Tiên phong trong chuyển đổi số giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyển đổi số từ sớm và thực chất.

Đột phá với trường học số

Từ năm học 2024-2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã công nhận 100 trường học số từ bậc Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông khi đáp ứng các yêu cầu về thể chế số, hạ tầng số, dữ liệu số, nhân lực số, quản trị, điều hành số và giáo dục số.

Kết quả này được đánh giá là thành quả trong nỗ lực chuyển đổi số giáo dục, đưa Thành phố trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước "về đích" được mô hình trường học số.

Góp mặt trong 100 trường học số đầu tiên, Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản (phường An Khánh) đã sớm có nguồn lực giáo viên số khi 100% đội ngũ giáo viên của trường đạt chứng chỉ Google Certified Educator Level 1 và 2.

Bà Vũ Thị Bạch Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản cho biết, bên cạnh nguồn lực giáo viên số, nhà trường hiện đang khai tháng, vận hành nhiều thiết bị số như máy in 3D, kính VR thực tế ảo, phòng STEM… hướng tới xây dựng lớp học số, trường học số một cách bài bản, toàn diện, đồng bộ.

Với trường học số, đã giúp nhà trường thực hiện tốt việc giảng dạy, quản lý học sinh trên môi trường số, đặc biệt là thay đổi cách thức tổ chức các hoạt động rèn luyện học sinh, quản trị nhà trường trên môi trường số.

Nằm ở khu vực ngoại thành, điều kiện trang thiết bị còn nhiều khó khăn, bằng nhiều nguồn lực, Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh cũng đã trang bị được 1 phòng STEM và 1 phòng studio, nối dài thêm nguồn lực về hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu học tập và giảng dạy của nhà trường trong môi trường số.

Bằng nỗ lực này, đưa nhà trường chuyển mình trở thành trường học số, không chỉ tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, học sinh thay đổi cách tiếp cận tri thức, mà còn thay đổi cách thức vận hành của trường.

"Khi khai thác tối đa hạ tầng trường học số, việc dạy và học của trường đã có nhiều chuyển biến rất tích cực. Đơn cử như phòng studio, trước đây khi thầy cô xây dựng học liệu số còn gặp nhiều khó khăn do không có phòng ốc, thiếu chuyên nghiệp. Khi nhà trường trang bị phòng studio, thầy cô dễ dàng xây dựng được nguồn học liệu số phục vụ việc giảng dạy, nơi đây cũng phục vụ học sinh thu âm, ghi hình những sản phẩm học tập dự án, làm việc theo nhóm, các em rất thích thú. Trong khi đó, phòng STEM hỗ trợ giáo viên tổ chức các tiết dạy theo phương pháp mới, học sinh vừa học vừa thực hành, vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết các vấn đề cuộc sống", hiệu trưởng của trường cho biết.

Với nền tảng sẵn có của một trường học số, Trường Tiểu học Võ Văn Tần (phường Bình Tây) vận hành tối đa mô hình phòng học số "di động" vào giảng dạy. Giáo viên đẩy mạnh ghi hình tiết dạy tại phòng studio, tiếp tục ứng dụng công nghệ số để làm phong phú, hiệu quả hơn bài giảng qua các tiết học với bảo tàng 3D, thư viện số, thư viện mở…

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Văn Tần, hiện tại, 100% lớp học nhà trường đều được trang bị ti vi tương tác đa điểm chạm, bao gồm cả phòng học bộ môn. Trong quá trình giảng dạy "lớp học số di động" với mỗi học sinh một máy tính bảng sẽ được giáo viên linh hoạt triển khai…

"Sau sáp nhập, quy mô nhà trường được mở rộng về điểm trường và sĩ số học sinh, giáo viên. Việc vận hành theo mô hình trường học số giúp nhà trường không chỉ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mà còn thuận lợi cho công tác quản trị. Đảm bảo học sinh, giáo viên dù ở điểm trường nào cũng được thụ hưởng môi trường giáo dục tốt nhất, hiện đại nhất", bà Nguyễn Thị Lệ Hằng nhấn mạnh.

Với quy mô hơn 3.500 trường công lập sau khi sáp nhập cùng Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu đến hết năm 2030 sẽ có 1.000 trường học số, chiếm tỷ lệ 1/3 tổng số trường học toàn thành phố. Trong đó, 100% học sinh thành phố được học tập trong môi trường số; 100% giáo viên biết sử dụng học liệu số, cơ sở dữ liệu dùng chung toàn ngành để tổ chức giảng dạy.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt yêu cầu chi thấp nhất 3% mức chi thường xuyên của địa phương cho các hoạt động phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Với những chủ trương đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số từ Trung ương, ngành giáo dục có nhiều thuận lợi để đổi mới, về đích mục tiêu trường học số.

Giải bài toán tuyển sinh đầu cấp theo mô hình mới

Năm học 2026-2027 là năm đầu Thành phố tổ chức tuyển sinh đầu cấp sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Quy mô tuyển sinh tăng mạnh, lên đến 189.557 hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 và 186.931 hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6. Hơn 50.000 hồ sơ trong đó là học sinh các gia đình đến từ các tỉnh, thành khác, đặt ra áp lực lớn đối với công tác bảo đảm an sinh giáo dục trên phạm vi toàn địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước thách thức lớn trong đặc thù của năm học đầu tiên tuyển sinh sau sáp nhập, Thành phố vẫn tiếp áp dụng tuyển sinh không phân biệt địa giới hành chính, bảo đảm học sinh được xét tuyển dựa trên nơi ở hiện tại, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập. Đây là mô hình đã được Thành phố triển khai lần đầu từ năm học 2023-2024.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, chính nền tảng chuyển đổi số trong tuyển sinh đầu cấp của Thành phố trong suốt nhiều năm qua đã giúp thành phố có thể dễ dàng giải quyết được bài toán phân bổ chỗ học cho học sinh trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo quyền lợi tối đa cho học sinh.

Cụ thể, Thành phố xây dựng và vận hành hệ thống tuyển sinh trực tuyến thống nhất tại địa chỉ tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, áp dụng chung cho toàn thành phố sau sáp nhập, thay thế các quy trình tuyển sinh riêng lẻ của từng địa phương trước đây.

Quy trình tuyển sinh sử dụng mã định danh cá nhân của học sinh làm chìa khóa truy cập, bảo đảm dữ liệu phục vụ xét tuyển được trích xuất chính xác từ hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Đặc biệt, thành phố đồng bộ dữ liệu toàn bộ cơ sở giáo dục tại ba khu vực, xác định tọa độ các trường học làm cơ sở ứng dụng hệ thống bản đồ số (GIS) trong phân tuyến học sinh theo nơi ở hiện tại, học sinh được học trường gần nhà, bảo đảm công khai, minh bạch trong quy trình tuyển sinh.

"Công tác tuyển sinh đầu cấp qua thực tế triển khai cũng đặt ra những thách thức về bố trí chỗ học, đặc biệt tại các phường, xã chưa có Trường Trung học cơ sở công lập và các khu vực có tốc độ tăng dân số cơ học cao, tạo áp lực lớn về quy mô trường lớp và công tác phối hợp với UBND cấp xã.

Từ hạ tầng số đồng bộ, giúp ngành giáo dục nhìn ra được những điểm nghẽn về quy mô trường lớp, khả năng đáp ứng chỗ học, từ đó có sự điều tiết phù hợp, minh bạch.

Trong năm học tới, công tác chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo được ngành giáo dục chuyển sang giai đoạn vận hành thực chất theo Nghị quyết số 57 để tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn phát sinh", ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.