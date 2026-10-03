'Tiến quân ca' mở màn đêm diễn LSO tại Hà Nội

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Sir Antonio Pappano, LSO mở đầu đêm diễn đầu tiên của Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2026 bằng những giai điệu hào hùng của Quốc ca Việt Nam. (Ảnh: VNA)

Trong không gian giao hưởng giữa mùa thu Hà Nội, giai điệu của “Tiến quân ca” trở thành một trong những khoảnh khắc để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Hơn 100 nghệ sĩ LSO cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano trở lại Hà Nội trong hai đêm Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2026. Chương trình năm nay đưa công chúng đến với các tác phẩm của Lyadov, Mozart và Tchaikovsky, cùng phần trình diễn của hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore và Eivind Ringstad.

Trước khi bước vào hành trình ấy, giai điệu cất lên tại Nhà hát Hồ Gươm là Quốc ca của Việt Nam. Qua phần thể hiện của một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới, bản nhạc quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt mang đến một dấu ấn riêng cho đêm diễn. Đây cũng là tiết mục được nhiều khán giả chờ đợi từ trước giờ khai màn.

Với ông Trần Văn, một khán giả đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã gắn bó với Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert qua nhiều mùa tổ chức, cuộc hẹn năm nay thêm đặc biệt khi diễn ra đúng những ngày đẹp nhất của mùa thu Hà Nội. “Mỗi lần trở lại Hà Nội đều để lại cho tôi nhiều cảm xúc, nhất là vào mùa thu. Năm nay, được thưởng thức LSO biểu diễn tại Thủ đô khiến trải nghiệm ấy càng đặc biệt. Tôi rất mong chờ khoảnh khắc giai điệu Quốc ca Việt Nam vang lên qua phần trình diễn của dàn nhạc”.

Ông Trần Văn cùng vợ từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiếp tục “cuộc hẹn” với Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2026 trong những ngày đẹp nhất của mùa thu Hà Nội. (Ảnh: VNA)

Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert cũng tạo nên cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ quốc tế với công chúng ngay giữa lòng Thủ đô, từ đó mở thêm những kết nối để văn hóa và hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới. Sau phần mở đầu với Quốc ca Việt Nam, LSO tiếp tục đêm diễn với ba tác phẩm thuộc những phong cách và thời kỳ khác nhau: The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, Sinfonia Concertante của Wolfgang Amadeus Mozart và Symphony No.5 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Sir Antonio Pappano, hơn 100 nghệ sĩ LSO cùng hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore (violin) và Eivind Ringstad (viola) dẫn dắt mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình. Đặc biệt, màn đối thoại giữa violin và viola trong tác phẩm của Mozart tạo điểm nhấn trước khi Symphony No.5 của Tchaikovsky đưa đêm nhạc tới những cao trào.

Mùa hòa nhạc năm nay đánh dấu sự trở lại của nhạc trưởng huyền thoại Sir Antonio Pappano và hơn 100 nhạc công của LSO, dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới. (Ảnh: VNA)

Sự trở lại của LSO tiếp nối hành trình đưa những tên tuổi lớn của âm nhạc giao hưởng đến gần hơn với công chúng, góp thêm một điểm hẹn nghệ thuật trong mùa thu Hà Nội. Từ “Tiến quân ca” mở màn đến những tác phẩm kinh điển, đêm diễn đầu tiên của Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2026 tạo nên một cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc giữa những giá trị Việt Nam và tinh hoa nghệ thuật thế giới.