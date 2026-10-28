Tiên Phước tăng cường phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Lực lượng chức năng xã Tiên Phước tiêu hủy lợn mắc bệnh.

Theo UBND xã, từ ngày 3-10 đến nay, dịch bệnh xảy ra tại 5 hộ chăn nuôi thuộc 3 thôn Tài Đa, Tiên Phong và Tả Lâm, khiến 71 con lợn phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng 3.188kg.

Trước nguy cơ dịch tiếp tục lây lan, địa phương yêu cầu các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Người chăn nuôi không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn mắc bệnh; không vứt xác lợn chết ra môi trường hoặc sử dụng sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng chức năng xử lý dịch bệnh.