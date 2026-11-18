Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Chi nhánh May Việt Thái, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.

Cụ thể hóa bằng hành động

Tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, chuyển đổi xanh được cụ thể hóa bằng những khoản đầu tư vào công nghệ và năng lượng. Toàn bộ lò hơi đốt than đã được thay thế bằng lò hơi sinh khối và lò hơi điện.

Doanh nghiệp cũng lắp đặt hệ thống điện mặt trời với tổng công suất 4.161 kWp tại 4 chi nhánh và trụ sở chính; đồng thời đẩy mạnh tự động hóa, cải tiến quy trình nhằm tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đối với doanh nghiệp dệt may xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng trở thành điều kiện quan trọng để duy trì quan hệ với đối tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Vì vậy, đầu tư xanh không chỉ giúp tiết giảm chi phí vận hành mà còn là bước chuẩn bị cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh, trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG đẩy mạnh tự động hóa, cải tiến quy trình, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất.

Trong lĩnh vực vận tải, chuyển đổi xanh được thể hiện rõ qua việc thay đổi phương tiện và đầu tư hạ tầng phục vụ khai thác. Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan đã đầu tư 60 tỷ đồng, đưa 15 xe buýt điện vào hoạt động trên tuyến số 01 Tân Long – Đa Phúc, dài 42km. Cùng với phương tiện, doanh nghiệp đầu tư 5 trụ sạc công suất 240kW và hệ thống kỹ thuật phục vụ vận hành.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan, việc đầu tư xe buýt điện đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về phương tiện, hạ tầng, nhân lực vận hành và bảo dưỡng. Doanh nghiệp kỳ vọng tuyến xe mới sẽ nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước tạo niềm tin để người dân lựa chọn phương tiện giao thông công cộng.

Trước khi chuyển đổi, tuyến số 01 sử dụng 13 xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, phục vụ hơn 1.600 lượt khách mỗi ngày. Sau khi đưa xe buýt điện vào hoạt động, sản lượng vận chuyển đạt khoảng 1.900 lượt khách/ngày, tăng gần 19%. Kết quả này cho thấy việc đổi mới phương tiện không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng.

Mở rộng hành trình xanh

Không chỉ ở các doanh nghiệp quy mô lớn, xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo đang ngày càng lan rộng. Đến đầu tháng 11-2026, toàn tỉnh có 170 doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà, với tổng công suất 58,37MW.

Thái Nguyên đặt mục tiêu phát triển 1.150 MW điện mặt trời mái nhà trong giai đoạn 2026-2030, ưu tiên khai thác tiềm năng mái nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp.

Tại Công ty CP CNT Group, điện mặt trời áp mái được sử dụng phục vụ sản xuất. Doanh nghiệp cũng từng bước thay thế máy xúc, xe nâng và thiết bị vận chuyển nội bộ chạy xăng, dầu bằng các thiết bị sử dụng điện.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Công ty CP CNT Group, chia sẻ: Doanh nghiệp đang cải tiến dây chuyền hiện có, đầu tư mới theo hướng sản xuất sạch hơn. Việc sử dụng điện mặt trời áp mái và thay thế thiết bị chạy xăng, dầu bằng thiết bị sử dụng điện góp phần giảm tiêu hao năng lượng, hướng tới quy trình sản xuất thân thiện hơn với môi trường.

Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan đầu tư 5 trụ sạc công suất 240kW và hệ thống kỹ thuật phục vụ vận hành xe điện.

Từ những thay đổi tại doanh nghiệp, chuyển đổi xanh đang từng bước trở thành định hướng trong phát triển công nghiệp của tỉnh. Theo Kế hoạch tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, Thái Nguyên xác định khu, cụm công nghiệp là hạt nhân của quá trình chuyển đổi; đồng thời điều chỉnh quy hoạch theo hướng mở rộng đi đôi với kiểm soát chặt chẽ các yêu cầu về môi trường.

Theo đó, số khu công nghiệp được nâng từ 19 lên 37, cụm công nghiệp từ 68 lên 73. Tỉnh đặt mục tiêu 100% chất thải công nghiệp nguy hại được xử lý an toàn; 75% số khu công nghiệp và 70% số cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Cùng với đó là các giải pháp khuyến khích doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, tái chế và tái sử dụng chất thải.

Ông Nguyễn Tiến Cương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên, cho biết: Tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn công nghệ, thẩm định phương án xử lý chất thải; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đổi mới thiết bị, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo. Mục tiêu là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, không để công nghệ lạc hậu trở thành gánh nặng ô nhiễm lâu dài.

Trong cuộc cạnh tranh ngày càng dựa nhiều vào các tiêu chuẩn xanh, chậm đổi mới đồng nghĩa với nguy cơ đánh mất lợi thế thị trường. Từ những khoản đầu tư cụ thể của doanh nghiệp đến các giải pháp quản lý môi trường của tỉnh, chuyển đổi xanh tại Thái Nguyên đang từng bước đi vào thực tiễn. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt để thích ứng với xu thế phát triển mà còn là nền tảng nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới một nền kinh tế hiệu quả và bền vững.