Giáo viên Nguyễn Thị Hồng Loan trong sự quý mến của học trò chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Từ cô gái "đi nhầm khoa" đến tiến sĩ Giáo dục thể chất

"Giỏi, vui, thú vị, là bạn đồng hành, là người truyền lửa…" là những lời nhận xét mà học sinh Trường Trung học phổ thông Tạ Quang Bửu dành cho cô Nguyễn Thị Hồng Loan khi nhắc đến giáo viên Giáo dục thể chất của mình.

17 năm gắn bó với nghề, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, từ giáo viên Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh đến Trợ lý thanh niên, cô Loan chinh phục học sinh không chỉ bằng những giờ học sinh động mà còn bởi tinh thần ham học hỏi, không ngừng trau dồi tri thức.

Cô là một trong số ít giáo viên Giáo dục thể chất tại Thành phố Hồ Chí Minh có học vị tiến sĩ. Đặc biệt, cô sở hữu 3 bằng Đại học gồm: Sư phạm Giáo dục thể chất và Sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 2 bằng sư phạm đều đạt loại giỏi.

Chia sẻ về hành trình đến với nghề giáo, cô Nguyễn Thị Hồng Loan cho biết, lựa chọn gắn bó với bộ môn Giáo dục thể chất đến với mình khá tình cờ. Năm lớp 6, do thể trạng yếu hơn bạn bè, cô được ba mẹ đăng ký cho học võ Vovinam với mong muốn cải thiện sức khỏe. Không ngờ, đây lại trở thành bước ngoặt định hướng nghề nghiệp sau này.

Nhờ tố chất, năng khiếu và niềm đam mê với Vovinam, ngay từ đầu năm lớp 7, Loan đã tham gia các giải đấu phong trào. Đến đầu cấp III, cô chính thức gia nhập Đội tuyển Vovinam Thành phố Hồ Chí Minh và trở thành kiện tướng Vovinam.

"Cuối năm lớp 12, khi biết tôi chọn ngành Sư phạm Giáo dục thể chất, ba mẹ rất bất ngờ và khuyên nên chọn ngành khác vì con gái học Giáo dục thể chất sẽ vất vả, trong khi bản thân tôi lại khá nhỏ con so với bạn bè. Tuy nhiên, sau khi nghe con gái chia sẻ về niềm yêu thích với Giáo dục thể chất và nghề giáo, ba mẹ đã ủng hộ", cô Nguyễn Thị Hồng Loan nhớ lại.

Trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ngày đầu tiên đến nhận khoa, với vóc dáng nhỏ bé nhất trong số sinh viên ngành Giáo dục thể chất, cô Loan còn được thầy trưởng khoa hỏi: "Em có đi nhầm khoa không?". Câu hỏi ấy không khiến cô chùn bước. Bằng niềm say mê với bộ môn và nỗ lực tự học, cô sinh viên nhỏ bé đã tốt nghiệp loại giỏi, trở thành niềm tự hào của thầy cô, bạn bè.

Người giáo viên không bục giảng và hành trình truyền lửa

Là bộ môn đặc thù không có bục giảng, không gian lớp học của Giáo dục thể chất có thể là sân trường, sân vận động hay nhà thi đấu. Theo cô Nguyễn Thị Hồng Loan, điều này tạo điều kiện để học sinh thay đổi không khí học tập, song cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với giáo viên trong việc bao quát lớp và tổ chức các hoạt động. Khó khăn hơn, khi một bộ phận phụ huynh, học sinh và xã hội vẫn xem Giáo dục thể chất là môn phụ, việc học tập và rèn luyện ở bộ môn này chưa được quan tâm đúng mức.

Để thay đổi cách nhìn đó, theo cô Loan, nếu giáo viên quá chú trọng hô hào, tạo áp lực trong giờ học thì khó khơi gợi được sự yêu thích của học sinh. Thay vào đó, cô lựa chọn cách tiếp cận gần gũi, xây dựng những giờ học sinh động, phù hợp với tâm lý lứa tuổi để thu hút các em tham gia.

"Thể chất phải đi đôi với tinh thần. Chỉ khi tinh thần học sinh thoải mái trong giờ học thì các em mới thực sự cảm thấy yêu thích môn học. Trong mỗi giờ học, tôi thiết kế các trò chơi vận động để các em thi đua với nhau, vừa học vừa chơi, vừa phát triển thể lực.

Đặc biệt, nhằm tạo niềm ham thích cho các em với môn học, giáo viên sẽ sử dụng ngôn ngữ tuổi 'teen' vui tươi, gần gũi để trao đổi với các em. Vì thế, giờ học Giáo dục thể chất không còn nhàm chán…", cô Nguyễn Thị Hồng Loan chia sẻ.

Từ những giờ học đổi mới phương pháp tiếp cận, cô Loan đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh. Đáng quý, một số học trò sau này đã lựa chọn nghề giáo, trở thành giáo viên Giáo dục thể chất và tiếp tục gắn bó với bộ môn.

"Trong quá trình giảng dạy, khi phát hiện học sinh có năng khiếu, tố chất, tôi thường động viên các em. Nếu thực sự yêu thích nghề sư phạm và mong muốn theo đuổi bộ môn thì hãy mạnh dạn biến ước mơ thành hiện thực.

Khi trở thành đồng nghiệp của cô, có em chia sẻ rằng, chính nhờ sự động viên, khích lệ ngày ấy mà em luôn tin bản thân có thể làm được. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà nghề giáo mang lại", cô Nguyễn Thị Hồng Loan xúc động nói.

Gần 20 năm gắn bó với những giờ dạy không bục giảng, bằng tình yêu nghề và tâm huyết với học trò, cô Nguyễn Thị Hồng Loan đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm 2017, cô được công nhận danh hiệu Giáo viên giỏi toàn quốc; năm 2024, vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, cô có 15 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2026, việc được vinh danh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc tiếp tục là sự ghi nhận đối với hành trình bền bỉ cống hiến cho giáo dục của nữ tiến sĩ Giáo dục thể chất Thành phố Hồ Chí Minh.