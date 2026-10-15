Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương giành giải Nhất Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ 2026

Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương vinh dự nhận giải thưởng.

Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho Nữ giới (ASEAN-U.S. Science Prize for Women) được thành lập từ năm 2014 trong khuôn khổ COSTI và năm 2026 là lần thứ 12 giải thưởng được tổ chức.

Mục tiêu của giải thưởng không chỉ nhằm tôn vinh các thành tích khoa học xuất sắc mà còn thúc đẩy vai trò, sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực STEM tại khu vực ASEAN. Đồng thời, giải thưởng cũng hướng các nghiên cứu ứng dụng vào việc giải quyết những thách thức chung của khu vực thông qua các chủ đề thay đổi hằng năm, và khuyến khích việc dìu dắt thế hệ nữ nhà khoa học kế cận.

Năm nay, chủ đề của giải thưởng là "AI vì hệ thống y tế bao trùm và có khả năng chống chịu tại ASEAN" (AI for Advancing Inclusive and Resilient Healthcare in ASEAN). Các định hướng nghiên cứu tập trung vào chẩn đoán hình ảnh, y học cá thể hóa, công bằng y tế, phát triển thuốc, y tế số và ứng phó đại dịch, cũng như sức khỏe tâm thần.

Vượt qua vòng chung khảo khu vực đầy cạnh tranh ở hạng mục Giữa sự nghiệp (dành cho nữ khoa học từ 45 tuổi trở xuống), Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương của Việt Nam đã xuất sắc cùng Tiến sĩ Latifah Nurahmi (Indonesia) lọt vào vòng thuyết trình.

Bằng tài năng và những đóng góp thiết thực của mình, Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương đã chính thức giành giải Nhất của giải thưởng danh giá này, mang về phần thưởng trị giá 12.500 USD. Thành tích này tiếp nối thành công của Việt Nam sau khi Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp từng đạt giải vào năm 2017.

TS. Hà Thị Thanh Hương hiện là Trưởng Bộ môn Kỹ thuật mô và Y học tái tạo, Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Bà tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, sau đó hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Stanford (Mỹ) trước khi trở về Việt Nam tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy.

Hướng nghiên cứu của bà tập trung vào sức khỏe não bộ, kết hợp kỹ thuật y sinh, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phát hiện, đánh giá các vấn đề về thần kinh và tâm thần. Một trong những hướng nghiên cứu đáng chú ý là phát triển công cụ phân tích hình ảnh não nhằm hỗ trợ đánh giá nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe.

Trước khi giành Giải Nhất Giải thưởng Khoa học ASEAN – Hoa Kỳ dành cho Nữ giới năm 2026, TS. Hà Thị Thanh Hương đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng và danh hiệu trong nước, quốc tế.

Tăng cường hợp tác khu vực hướng tới ASEAN 2045

Lễ thuyết trình và trao giải được diễn ra vào chiều ngày 14/10 tại Phiên toàn thể COSTI-90, thành phố Đà Nẵng. Trước đó, phát biểu chào mừng tại Hội nghị, ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hợp tác khoa học trong khu vực.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân phát biểu.

Bộ trưởng chia sẻ, Kế hoạch Hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (APASTI) giai đoạn 2026–2035 đã tạo ra một khuôn khổ chung vững chắc cho 10 năm tới. Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng với sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và điện toán tiên tiến, những thách thức về an ninh y tế hay biến đổi khí hậu đòi hỏi các quốc gia không thể tự mình giải quyết. COSTI hiện đang chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch này nhằm chứng minh cách thức mà khoa học và công nghệ có thể hỗ trợ các mục tiêu của ASEAN 2045.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cũng khẳng định: Sự hợp tác cần chuyển từ chia sẻ kiến ​​thức sang cùng xây dựng giải pháp, từ các dự án riêng lẻ sang quan hệ đối tác khu vực mạnh mẽ hơn. Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác ASEAN trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, với niềm tin rằng khoa học và công nghệ không chỉ hỗ trợ sự phát triển mà còn góp phần định hình tương lai của toàn khu vực ASEAN. Việc Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương đoạt giải thưởng năm nay chính là minh chứng rõ nét cho năng lực và sự đóng góp của trí tuệ Việt Nam vào sứ mệnh chung đó.