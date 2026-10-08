Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

Tiết mục nghệ thuật chào mừng Đại hội. (Ảnh: HỒNG HẢI)

Đại hội nhận được lẵng hoa chúc mừng của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Tranh Trà. Đến dự, có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan, cùng đông đảo các thế hệ nghệ sĩ múa Việt Nam đại diện cho gần 1.200 hội viên trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VII nhận định: Đại hội Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển bứt phá với những mục tiêu lớn lao về kinh tế, xã hội và văn hóa. Đời sống nghệ thuật đứng trước yêu cầu đổi mới sâu sắc về tư duy sáng tạo, phương thức tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng tác phẩm và chủ động hội nhập quốc tế.

Sự phát triển bùng nổ của khoa học, công nghệ và môi trường kỹ thuật số cũng đang làm thay đổi căn bản cách thức con người sáng tạo, truyền bá và tiếp nhận nghệ thuật. Bối cảnh ấy đặt ra cho ngành múa nước nhà bài toán lớn: Làm thế nào để vừa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, chiều sâu cội nguồn và các giá trị nhân văn cốt lõi, vừa mở rộng không gian biểu đạt mới, hấp dẫn, hiện đại và hội nhập sâu rộng với tinh hoa múa thế giới.

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: HỒNG HẢI)

Để trả lời câu hỏi đó, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam xác định tinh thần chủ đạo xuyên suốt cho mọi hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới là là "Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Cống hiến". Chủ tịch Hội mong muốn mỗi nghệ sĩ múa sẽ luôn thắp sáng ngọn lửa tâm huyết, để mỗi tác phẩm múa là một tiếng nói sâu sắc của thời đại; mỗi chuyển động trên sân khấu là một nhịp đập kiêu hãnh của con người Việt Nam; và mỗi sáng tạo mới đều bắt nguồn từ tình yêu sâu nặng đối với văn hóa dân tộc và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Thạc sĩ, Biên đạo múa Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VII, cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đã nghiêm túc, kịp thời quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, văn nghệ đến toàn thể hội viên; qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của người nghệ sĩ trong giai đoạn mới. Hoạt động chuyên môn của Hội được lồng ghép chặt chẽ với các nhiệm vụ chính trị và sự kiện trọng đại của đất nước. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đặc trưng, các tác phẩm múa đã phản ánh sinh động hiện thực đời sống, bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp.

Đại hội được coi là ngày hội lớn của các nghệ sĩ múa trên cả nước. (Ảnh: QUANG VINH)

Đặc biệt, trước những biến động và thách thức lớn - điển hình là đại dịch Covid-19, Hội đã phát huy vai trò kết nối, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đồng hành và hỗ trợ kịp thời để nghệ sĩ duy trì mạch nguồn sáng tạo. Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức 12 trại sáng tác thâm nhập thực tế, thu hút gần 400 hội viên và nghệ sĩ tham gia, cho ra đời gần 100 kịch bản tác phẩm có giá trị nghệ thuật; tổ chức thành công 2 Cuộc thi Tác phẩm múa dân tộc Việt Nam, tiếp nhận thêm 50 tác phẩm chất lượng cao.

Xác định đầu tư các tác phẩm quy mô lớn là giải pháp then chốt để tạo ra những “cột mốc” khẳng định tầm vóc chuyên nghiệp của ngành, Hội chú trọng dàn dựng nhiều công trình nghệ thuật đỉnh cao, có sự tìm tòi đột phá về ngôn ngữ biểu đạt. Tiêu biểu như: kịch múa “Ballet Kiều”, kịch múa “Trăng treo”, vở múa đương đại “Sesan - Dòng sông ánh sáng”, Tổ khúc múa “Ánh sáng tâm hồn”...

Đặc biệt, dự án phim múa "Huyền sử Việt" đã chuyển thể 50 tác phẩm múa tiêu biểu theo dòng chảy 4.000 năm lịch sử thành dữ liệu số, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực; “Tuần lễ Múa Việt Nam” cũng từng bước trở thành thương hiệu giúp quảng bá hiệu quả nghệ thuật múa và mở rộng không gian giao lưu giữa nghệ sĩ với công chúng trong nước, quốc tế.

Thạc sĩ, Biên đạo múa Nguyễn Thị Tuyết Minh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. (Ảnh: QUANG VINH)

Bên cạnh đó, công tác lý luận phê bình và đào tạo tiếp tục giữ vai trò định hướng thẩm mỹ qua 15 hội thảo, tọa đàm và 8 khóa tập huấn chuyên sâu. Công tác xét tặng giải thưởng, tài trợ sáng tạo nghệ thuật cũng được Hội triển khai nghiêm túc, với 289 giải thưởng chuyên môn được trao, 224 tác phẩm, công trình sách chuyên ngành được tài trợ.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua vẫn bộc lộ một số tồn tại cần tập trung khắc phục. Đó là: chất lượng sáng tác chưa thật đồng đều; đội ngũ biên đạo, nhà lý luận, phê bình và nghệ sĩ trẻ kế cận còn thiếu hụt; công tác lý luận, phê bình, tổng kết thực tiễn chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của nghệ thuật múa trong giai đoạn mới; công tác quảng bá tác phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của nghệ thuật múa; nguồn lực dành cho hoạt động Hội và đầu tư sáng tạo còn hạn chế…

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định phương hướng hoạt động: lấy sáng tạo nghệ thuật làm trung tâm; lấy bản sắc dân tộc làm gốc rễ; lấy chuyển đổi số làm đột phá; lấy nâng cao chất lượng đội ngũ và hội nhập quốc tế làm động lực phát triển. Hội sẽ tăng cường mối liên hệ chặt chẽ, biện chứng giữa sáng tác - nghiên cứu lý luận, phê bình - bồi dưỡng, đào tạo - biểu diễn - truyền thông - công chúng, tạo thành hệ sinh thái thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau; chuyển mạnh từ phương thức hoạt động đơn lẻ theo sự kiện sang xây dựng các chương trình, dự án, tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn và thương hiệu nghệ thuật có chiều sâu, có khả năng lan tỏa bền vững.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: QUANG VINH)

Nhằm kích hoạt toàn bộ hệ thống nghệ thuật múa Việt Nam, Hội tập trung thực hiện 4 khâu đột phá chiến lược, bao gồm: Sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật múa quy mô lớn, có giá trị nghệ thuật cao mang tầm cỡ quốc gia; Chuyển đổi số toàn diện và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu nghệ thuật múa Việt Nam; Bảo tồn tinh hoa gắn với phát triển sáng tạo di sản nghệ thuật múa dân gian dân tộc; Thực hiện chương trình trọng điểm về bồi dưỡng chuyên sâu, nâng cao năng lực đội ngũ sáng tạo và mở rộng không gian đối thoại nghệ thuật quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những thành tựu mà các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã dày công vun đắp trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của Hội, đặc biệt trong nhiệm kỳ VII vừa qua.

Đồng chí nêu rõ, Đại hội diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi phát huy cao độ mọi nguồn lực, trong đó văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần, là mục tiêu và là động lực nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững.

Đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: QUANG VINH)

Đồng chí Trần Thắng tán thành, đánh giá cao phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ VIII mà Đại hội đã đề ra, với tinh thần lấy sáng tạo nghệ thuật làm gốc, nâng cao chất lượng đội ngũ làm nền, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc làm cốt lõi, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hội nhập quốc tế làm động lực phát triển.

Để triển khai hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ đã xác định, đồng chí đề nghị Hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn học nghệ thuật; phát huy vai trò tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; bồi dưỡng để mỗi hội viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, sứ mệnh của mình; từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy mạnh mẽ nguồn lực nội sinh của nghệ thuật múa, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với đó, Hội cần tiếp tục đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy, chuẩn hóa vị trí việc làm, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường liên kết giữa sáng tác, nghiên cứu lý luận - phê bình, đào tạo, biểu diễn, truyền thông và công chúng; chú trọng xây dựng các chương trình, dự án, tác phẩm và thương hiệu nghệ thuật có chiều sâu, sức lan tỏa bền vững.

Ra mắt Ban chấp hành khóa VIII Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam. (Ảnh: QUANG VINH)

Ngoài ra, Hội cũng cần tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật múa dân gian các dân tộc, coi đây là nguồn tài sản cốt lõi làm nên bản sắc riêng của nghệ thuật múa Việt Nam; kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật đương đại; quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ trẻ kế cận, tạo ra dòng chảy liên tục giữa các thế hệ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển bền vững.

Đồng chí Trần Thắng cũng nhấn mạnh, Hội cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo hướng thực chất, hiệu quả; từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu, hệ sinh thái truyền thông số về nghệ thuật múa Việt Nam; mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế nghệ thuật múa nước nhà trong khu vực và trên thế giới.

Hội cần phát huy tốt hơn nữa vai trò tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hội. 2 Phó Chủ tịch chuyên trách Hội là: Thạc sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thế Dũng và Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh.