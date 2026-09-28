Tiến sĩ hóa học làm hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM

ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Quốc Chính giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế.

Trước đó, ông Chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế từ ngày 23/6/2026 và được giao phụ trách nhà trường từ ngày 1/7.

TS Nguyễn Quốc Chính sinh năm 1970 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ Hóa học tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM; thạc sĩ Khoa học giáo dục tại ĐH Simon Fraser (Canada) và tiến sĩ Hóa học tại ĐH Manchester (Vương quốc Anh).

TS Nguyễn Quốc Chính

Trước khi nhận nhiệm vụ tại Trường ĐH Quốc tế, TS Nguyễn Quốc Chính là Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TPHCM.

Ông Chính có nhiều năm công tác trong lĩnh vực đào tạo, khảo thí và quản lý giáo dục đại học. Trong quá trình công tác tại ĐH Quốc gia TPHCM, ông từng đảm nhiệm các vị trí, như: giảng viên Khoa Hóa, Trường ĐH Tổng hợp TPHCM; Phó trưởng Bộ môn Hóa Vô cơ; Phó trưởng ban và Trưởng ban Đại học và Sau đại học; Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục.

TS Nguyễn Quốc Chính cũng là đánh giá viên trưởng của Mạng lưới các đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network) và kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.

Việc bổ nhiệm TS Nguyễn Quốc Chính diễn ra sau khi ông Lê Văn Thăng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, được điều động đến công tác tại UBND TPHCM và được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM từ ngày 1/7/2026.

Với việc kiện toàn chức danh hiệu trưởng, Trường ĐH Quốc tế tiếp tục hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, điều hành hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong thời gian tới.