Tiến sĩ chuyên khoa xạ trị chỉ 7 loại trái cây góp phần giảm nguy cơ ung thư

“Bạn không nên đợi đến khi mắc ung thư mới bắt đầu nghĩ đến dinh dưỡng mà cần biết cách sử dụng dinh dưỡng để phòng ngừa ung thư”, Tiến sĩ Zinkin chia sẻ với Today.

Theo đó, một số hợp chất thực vật có thể hỗ trợ hệ miễn dịch sửa chữa đột biến tế bào, hạn chế hình thành mạch máu nuôi khối u và kích thích quá trình chết tế bào. Chất xơ cũng hỗ trợ miễn dịch thông qua đường ruột, góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư vú.

Tiến sĩ Zinkin khẳng định, không có thực phẩm nào có thể ngăn ngừa ung thư hoàn toàn nhưng chế độ ăn đa dạng thực phẩm có nguồn gốc thực vật có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Dưới đây là một số loại quả được vị chuyên gia này đánh giá cao:

1. Táo

Chất xơ và polyphenol trong táo kết hợp với hệ vi sinh vật đường ruột, tạo môi trường có thể giảm nguy cơ ung thư. Táo cũng có liên quan đến nguy cơ ung thư vú âm tính với thụ thể estrogen thấp hơn.

Dưa hấu chứa lycopene, chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng chống ung thư. Ảnh: Ban Mai

2. Kiwi

Kiwi giàu vitamin C và chất xơ, giảm tổn thương ADN do stress oxy hóa, cải thiện hoạt động đường ruột và có thể giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Ăn cả vỏ táo giúp bổ sung thêm chất xơ. Đây cũng là loại quả bà Zinkin ăn mỗi ngày.

3. Trái cây họ cam quýt

Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ lưu ý rằng các loại trái cây có vị chua đặc trưng như cam, quýt, bưởi chứa những dưỡng chất có “tiềm năng bảo vệ cơ thể khỏi ung thư”.

4. Xoài

Xoài giàu chất xơ và mangiferin, hợp chất có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa. Các nghiên cứu cho thấy chất này có tiềm năng mang lại lợi ích đối với ngăn ngừa ung thư phổi, cổ tử cung, vú, não và tuyến tiền liệt. Bà Zinkin ăn xoài mỗi ngày vì quả giàu dinh dưỡng và có hương vị thơm ngon.

5. Dưa hấu

Dưa hấu chứa lycopene, chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng chống ung thư. Một nghiên cứu ghi nhận người ăn nhiều dưa hấu có nguy cơ ung thư đại trực tràng thấp hơn 26% so với người ăn ít nhất.

6. Nho

Hạt và vỏ nho chứa proanthocyanidin. Các hợp chất chống oxy hóa trong nho đang được nghiên cứu về khả năng chống lại nhiều loại tế bào ung thư.

7. Bơ

Một nghiên cứu cho thấy ăn ít nhất một quả bơ mỗi tuần có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng, phổi và bàng quang thấp hơn ở nam giới. Bơ cung cấp chất béo lành mạnh, dưỡng chất và chất xơ. Bà Zinkin lưu ý phần thịt bơ xanh đậm sát vỏ là phần đáng chú ý.

“Nhìn chung, trái cây càng có màu đậm thì chất chống oxy hóa càng mạnh”, bà nói.