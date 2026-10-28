Tiên Phước tăng cường phòng, chống dịch tả lợn châu Phi
Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn, ngày 27-10, UBND xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng) ban hành quyết định củng cố Tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thành lập Tổ tiêu hủy, tiêu độc, khử trùng nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo vệ đàn vật nuôi.
Theo UBND xã, từ ngày 3-10 đến nay, dịch bệnh xảy ra tại 5 hộ chăn nuôi thuộc 3 thôn Tài Đa, Tiên Phong và Tả Lâm, khiến 71 con lợn phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng 3.188kg.
Trước nguy cơ dịch tiếp tục lây lan, địa phương yêu cầu các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Người chăn nuôi không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn mắc bệnh; không vứt xác lợn chết ra môi trường hoặc sử dụng sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng chức năng xử lý dịch bệnh.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tien-phuoc-tang-cuong-phong-chong-dich-ta-lon-chau-phi-post360082.html