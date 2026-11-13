Tiên phong lan tỏa tinh thần vì cộng đồng

Bớt phần riêng thêm lợi ích chung

Nhắc tới câu chuyện hiến đất mở đường, người dân thôn Phù Thuỵ ít nhiều đều biết câu chuyện của hộ gia đình chị Lê Thị Hòa. Năm 2023, khi xã Bắc Hồng (cũ) triển khai mở rộng tuyến mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, gia đình chị là một trong những hộ đầu tiên tự nguyện hiến đất.

Chị Lê Thị Hòa là một trong những hội viên tích cực của Hội Phụ nữ thôn Phù Thuỵ. Ảnh: NVCC

Thửa ruộng của gia đình nằm ngay đầu tuyến mương, không tính toán thiệt hơn, gia đình chị tự nguyện dành một dải đất rộng 1m, kéo dài theo chiều dài thửa ruộng để mở rộng lòng mương, khơi thông dòng chảy, bảo đảm nguồn nước tưới cho cả cánh đồng.

Chị Hòa nhớ lại, thời điểm đó, việc vận động người dân hiến đất không hề dễ dàng. Một số hộ còn băn khoăn, cho rằng đất dành cho công trình của nhà nước thì cần được bồi thường. Trước những ý kiến khác nhau, chị cùng tổ dân vận kiên trì đến từng gia đình giải thích, phân tích lợi ích thiết thực của công trình đối với chính hoạt động sản xuất của người dân.

Điều khiến lời vận động của chị có sức thuyết phục chính là gia đình chị đã tự nguyện làm trước. Khi người dân nhìn thấy hộ ở đầu tuyến sẵn sàng dành đất mà không đòi hỏi quyền lợi riêng, sự đồng thuận dần được hình thành.

Cùng với tổ dân vận, chị tiếp tục kiên trì gặp gỡ từng hộ, trao đổi cả với con cháu trong những gia đình có người cao tuổi để mọi thành viên cùng hiểu, cùng thống nhất. Quá trình vận động kéo dài khoảng 2-3 tháng, cuối cùng, các hộ dọc tuyến đều thống nhất hiến đất, tạo điều kiện để tuyến mương được mở rộng.

Chị Lê Thị Hoà cùng Ban Công tác Mặt trận thôn thăm hỏi gia đình chính sách. Ảnh: NVCC

“Với chị, muốn vận động người khác thì trước hết bản thân phải gương mẫu. Không thể chỉ nói người dân đồng thuận mà gia đình mình lại đứng ngoài, cũng không thể thuyết phục bà con hy sinh quyền lợi nếu chính mình không sẵn sàng làm điều đó - chị Hoà kể.

Đây không phải là lần đầu gia đình chị hiến đất. Trước đó, năm 2012, gia đình bên ngoại của chị cũng từng có một quyết định tương tự. Khi ấy, ngõ dẫn vào nhà một hộ hàng xóm rất hẹp, xe máy không thể đi qua, hai người đi bộ tránh nhau cũng khó khăn. Trong khi đó, diện tích đất của gia đình khoảng 1.000m².

Chị Hoà liền bàn bạc với mẹ cùng các anh chị em, đề xuất lùi bức tường vào 50cm, kéo dài khoảng 13 m để mở rộng lối đi cho hàng xóm. Đáng kể, gia đình chị không yêu cầu đền bù tiền đất, chỉ đề nghị hộ hàng xóm xây lại bức tường, phần gạch do gia đình chị chuẩn bị. Quyết định này ban đầu cũng khiến một số người xung quanh thắc mắc nguyên do nhưng sau rồi họ hiểu rằng, đó đơn giản chỉ là mong muốn hàng xóm có lối đi rộng rãi, thuận tiện hơn, ngõ xóm khang trang hơn.

Cũng trong năm đó, nhận thấy con ngõ nơi gia đình sinh sống chưa có hệ thống điện chiếu sáng, khiến việc đi lại của người dân vào buổi tối gặp nhiều khó khăn, chị Hòa đã chủ động bỏ kinh phí cá nhân để kéo đường dây điện từ trục đường chính của làng vào ngõ. Con ngõ có 18 hộ dân sinh sống, chia thành 3 nhánh nhỏ, chị tự mua bóng điện lắp đặt tại các vị trí phù hợp, bảo đảm cả 3 nhánh ngõ đều có ánh sáng. Việc làm tuy không lớn nhưng đã góp phần giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn vào ban đêm.

Chị Lê Thị Hoà được xã Phúc Thịnh trao tặng danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2026. Ảnh: NVCC

Tận tâm từ những phần việc nhỏ

Tinh thần vì cộng đồng của chị Hòa không chỉ thể hiện qua những lần hiến đất mà còn hiện diện trong nhiều việc làm bình dị ở thôn Phù Thụy. Nhiều người dân trong thôn vẫn còn nhớ hình ảnh người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cần mẫn mua thực phẩm mang đến tận cổng nhà những hộ phải cách ly và tiếp tế nước, hoa quả cho các lực lượng trực chốt kiểm soát dưới thời tiết nắng nóng. Chị không tổ chức vận động hay kêu gọi đóng góp mà đơn giản nghĩ rằng mình có điều kiện thì nên chia sẻ với những người đang cần giúp đỡ.

Sự sẻ chia ấy tiếp tục được chị duy trì trong các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Khi Hội Phụ nữ xã triển khai hỗ trợ những gia đình khó khăn, người già neo đơn, không nơi nương tựa, chị luôn sẵn sàng tham gia. Có thời điểm, trước đề nghị tìm nguồn hỗ trợ quỹ Vì người nghèo và sổ tiết kiệm cho những trường hợp cần giúp đỡ, chị tự nguyện đóng góp một sổ tiết kiệm, đồng thời vận động người thân ủng hộ thêm một sổ nữa.

Với Hội Chữ thập đỏ, mỗi khi có chương trình tặng quà Tết cho người nghèo, chị cũng chủ động trích kinh phí cá nhân đóng góp; ngoài ra, chị thường xuyên tham gia các chuyến thiện nguyện đến vùng cao, hỗ trợ các điểm trường và đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Ở khu dân cư, chị cùng gia đình tích cực hưởng ứng các phong trào xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường. Khi thôn phát động làm đường hoa, gia đình chị tự nguyện tặng cây xanh; các thành viên trong gia đình trực tiếp đào hố, trồng cây, góp sức làm đẹp tuyến đường...

Chị Hoà thường xuyên tham gia các chuyến thiện nguyện đến vùng cao, hỗ trợ các điểm trường. Ảnh: NVCC

Theo Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phù Thuỵ Nguyễn Tiến Công, mỗi khi địa phương có chủ trương phát động phong trào, chị Hòa thường là một trong những người đầu tiên chủ động liên hệ, trao đổi hỗ trợ. Có những việc, khi thôn chưa kịp phát động, chị đã gọi điện đề nghị được chung tay. Sự nhiệt tình ấy không chỉ giúp địa phương có thêm nguồn lực mà còn lan toả tinh thần trong cộng đồng để người dân cùng tham gia.

Với những đóng góp cho cộng đồng và địa phương, năm 2026, chị Lê Thị Hoà được xã Phúc Thịnh trao tặng danh hiệu Người tốt việc tốt. Chia sẻ về những việc mình đã làm, chị Hòa cho rằng tiền bạc rất quý nhưng tấm lòng còn đáng quý hơn. Điều khiến chị vui không phải là được biểu dương hay ghi nhận, mà là nhìn thấy người được giúp đỡ bớt khó khăn, những công trình chung hoàn thành, đường làng ngõ xóm ngày càng khang trang, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó.

Không chờ có lời kêu gọi mới đóng góp, cũng không chỉ dừng lại ở việc vận động bằng lời nói, chính sự gương mẫu của bản thân và gia đình chị Hoà đã tạo nên sức thuyết phục. Ở thôn Phù Thụy, câu chuyện về chị Lê Thị Hòa vì thế không chỉ là câu chuyện của một hội viên phụ nữ tích cực làm việc thiện, mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa của tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.