khi việc dành quá nhiều thời gian cho những công việc hoàn toàn không liên quan thường mang lại ít giá trị hơn cho triển vọng nghề nghiệp lâu dài.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Như Ý, giảng viên ngành Quản trị nhân sự, Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay cả một công việc làm thêm không liên quan đến ngành học vẫn có thể mang lại những cơ hội phát triển kỹ năng đáng kể.

Nhiều sinh viên làm việc tại quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ hoặc làm gia sư vì lý do tài chính hơn là định hướng phát triển nghề nghiệp. Dù vậy, họ vẫn có thể tận dụng tối đa những trải nghiệm này nếu xem đó không chỉ đơn thuần là công việc để kiếm thêm thu nhập.

Trước hết, sinh viên nên nhận diện những kỹ năng mình đang tích lũy. Chẳng hạn, sinh viên có thể rèn luyện kỹ năng giao tiếp và khả năng giữ bình tĩnh dưới áp lực khi phải phục vụ một khách hàng khó tính. Một ca làm việc đông khách đòi hỏi tinh thần phối hợp và làm việc nhóm. Trong khi đó, công việc gia sư có thể giúp phát triển khả năng truyền đạt ý tưởng rõ ràng và lập kế hoạch hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy những kỹ năng này hoàn toàn có thể được chuyển hóa thành lợi thế trong công việc sau khi tốt nghiệp.

Nếu cảm thấy công việc hiện tại mang lại ít cơ hội học hỏi, sinh viên có thể chủ động tạo thêm giá trị. Chẳng hạn, xin đảm nhận nhiệm vụ mới như phụ trách thu ngân thay vì chỉ phục vụ bàn, hay có thể dành nhiều thời gian hơn để làm việc cùng những đồng nghiệp giàu kinh nghiệm nhằm học hỏi thêm kỹ năng. Quan trọng không kém, sinh viên có thể thay đổi cách nhìn nhận công việc, xem mỗi lần tương tác với khách hàng là một cơ hội rèn luyện cho những cuộc gặp gỡ khách hàng trong tương lai.

Sinh viên có thể tích lũy nhiều kỹ năng có giá trị thông qua kinh nghiệm làm việc khác nhau. (Hình: RMIT)

Lựa chọn kinh nghiệm phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp

Khi cân nhắc nên dành thời gian cho cơ hội nào, sinh viên có thể tự đặt cho mình bốn câu hỏi để đánh giá liệu trải nghiệm đó có giúp phát triển kỹ năng, sự tự tin và triển vọng nghề nghiệp trong tương lai hay không.

“Tôi giỏi điều gì?”: Hãy nghĩ đến những công việc mình hoàn thành nhanh chóng, những việc bạn bè thường nhờ giúp đỡ hoặc những lúc bản thân cảm thấy tự tin nhất. Đó chính là những thế mạnh đáng tiếp tục phát huy.

“Tôi còn cần học hỏi điều gì?”: Hãy thẳng thắn nhìn nhận những điểm còn thiếu. Nếu việc thuyết trình trước đám đông vẫn là thử thách, hoặc chưa từng có cơ hội làm việc nhóm hiệu quả, đó có thể là những kỹ năng nên ưu tiên phát triển.

“Tôi muốn theo đuổi sự nghiệp như thế nào?”: Không nhất thiết phải có câu trả lời thật cụ thể. Chỉ cần một định hướng tương đối, chẳng hạn làm việc với con người, với dữ liệu hay với những ý tưởng sáng tạo.

“Cơ hội này có phù hợp với những câu trả lời trên không?”: Một cơ hội thực sự đáng giá khi giúp sinh viên phát huy điểm mạnh, bồi dưỡng kỹ năng còn thiếu hoặc khám phá một hướng đi nghề nghiệp mà mình quan tâm. Nếu cơ hội đang cân nhắc không đáp ứng bất kỳ điều gì trong số đó thì sinh viên có lẽ nên dành thời gian cho trải nghiệm khác.

Giá trị của một trải nghiệm không nhất thiết nằm ở danh tiếng mà nó mang lại. Đôi khi, đó đơn giản là trải nghiệm giúp sinh viên học được kỹ năng mới, nhận được phản hồi hữu ích, hiểu rõ hơn điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, đồng thời hình dung rõ hơn con đường nghề nghiệp mình muốn theo đuổi. Trong bối cảnh thị trường lao động dành cho sinh viên mới tốt nghiệp ngày càng cạnh tranh, chính những trải nghiệm như vậy mới đóng góp nhiều hơn cả cho năng lực cạnh tranh của ứng viên trong dài hạn.