Theo đó, UBND xã yêu cầu các trường học tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 15/9/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 26/10/2026 của UBND xã về bảo đảm an toàn trường học giai đoạn 2026 - 2030.

Trọng tâm là thường xuyên kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp; chủ động chằng chống công trình, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ, xây dựng phương án di dời tài sản, hồ sơ đến nơi an toàn khi xảy ra thiên tai.

Các trường phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó, kịp thời cho học sinh nghỉ học khi cần thiết và tổ chức dạy học linh hoạt trong điều kiện mưa bão phức tạp. Không tổ chức hoạt động giáo dục, trải nghiệm hoặc tập trung đông người tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, ngộ độc thực phẩm và bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Đồng thời hướng dẫn học sinh sử dụng internet, mạng xã hội an toàn, nhận diện các hành vi lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên mạng, thông tin độc hại và nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo.

UBND xã giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; phối hợp Công an xã, Trạm Y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra công tác y tế trường học, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Phòng Kinh tế rà soát các công trình, hạ tầng kỹ thuật và khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt xung quanh trường học để tham mưu xử lý.

Đặc biệt, UBND xã yêu cầu hiệu trưởng các trường trực tiếp phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên. Các trường tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh cả trong và ngoài giờ lên lớp.