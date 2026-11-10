Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Hựu tiếp tục được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện E

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ trao quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện E đối với Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Hựu. Ảnh: SKĐS

Tại Hội nghị, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Hựu và Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Thảo Nguyên tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Y tế tin tưởng giao nhiệm vụ.

Theo Thứ trưởng Đào Xuân Cơ, việc 2 lãnh đạo của Bệnh viện E tiếp tục được tín nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ vừa là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp trong nhiệm kỳ vừa qua, vừa thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Y tế đối với cá nhân lãnh đạo và tập thể Bệnh viện E trong giai đoạn phát triển mới.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh: Bổ nhiệm lại không chỉ là sự ghi nhận những gì đã làm được, mà quan trọng hơn là sự giao phó trách nhiệm đối với những việc phải làm tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Trong bối cảnh ngành Y tế đang triển khai những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, yêu cầu đặt ra đối với các bệnh viện trung ương ngày càng cao, người dân không chỉ mong muốn được chữa khỏi bệnh, mà còn đòi hỏi được chăm sóc an toàn hơn, thuận tiện hơn, được tôn trọng và tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ trao quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện E đối với Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Hựu và Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Thảo Nguyên.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đề nghị Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể Bệnh viện E tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm: - Giữ vững đoàn kết, xây dựng tập thể lãnh đạo có bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng phát triển, phát huy vai trò người đứng đầu, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể. - Lấy chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và sự an toàn của người bệnh làm thước đo cao nhất của sự phát triển. Bệnh viện E phải tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức, chẩn đoán và điều trị; đồng thời tăng cường phối hợp đa chuyên khoa, phát huy thế mạnh của các trung tâm, khoa, phòng. Đồng thời, xây dựng văn hóa an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất lượng thực chất; tăng cường đánh giá kết quả điều trị, giảm biến chứng, giảm sự cố y khoa có thể phòng tránh và cải tiến liên tục các quy trình chuyên môn. Lấy người bệnh làm trung tâm. Lấy chất lượng làm danh dự. Lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm mục tiêu phục vụ. - Chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần và môi trường làm việc của cán bộ, viên chức, người lao động, tiếp tục đổi mới quản trị tài chính, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiết kiệm chi phí, chống thất thoát, lãng phí; từng bước cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức, người lao động. Đặc biệt quan tâm đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên trực tiếp chăm sóc người bệnh và những người làm việc trong môi trường áp lực cao. - Đưa nghiên cứu khoa học, đào tạo và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, gắn chặt với thực tiễn lâm sàng; ưu tiên những vấn đề có ý nghĩa đối với kết quả điều trị, an toàn người bệnh, quản lý bệnh mạn tính, cấp cứu, hồi sức và các chuyên ngành thế mạnh của Bệnh viện. Khuyến khích nghiên cứu đa trung tâm, hợp tác quốc tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu y tế và y học chính xác trên cơ sở bảo đảm đạo đức nghiên cứu, an toàn và bảo mật thông tin. - Thực hiện tốt trách nhiệm chỉ đạo tuyến, hỗ trợ y tế cơ sở và các bệnh viện địa phương. Bệnh viện E cần đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa, hỗ trợ chuyên môn và xây dựng mạng lưới hợp tác thực chất với các bệnh viện tuyến dưới, nhất là những địa phương còn khó khăn về nhân lực và kỹ thuật chuyên sâu. - Đổi mới quản trị bệnh viện, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện nghiêm kỷ cương và trách nhiệm giải trình. Bệnh viện E phải chuyển từ quản lý chủ yếu bằng kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu, bằng những chỉ số đo lường cụ thể về chất lượng điều trị, an toàn người bệnh, hiệu quả sử dụng nguồn lực và sự hài lòng của cán bộ, nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Hựu khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi bản thân và tập thể lãnh đạo tiếp tục nỗ lực, đổi mới, cống hiến vì sự phát triển của bệnh viện.

Thay mặt Ban Giám đốc và các cán bộ được bổ nhiệm lại, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Hựu cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Y tế và người bệnh.