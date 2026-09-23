Tiên phong làm thủ tục khai sinh, thường trú, BHYT tại bệnh viện

Ngay sau sinh, có thể hoàn tất các thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú, BHYT cho trẻ ngay tại bệnh viện.

Một lần khai báo, nhiều thủ tục được giải quyết

Với mỗi gia đình, khoảnh khắc đón một đứa trẻ chào đời luôn rất đặc biệt. Nhưng ngay sau niềm vui ấy là hàng loạt thủ tục hành chính mà cha mẹ cần hoàn tất: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ.

Trước đây, để hoàn thành các thủ tục này, người dân thường phải chủ động thực hiện từng bước, liên hệ với các cơ quan khác nhau. Từ ngày 21/7/2026, Thanh Hóa đã triển khai một cách làm mới: hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên thông ngay tại bệnh viện nơi trẻ được sinh ra. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình này.

Thông tin của trẻ được kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan có liên quan. Từ dữ liệu khai sinh, hệ thống tiếp tục thực hiện các bước cần thiết để giải quyết đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ. Đặc biệt, bệnh viện trở thành điểm khởi đầu của quy trình này. Ngay sau khi trẻ chào đời, các thông tin cần thiết được cập nhật, xác thực và chuyển đến hệ thống giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Chia sẻ sau khi hoàn thành các thủ tục hành chính cho con tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, chị Trần Huyền Trang, ở phường Đông Quang, cho biết: “Sau khi sinh, gia đình cũng khá bận rộn với việc chăm sóc mẹ và em bé. Được bệnh viện hướng dẫn và hỗ trợ làm các thủ tục khai sinh, BHYT, đăng ký thường trú ngay tại đây thì gia đình đỡ phải đi lại vất vả. Tôi thấy cách làm này rất thuận tiện, trẻ sinh ra là đã có thể hoàn tất nhiều thủ tục ngay tại bệnh viện, chỉ cần gia đình chuẩn bị đầy đủ thông tin để cung cấp”.

Sau hơn 2 tháng triển khai, các bệnh viện đã hỗ trợ hơn 3.000 trường hợp trên tổng số hơn 4.400 trẻ được sinh ra hoàn tất các thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ BHYT, đạt khoảng 68,2%.

Khi bệnh viện trở thành “điểm một cửa”

Tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, nơi mỗi ngày tiếp nhận hàng chục sản phụ đến sinh con, việc đưa thủ tục hành chính đến ngay bệnh viện được xem là một bước thay đổi mạnh mẽ trong phương thức phục vụ. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, cho biết: “Việc triển khai các thủ tục liên thông ngay tại bệnh viện giúp người dân thuận lợi hơn rất nhiều. Ngay trong quá trình làm thủ tục cho sản phụ và trẻ sau sinh, chúng tôi có thể hướng dẫn, hỗ trợ gia đình hoàn thiện các thông tin cần thiết. Đây cũng là một phần trong quá trình cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh".

Không chỉ tại bệnh viện chuyên khoa, mô hình còn được triển khai tại các khoa sản của bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh. Việc hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục được thực hiện gắn với quy trình tiếp nhận, chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh.

Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, cho biết: “Khi triển khai mô hình này, chúng tôi xác định nhiệm vụ của khoa không chỉ là chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, mà còn phải phối hợp, hướng dẫn để người dân tiếp cận thuận lợi các thủ tục hành chính liên quan đến trẻ. Những trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ ngay, còn những trường hợp chưa đủ thông tin thì cán bộ giải thích cụ thể để gia đình hoàn thiện. Trong quá trình hỗ trợ, chúng tôi nhận thấy, những trẻ không thể đăng ký các thủ tục hành chính tại bệnh viện là do người mẹ sinh con nhưng chưa đăng ký kết hôn hoặc bị mất giấy đăng ký kết hôn; gia đình chưa thống nhất được việc đặt tên cho trẻ, dẫn tới việc hoàn thiện các thông tin cần thiết cho đăng ký khai sinh, thẻ BHYT, đăng ký thường trú chưa thể thực hiện ngay theo quy trình liên thông. Vì vậy, chúng tôi đang tăng cường truyền thông cho các bà mẹ mang thai hiểu rõ những thông tin cần chuẩn bị, những điều kiện cần đáp ứng để thủ tục được giải quyết thuận lợi khi trẻ chào đời".

Từ bệnh viện, những dữ liệu đầu tiên của một công dân được hình thành và kết nối vào hệ thống quản lý dân cư. Đây cũng là nền tảng để về sau các dịch vụ công khác có thể tiếp tục được thực hiện thuận lợi hơn. Đó không chỉ là sự rút ngắn của một quy trình hành chính, mà còn là dấu ấn rõ nét của một nền hành chính đang từng bước chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy sự thuận tiện và quyền lợi chính đáng của người dân làm thước đo cho hiệu quả cải cách.