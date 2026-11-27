Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Minh Phương làm Phó Giám đốc Bệnh viện Tim mạch An Giang
Chiều 27/11, Sở Y tế An Giang công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Minh Phương, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế, giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Tim mạch An Giang.
Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Đoàn Thanh Hùng đề nghị tân Phó Giám đốc nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể bệnh viện nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Đồng thời, chú trọng phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về tim mạch, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trong tỉnh và khu vực.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tien-si-bac-si-nguyen-hoang-minh-phuong-lam-pho-giam-doc-benh-vien-tim-mach-an-giang-a503626.html