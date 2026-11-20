Lao động có nhiều năm làm việc tại Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông 3 được tổ chức khám sức khỏe chuyên sâu.

Với chương trình khám sức khỏe cho người lao động có nhiều năm công tác, ngoài đầy đủ các nội dung khám lâm sàng, siêu âm, xét nghiệm công thức máu, đường huyết, mỡ máu, chức năng gan và nước tiểu; người lao động còn được khám chuyên sâu nhằm phát hiện sớm các bệnh liên quan tới nghề nghiệp như đo chức năng hô hấp, đo thính lực đơn âm và chụp X-quang, giúp phát hiện sớm những bất thường.

Đặc biệt, lao động nữ được thăm khám chuyên sâu về sản, phụ khoa, thể hiện sự quan tâm toàn diện của doanh nghiệp tới từng đối tượng.

Người lao động được khám lâm sàng tai mũi họng.

Đây là dịp doanh nghiệp ghi nhận những đóng góp của người lao động trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp; đồng thời tạo điều kiện để người lao động kiểm tra sức khỏe và chủ động theo dõi những vấn đề cần được bác sĩ tư vấn, điều trị.

Sau khi tổng hợp và phân loại kết quả, các bác sĩ đã tư vấn cho từng người về chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt, điều kiện làm việc và hướng theo dõi, điều trị khi cần thiết.

Người lao động được tham gia xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu.

Mỗi năm, Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông dành 420 triệu đồng cho hoạt động khám sức khỏe định kỳ. Lao động cao tuổi và người làm công việc nặng nhọc, độc hại được khám hai lần mỗi năm. Các nhóm lao động còn lại được khám một lần mỗi năm.

Cán bộ, người lao động Tiến Nông được các bác sĩ tư vấn về chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt, điều kiện làm việc và hướng theo dõi, điều trị khi cần thiết.

Kết quả khám định kỳ được cập nhật vào hồ sơ theo dõi sức khỏe của từng người lao động. Công ty chú ý các trường hợp mắc bệnh mạn tính hoặc có nguy cơ cao về tim mạch, huyết áp, đái tháo đường.

Căn cứ tình trạng sức khỏe của từng người, doanh nghiệp xem xét bố trí, điều chỉnh công việc phù hợp, tạo điều kiện để người lao động điều trị và phục hồi sức khỏe.