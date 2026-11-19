Sở hữu tấm bằng tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng, giao tiếp thành thạo tiếng Anh và có công việc ổn định tại một tổ chức nước ngoài tại Việt Nam nhưng ông Nguyễn Bạch Mai (SN 1972, trú phường Ea Kao) vẫn quyết định về làm Bí thư chi bộ tổ dân phố với mong muốn đem kiến thức giúp địa phương.

Tiến sĩ Nguyễn Bạch Mai. Ảnh: NVCC

Ông Mai cho biết, bản thân có 20 năm công tác tại Công ty CP Lương thực và Vật tư nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, từng giữ vai trò Bí thư Đảng ủy công ty. Năm 2016, ông nghỉ việc và hoàn thành luận án tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng.

Sau đó, ông làm việc cho 2 tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, trong đó từng đảm nhiệm vị trí quản lý dự án “Canh tác cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam” do Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tài trợ.

Trong quá trình công tác, ông Mai vẫn tham gia sinh hoạt Đảng tại địa phương. Tháng 3/2026, dự án tại Tổ chức Phát triển Hà Lan hoàn thành và văn phòng được chuyển từ Đắk Lắk về TPHCM, lúc này do con còn nhỏ nên ông xin nghỉ việc.

Đến ngày 1/7 vừa qua, ông được Đảng ủy phường Ea Kao tín nhiệm chỉ định giữ chức Bí thư chi bộ tổ dân phố 4.

Sau khi nhận nhiệm vụ, ông Mai cùng tập thể cấp ủy tập trung kiện toàn tổ chức, củng cố hoạt động của các chi hội, đoàn thể; đẩy mạnh phong trào “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến”; đồng thời phối hợp tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút cả ngàn người dân tham gia.

Ông Mai tự viết phần mềm quản lý đến từng hộ gia đình. Ảnh: Hải Dương

"Từ thực tiễn sinh hoạt Đảng tại địa phương trong thời gian dài nên tôi đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của bà con", ông tự tin và mong muốn đem chút kiến thức, kinh nghiệm cá nhân cùng cộng đồng chung sức xây dựng Ea Kao trở thành nơi hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Về kế hoạch sắp tới, ông Mai cho biết sẽ cùng cấp ủy triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển của địa phương như: nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cấp ủy và cán bộ các chi hội, đoàn thể để đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số"; hoàn thiện quy ước tổ dân phố; tìm giải pháp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống...

3 lần được vận động về làm ở tổ dân phố

Là người trực tiếp tiến cử ông Nguyễn Bạch Mai làm Bí thư chi bộ, bà Bùi Thị Đằng (SN 1960, nguyên Bí thư chi bộ Tổ dân phố 11, phường Ea Kao) cho biết, năm 2022, bà từng vận động ông Mai làm tổ trưởng dân phố. Đến năm 2025 tiếp tục đề nghị ông kế nhiệm chức Bí thư chi bộ nhưng cả 2 lần ông đều xin khất vì công việc quá bận rộn.

Đến đầu năm 2026, trước khi sáp nhập 2 tổ dân phố, bà Đằng trực tiếp đến nhà thuyết phục lần thứ 3 với lý do bản thân tuổi đã cao nên cần người kế cận. Lúc này ông Mai mới đồng ý.

Một góc Tổ dân phố 4, phường Ea Kao. Ảnh: Hải Dương

Đánh giá về người kế nhiệm, bà Đằng cho rằng dù chưa đủ thời gian để nhận xét toàn diện nhưng bước đầu ông Mai đã thể hiện rõ sự nhiệt tình, trách nhiệm, giỏi công nghệ thông tin và là cầu nối gắn kết giữa chi bộ với bà con nhân dân.

"Ông Mai là người có trình độ, làm việc rất chuyên nghiệp. Tất cả văn bản từ cấp trên gửi về đều được ông chắt lọc các ý chính để mọi người đọc dễ hiểu hơn...", bà Đằng chia sẻ.

Tổ dân phố 4, phường Ea Kao có hơn 4.300 nhân khẩu; trong đó 9 người là phó giáo sư và danh hiệu nhà giáo ưu tú đã nghỉ hưu, bên cạnh đó còn rất nhiều tiến sĩ, phó giáo sư đang công tác. Đội ngũ đảng viên trí thức này được đánh giá là nguồn lực chất lượng, hứa hẹn đóng góp rất lớn cho sự phát triển của địa phương.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, trong đội ngũ cán bộ giữ 3 vị trí chủ chốt (Bí thư chi bộ; trưởng thôn, buôn, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận) tại 1.546 thôn, buôn, tổ dân phố trên toàn tỉnh, ngoài tiến sĩ Nguyễn Bạch Mai còn có 23 người là thạc sĩ và rất nhiều người có trình độ đại học.