Các dụng cụ biểu diễn (khăn, quạt, hoa, áo váy) của thành viên đội văn nghệ bản Lạn được mua từ tiền dịch vụ môi trường rừng do bản hỗ trợ. (Ảnh: BÍCH HẠNH)

Chị Lò Thị Pọm, Đội trưởng Đội văn nghệ bản Lạn, cho biết: Mấy năm nay, chị em Đội văn nghệ được bản hỗ trợ 5 triệu đồng/năm để mua thêm dụng cụ tập luyện, biểu diễn giúp chị em có thêm động lực tập luyện, cống hiến. Tiền hỗ trợ được bản thống nhất trích từ tiền dịch vụ môi trường rừng do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên chi trả.

Tương tự như cách làm của bản Lạn, 4 năm qua bản Bon đã trích tiền dịch vụ môi trường rừng chung của bản để hỗ trợ Đội văn nghệ bản Bon; mức hỗ trợ 5 triệu đồng/năm.

Ông Tòng Văn Xiêm, Trưởng bản Bon, cho biết: Bản Bon được giao quản lý, bảo vệ hơn 101ha rừng, trong đó có hơn 80ha đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng. Năm 2025 bản được nhận 48 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng; từ số tiền đó bản đã trích 5 triệu đồng ủng hộ Đội văn nghệ; phần còn lại được dành chi cho các hoạt động chung của bản và một phần hỗ trợ mua sắm thiết bị, dụng cụ cho đội tuần tra, bảo vệ rừng.