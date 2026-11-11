Tiến sĩ Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương hội ngộ 11 ca sĩ Sao Mai

11 giọng hát từng trưởng thành từ Sao Mai cùng trở lại

Gala Sao Mai 2026 diễn ra lúc 21h ngày 15/11/2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV3, nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tiến sĩ Anh Thơ

Chương trình đặt các ca sĩ từng trưởng thành từ Sao Mai bên cạnh những thí sinh đang ở chặng cuối cuộc thi, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những người đã đi qua hành trình dự thi và thế hệ đang chuẩn bị bước vào một dấu mốc quan trọng của sự nghiệp.

Một trong những điểm thu hút của Gala là sự góp mặt của 11 ca sĩ khách mời: Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Anh, Đinh Thành Lê, Đoàn Thúy Trang, Lê Việt Anh và Quách Mai Thy.

Mỗi nghệ sĩ có một hành trình riêng sau khi bước ra từ Sao Mai và Sao Mai Điểm hẹn. Đoàn Thúy Trang và Lê Việt Anh cùng đoạt giải dòng nhạc Nhạc nhẹ Sao Mai 2011; Nguyễn Ngọc Anh đoạt Giải nhì dòng nhạc Nhạc nhẹ Sao Mai 2005; Lâm Bảo Ngọc đoạt Giải nhì Sao Mai 2017; Quách Mai Thy đoạt Giải nhất dòng nhạc Dân gian Sao Mai 2019.

Sự góp mặt của những giọng hát thuộc nhiều thế hệ cũng tạo nên bức tranh âm nhạc đa dạng, từ nhạc nhẹ, pop, rock đến dân gian và thính phòng. Không chỉ gợi nhớ những dấu mốc đáng chú ý của cuộc thi, dàn nghệ sĩ khách mời còn cho thấy Sao Mai đã trở thành điểm khởi đầu cho nhiều con đường âm nhạc khác nhau.

Gala diễn ra trước đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026 1 tuần, sau các liveshow tại trường quay. Đây là dịp để các thí sinh trải nghiệm một không gian biểu diễn khác biệt: sân khấu ngoài trời, khán giả trực tiếp và những tiết mục không đặt nặng yếu tố chấm điểm. Thay vì tiếp tục cạnh tranh, họ có cơ hội cùng biểu diễn, giao lưu và quan sát cách những nghệ sĩ đi trước làm chủ sân khấu.

Khi dân ca gặp gỡ âm nhạc đương đại

Hồ Quỳnh Hương

Chương trình được chia thành 3 phần, lấy cảm hứng từ chủ đề các đêm thi vòng chung kết, gồm “Năng lượng mới”, “Giao thoa” và “Hành trình tỏa sáng”. Nếu phần mở đầu dành không gian cho sức trẻ và những gương mặt mới của Sao Mai 2026, thì phần tiếp theo tập trung vào sự gặp gỡ giữa các thế hệ, các dòng nhạc. Phần cuối hướng đến những nghệ sĩ đã có hành trình hoạt động nghệ thuật và dấu ấn riêng sau cuộc thi.

Điểm đáng chú ý của Gala nằm ở những tiết mục kết hợp giữa các nghệ sĩ đã thành danh và thí sinh Sao Mai 2026. Một số thí sinh sẽ song ca, hòa giọng với những ca sĩ đi trước có cùng dòng nhạc, cùng chất liệu biểu diễn.

Đặc biệt, phần “Giao thoa” dành không gian cho thử nghiệm đưa chất liệu dân ca vào màu sắc âm nhạc điện tử, với sự tham gia của nhóm thí sinh dòng nhạc Dân gian Sao Mai 2026. Đây là một hướng tiếp cận đáng chú ý, khi những giá trị âm nhạc truyền thống được đặt trong một không gian biểu đạt mới, gần hơn với cách thưởng thức của khán giả đương đại.

Sự kết hợp giữa các thế hệ không đơn thuần là việc đứng chung trên sân khấu. Khi cùng thể hiện một tác phẩm, mỗi nghệ sĩ sẽ có cách xử lý, cảm nhận và dấu ấn riêng. Với những thí sinh trẻ, đó cũng là cơ hội để thử sức, học hỏi khả năng phối hợp và tìm cách giữ được màu sắc cá nhân khi biểu diễn bên cạnh những giọng hát đã được khẳng định.

Toàn bộ 15 thí sinh vòng chung kết Sao Mai 2026 sẽ cùng góp mặt trong đêm Gala gồm: Đỗ Hải Đăng, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Đỗ Khánh An, Mai Thu Hương, Nguyễn Mộc An, H’Vi Ktla, Bùi Nguyễn Bảo Anh, Đoàn Linh, Kim Jea Bin, Phạm Thùy Linh, Phạm Hải Anh, Bùi Thúy Nga, Lê Quốc Phú và Hoàng Văn Hiệp.

Hoàng Hải và Nguyễn Ngọc Anh cũng góp mặt trong gala.

Đáng chú ý, chương trình có sự trở lại của cả những thí sinh đã dừng bước ở các liveshow trước. Điều này giúp Gala không chỉ là sân khấu dành riêng cho những gương mặt còn cơ hội tranh giải mà còn là dịp để các thí sinh cùng nhìn lại hành trình đã qua.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh hát "Lời hẹn ước":

Ảnh, video: FBNV